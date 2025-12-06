Drone In Tirumala : తిరుమల శిలాతోరణం సమీపంలో డ్రోన్ చక్కర్లు
తిరుమలలోని ఒక డ్రోన్ కలకలం రేపింది. తిరుమలలో 3 అంచెల భద్రతా తనిఖీలను దాటి ఈ డ్రోన్ దాటి.. తిరుమలలో చక్కర్లు కొట్టింది. అలిపిరి భద్రతా తనిఖీని దాటిన తర్వాత, ఓ భక్తుడు తిరుమల శిలాతోరణం సమీపంలో పూర్తిగా ప్రజల దృష్టిలో డ్రోన్ను నడిపాడు. ఇతర భక్తులు దీనిని గమనించి వెంటనే విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
విజిలెన్స్ బృందం ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని సీనియర్ అధికారులకు సమాచారం అందించింది. డ్రోన్ను నడుపుతున్న వ్యక్తిని ఎన్నారైగా గుర్తించారు. అధికారులు ఇప్పుడు డ్రోన్ స్వాధీనం చేసుకుని దృశ్యాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక విచారణ పూర్తయిన తర్వాత, ఆ వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగిస్తారు.
ఈ సంఘటన భక్తులను ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. ఎవరైనా గుర్తించకుండా మూడు అంచెల భద్రత ద్వారా వెళ్ళగలరా అని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. తిరుమల గతంలో ఇలాంటి డ్రోన్ వీక్షణలను చూసింది. దీని ఫలితంగా అధిక స్థాయి భద్రతా సమస్యల కారణంగా తిరుమలను డ్రోన్ రహిత జోన్గా ప్రకటించే కఠినమైన నియమాలు వచ్చాయి.