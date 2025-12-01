Vidadhala Rajini: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బైబై చెప్పేయనున్న విడదల రజని?
విడదల రజిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు బైబై చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కుల సమీకరణాల పేరుతో తన రాజకీయ భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్నారని ఆమె అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రజిని తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రారంభించారు కానీ అక్కడ టికెట్ నిరాకరించడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరారు.
2019లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ టికెట్పై చిలకలూరిపేట నుంచి పోటీ చేసి టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావును ఓడించి చాలా మందికి షాక్ ఇచ్చారు. తరువాత మంత్రివర్గంలోకి ప్రవేశించి, పల్నాడులో సీనియర్ల కంటే కూడా రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆరోగ్య మంత్రిగా పనిచేశారు.
2024 ఎన్నికలకు ముందు, ఆమెను గుంటూరుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆమె అక్కడ తీవ్రంగా పోరాడినప్పటికీ ఆ తరంగంలో ఓడిపోయారు. ఓటమి తర్వాత, ఆమె నిశ్శబ్దంగా చిలకలూరిపేటకు తిరిగి వచ్చి స్థానిక స్థాయిలో పనిచేయడం కొనసాగించారు. కానీ జగన్ ఇప్పుడు మంత్రి అనగని సత్యప్రసాద్ను ఎదుర్కోవడానికి ఆమెను రేపల్లెలో కోరుకుంటున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
రేపల్లెలో బీసీ ఓటర్లు బలంగా ఉన్నారు. అనగని వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచి, మాజీ మంత్రి మోపిదేవి వెంకట రమణను క్రియాశీల రాజకీయాల నుండి దూరం చేశారు. 2024లో జగన్ ఎవురు గణేష్తో మళ్ళీ ప్రయత్నించారు, కానీ అనగని 40 వేల మెజారిటీతో గెలిచారు.
2024లో ఓటమి తర్వాత మోపిదేవి తరువాత టిడిపిలో చేరారు. ఇప్పుడు జగన్ రజినీని ఉపయోగించి 2029లో అనగనిని ఓడించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కానీ రజినీ దీనిని తన స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసే మరో ప్రయత్నంగా చూస్తున్నారు. కుల సమతుల్యత కోసం తరచుగా నాయకులు మారడం ఇప్పటికే 2024లో పార్టీకి భారీగా నష్టం కలిగించింది. బలమైన ప్రచారాల తర్వాత కూడా చాలా మంది ఓడిపోయారు.
కొత్త ప్రభుత్వంలో కేసులు కొనసాగుతున్నందున రజినీ మరింత ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. ఆమె భవిష్యత్తు మార్గం అస్పష్టంగానే ఉంది. ఇంకా టిడిపికి తిరిగి రావడం కష్టం. జనసేన కూడా అనిశ్చితంగా ఉంది, ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ తన సంకీర్ణ భాగస్వామితో దూసుకుపోతున్నారు.
ఒకవేళ రజని కాషాయ పార్టీలో చేరడం ఆమెకు బిజెపి హైకమాండ్ ద్వారా చిలకలూరిపేట టికెట్ కోసం ఒత్తిడి చేసే అవకాశం ఇస్తుంది. మరి రజనీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి.