నాంపల్లికి కోర్టులో జగన్మోహన్ రెడ్డి.. వీడియో ఎలా లీకైంది? వైకాపా సీరియస్
ఈడీ, సీబీఐ దర్యాప్తులో ఉన్న అక్రమ ఆస్తుల కేసుల్లో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రధాన నిందితుడిగా వున్నారు. 2019 ఎన్నికల వరకు, ఆయన క్రమం తప్పకుండా కోర్టుకు హాజరయ్యారు. ప్రతి శుక్రవారం తన పాదయాత్రను కూడా నిలిపివేసి, సోమవారం న్యాయమూర్తి ముందు హాజరు కావడానికి తిరిగి వచ్చేవారు. తరువాత ముఖ్యమంత్రి విధుల పేరుతో హైకోర్టు నుండి మినహాయింపు పొందారు.
ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, విచారణలకు హాజరు కావడం ఆయనకు అసౌకర్యంగా మారింది. ఇది ఆయన చాలా కాలంగా ఈ ప్రక్రియకు గైర్హాజరు కావడానికి కారణం. సీబీఐ పట్టుబట్టిన తర్వాతే ఆయన కోర్టుకు హాజరయ్యారు. తాజాగా నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు జగన్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కోర్టులో ఎవరో రహస్యంగా వీడియోను రికార్డ్ చేశారు. జగన్ న్యాయమూర్తి ముందు చేతులు ముడుచుకుని నిలబడి ఉన్నట్లు ఈ వీడియో క్లిప్లో చూపబడింది. ఈ వీడియో ద్వారా మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్కి కుర్చీ కూడా ఇవ్వలేదని చాలామంది ఎగతాళి చేశారు.
ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యింది. అంతేగాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు తీవ్ర ఇబ్బందిని కలిగించింది. ఆ పార్టీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు, టీవీ ఛానెల్లను ప్రసారం చేయకుండా ఒత్తిడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
మాజీ ఎమ్మెల్యే టిజెఆర్ సుధాకర్ బాబు ఈ వీడియో చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. దానిని చిత్రీకరించిన, ప్రసారం చేసిన వారిపై కోర్టు చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గతంలో జైలులో ఉన్నప్పుడు ఆయనను ఎప్పుడూ చిత్రీకరించలేదని, ఇతరులు చెడు పనులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు.
కానీ ఈ వీడియో ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా, వాట్సాప్లలో వైరల్ అవుతోంది. లక్షలాది మంది దీనిని ఇప్పటికే చూసి ఉండవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వీడియో క్లిప్పై వైకాపా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది.