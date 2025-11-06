2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?
వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరో పెద్ద ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తదుపరి ఎన్నికలకు రెండేళ్ల ముందు, 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. 2024 ఓటమి తర్వాత ఈ పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్సీపీని తిరిగి జీవం పోయగలదని పార్టీ నాయకులు ఆశిస్తున్నారు.
జగన్ తన ప్రసిద్ధ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను ముగించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది. ఇది నవంబర్ 6, 2017న ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద ప్రారంభమై జనవరి 2019లో ఇచ్చాపురంలో ముగిసింది. ఈ ప్రయాణం 13 జిల్లాలు, 134 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, 2,500 కంటే ఎక్కువ గ్రామాల మీదుగా 3,648 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది. ఆ పాదయాత్ర జగన్ 2019 ఎన్నికలలో విజయం సాధించడానికి, ఆయనను బలమైన ప్రజా నాయకుడిగా మార్చడానికి సహాయపడింది.
ఇప్పుడు, పార్టీ క్లిష్ట సమయాలను ఎదుర్కొంటున్నందున, వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు ఈ కొత్త యాత్ర శక్తిని, విశ్వాసాన్ని తిరిగి తీసుకురాగలదని నమ్ముతున్నారు. ప్రజలతో జగన్ ప్రత్యక్ష సమావేశాలు పార్టీ కోలుకోవడానికి సహాయపడతాయని వారు భావిస్తున్నారు.
2024 ఓటమి తర్వాత, జగన్ ప్రజా జీవితానికి దూరంగా ఉంటూ ఎక్కువ సమయం బెంగళూరులోనే గడిపారు. ముఖ్యమైన సమయాల్లో ఆయన రాష్ట్రాన్ని సందర్శించకపోవడం పట్ల ప్రతిపక్షాలు తరచుగా ఆయనను విమర్శిస్తుంటాయి. చాలా మంది పార్టీ సభ్యులు దూరంగా ఉన్నట్లు, అసంతృప్తిగా ఉన్నారని భావిస్తున్నారు.
కొంతమంది సీనియర్ నాయకులు కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు, మరికొందరు పార్టీని విడిచిపెట్టారు. ఈ పాదయాత్ర మాత్రమే బలాన్ని తిరిగి పొందడానికి ఏకైక మార్గం అని మిగిలి ఉన్నవారు నమ్ముతారు. ఇటీవల, జగన్ యువ నాయకులతో సమావేశమై, త్వరలో ప్రజా పర్యటనలను ప్రారంభిస్తానని చెప్పారు.
ఈ పర్యటనలకు ముందు పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని కూడా ఆయన సూచించారు. 2027 పాదయాత్ర కోసం ముందస్తు ప్రణాళిక ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జగన్, వైకాపాకి, ఈ పాదయాత్ర కేవలం ఒక ప్రయాణం కంటే ఎక్కువ కావచ్చు.
2029 ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, పార్టీని తిరిగి తీసుకురావడానికి ఇది వారికి చివరి అవకాశం కావచ్చు. ఇది 2019 విజయాన్ని పునరావృతం చేస్తుందా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది.