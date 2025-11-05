బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
చిత్రాసేన్
బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (17:36 IST)

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.
 
“సౌత్ స్టోరీస్, గ్లోబల్ స్ట్రోక్స్: ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రీజినల్ ఒరిజినల్స్” అనే నినాదంతో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఇండియా ఒరిజినల్స్ సౌత్ హెడ్ పద్మ కస్తూరిరంగన్ పాల్గొన్నారు. దక్షిణ భారత కథలు స్ట్రీమింగ్ వినోదం భవిష్యత్తును ఎలా రూపొందిస్తున్నాయనే దానిపై ఆమె తన అభిప్రాయాల్ని పంచుకున్నారు. తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రామాణిక కథలను రూపొందించడంపై ప్రైమ్ వీడియో దృష్టి పెట్టడం గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడారు. ఆమె నాయకత్వంలో ప్రైమ్ వీడియో నుంచి ‘సుడల్: ది వోర్టెక్స్’, ‘ఇన్‌స్పెక్టర్ రిషి’, ‘ధూత’, ‘పోచర్’ వంటి అనేక విజయవంతమైన ప్రాంతీయ ఒరిజినల్‌లను అందించారు. ఇవి వాటి సృజనాత్మకత, కథ చెప్పిన విధానానికి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.
 
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోని ఇండియా ఒరిజినల్స్ సౌత్ హెడ్ పద్మా కస్తూరిరంగన్ ఇంకా మాట్లాడుతూ.. ‘గొప్ప కథలు ఎక్కడి నుండైనా వచ్చి ప్రతిచోటా ప్రతిధ్వనిస్తాయని మేము ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతున్నాము. దక్షిణ భారత శైలిలో కథలు చెబుతుండటంలోని అసాధారణ పెరుగుదల ఈ నమ్మకాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. కథలు ప్రామాణికతతో చెప్పబడినప్పుడు, స్థానిక సంస్కృతితో లీనమైనప్పుడు, అవి భాషలు, సరిహద్దులను దాటి ప్రేక్షకులను కదిలించగలవని రుజువు చేస్తున్నాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ పరిశ్రమల నుండి సృష్టికర్తలు సృజనాత్మక సరిహద్దులను నెట్టి, స్థానిక భావోద్వేగాలను సార్వత్రిక ఇతివృత్తాలతో మిళితం చేయడాన్ని మేము చూశాము. ఇది ప్రాంతీయ కథనాన్ని ఉన్నతీకరించడమే కాకుండా భారతదేశంలో 'మెయిన్ స్ట్రీమ్' అంటే ఏమిటో పునర్నిర్వచించింది. ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ కథల్ని శక్తివంతం చేయడం, తాజా ప్రతిభను పెంపొందించడం, గొప్ప కథలను నిర్మించడంపై మా దృష్టి ఉంది. ఎందుకంటే వినోద పరిశ్రమ భవిష్యత్తు అంతర్గతంగా వైవిధ్యమైనది, సరిహద్దులు లేనిది’ అని అన్నారు.
 
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ప్రాంతీయ సృష్టికర్తలకు కొత్త శైలిలతో ప్రయోగాలు చేయడానికి, ప్రపంచ ప్రతిభతో సహకరించడానికి, విస్తృత ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి ఎలా అధికారం ఇస్తున్నాయో కూడా సెషన్‌లో చర్చించారు. భారతదేశ సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను రూపొందించడంలో ప్రాంతీయ కథ చెప్పడం, పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను, ప్రపంచ వేదికపై దాని గుర్తింపును ఇది నొక్కి చెప్పింది.
 
OTT పల్స్ 2025 ఎడిషన్ .. OTT ప్రతినిధులు, చిత్రనిర్మాతలు, రచయితలు, విద్యార్థులు, మీడియా నిపుణులను ఒకచోట చేర్చి, ఆలోచనలు, సహకారం, ప్రేరణతో నిండిన ఉత్సాహభరితమైన కేంద్రంగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమం ముగింపు దశకు చేరుకున్నప్పుడు ఒక సందేశం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇండియాజాయ్‌లో OTT పల్స్ 2025 కేవలం చర్చ మాత్రమే కాదు, భారతదేశ ప్రాంతీయ కథలు,పెరుగుతున్న ప్రపంచ ప్రభావానికి సంబంధించిన వేడుక అనే నినాదం హైలెట్‌గా నిలిచింది.
 
సృజనాత్మక ఆర్థిక వ్యవస్థను రూపొందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వ మద్దతుతో నిర్వహించబడిన అతిపెద్ద సమావేశంగా ఇండియా జాయ్ నిలిచింది. ఇది యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) ఇండస్ట్రీల నుండి నిపుణులను ఒకచోట చేర్చుతుంది. సృష్టికర్తలు, నిపుణులు, పెట్టుబడిదారులు కనెక్ట్ అవ్వడానికి, సహకరించడానికి, ఆవిష్కరణలు చేయడానికి ప్రపంచ వేదికగా పనిచేస్తుంది.
 
ఇండియాజాయ్ ఆధ్వర్యంలో రానున్న తరాలకు సరికొత్త కథల్ని అందించేందుకు OTT పల్స్ వచ్చేసింది. దీని వల్ల సినీ పరిశ్రమలోని ప్రతిభావంతులకు సరికొత్త మార్గం లభిస్తుంది. మరిన్ని విభిన్న కథల్ని అందించేందుకు తోడ్పడుతుంది. న్యూ ట్రెండ్‌లు, సరికొత్త ఆవిష్కరణలు, వినోదం భవిష్యత్తును అన్వేషించడానికి ఓ మార్గంగా నిలుస్తుంది. భారతదేశ ప్రాంతీయ కథలు ప్రపంచ ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.



