Somireddy: జగన్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి.. సోమిరెడ్డి డిమాండ్
తిరుమల శ్రీవారి హుండీపై జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు. లక్షలాది మంది భక్తులు పవిత్రంగా భావించే శ్రీవారి హుండీ గురించి ఏ నాయకుడూ అహంకారంతో మాట్లాడకూడదని ఆయన అన్నారు.
జగన్ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. భక్తులు పూర్తి విశ్వాసంతో తమ కానుకలు సమర్పించే శ్రీవారి హుండీ గురించి ఎవరైనా ఎలా తేలికగా మాట్లాడగలరని సోమిరెడ్డి ప్రశ్నించారు.
లక్షలాది మంది తమ నగలు, విలువైన వస్తువులను భక్తితో దానం చేస్తారు. ఎవరూ తక్కువ చేయడానికి కాదు. పరకామణి దొంగతనం విషయంలోనూ జగన్ అదే అహంకారాన్ని చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆలయ సంపదకు సంబంధించిన చర్యలను సమర్థించే లేదా తక్కువ చేసి చూపే ప్రకటనలను ప్రజలు క్షమించరని ఆయన అన్నారు.
శ్రీవారి హుండీ నుండి ఒక్క రూపాయి తీసుకోవడం కూడా తీవ్రమైన తప్పుగా పరిగణించబడుతుందని, అలాంటి సంఘటనలను చిన్న విషయాలు అని పిలవడం ఆమోదయోగ్యం కాదని సోమిరెడ్డి అన్నారు.
ఆలయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ చేసిన తప్పులు ఇప్పుడు ప్రజా జీవితంలో ఆయనకు ఎదురుదెబ్బలుగా మారాయని సోమిరెడ్డి తెలిపారు. అయినప్పటికీ, జగన్ అదే వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నారని సోమిరెడ్డి అన్నారు.
దేవునికి సంబంధించిన విషయాలను వినయంతో మాట్లాడాలని, వైకాపాలోని ప్రతి మతానికి చెందిన విశ్వాసులు కూడా మరొక విశ్వాసం పట్ల అగౌరవాన్ని సమర్థించరని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.