Krishna Water: సముద్రంలోకి 4.32 లక్షల క్యూసెక్కుల కృష్ణానది జలాలు
ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి దాదాపు 4.32 లక్షల క్యూసెక్కుల కృష్ణానది నీటిని జల వనరుల అధికారులు శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటల నుంచి సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. మొదటి వరద హెచ్చరిక ఇప్పటికీ అమలులో ఉంది. పులిచింతల వంటి ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుంచి 57,000 క్యూసెక్కులు, నాగార్జునసాగర్ నుంచి 93,000 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతున్నందున, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద నీటి మట్టం తగ్గుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది ప్రధానంగా నది వెంబడి లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.
శనివారం ఉదయం నాటికి బ్యారేజీ నుండి నీటి విడుదల దాదాపు రెండు లక్షల క్యూసెక్కులకు తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, బ్యారేజీ వద్ద మొదటి వరద హెచ్చరిక అమలులో ఉండటంతో, బ్యారేజీ ఎగువన మరియు దిగువన హై అలర్ట్ కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 12.30 గంటలకు బ్యారేజీ వద్ద రెండవ వరద హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకున్నారు.