Jagan Visits Cyclone areas: కృష్ణా జిల్లాలోని మొంథా తుఫాను ప్రాంతాల్లో జగన్ పర్యటన
కృష్ణా జిల్లాలోని మొంథా తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను మంగళవారం వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సందర్శించారు. ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరదలు సంభవించి వేల ఎకరాల పంటలను దెబ్బతీశాయి. మౌలిక సదుపాయాలను దెబ్బతీశాయి. కనీసం రూ. 5,244 కోట్ల నష్టాన్ని కలిగించిన తీవ్రమైన మొంథా తుఫాను తర్వాత ఈ పర్యటన జరిగింది.
తుఫాను దెబ్బతిన్న పొలాలను ఆయన సందర్శించి, రైతులతో వారి నష్టాల గురించి నేరుగా మాట్లాడుతారు. ఈ పర్యటన అనంతం అవనిగడ్డ హైవే ద్వారా తాడేపల్లికి తిరిగి వస్తారని వైకాపా వెల్లడించింది.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సిపి కేంద్ర కార్యాలయం నుండి రెడ్డి తన యాత్రను ప్రారంభించారు. దారి పొడవునా, వందలాది మంది వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు మాజీ ముఖ్యమంత్రికి మద్దతుగా నినాదాలు చేస్తూ నినాదాలు చేశారు.