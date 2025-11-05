జగన్ టూర్-పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్పై కేసు
పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్, అతని మద్దతుదారులపై పమిడిముక్కల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలో వరద బాధిత నివాసితులను కలవడానికి జగన్ పర్యటన సందర్భంగా వారు ఆందోళన సృష్టించారని, అధికారిక విధులకు ఆటంకం కలిగించారని పోలీసులు తెలిపారు.
పమిడిముక్కల సమీపంలోని గోపువానిపాలెం వద్ద హైవేను దిగ్బంధించవద్దని సీఐ చిట్టిబాబు వైకాపా నాయకులను కోరారు. అయితే, అనిల్ కుమార్, అతని మద్దతుదారులు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. వారు తమ ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తారని పట్టుబట్టారు. వాగ్వాదం తరువాత, వారిపై కేసు నమోదు చేయబడింది. సంఘటనలోని డ్రోన్ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మరిన్ని కేసులు నమోదు చేస్తామని పోలీసు అధికారులు ధృవీకరించారు.
మునుపటి సందర్శనల మాదిరిగానే, జగన్ పర్యటన రాజకీయ బల ప్రదర్శనగా మారింది. అతని పార్టీ కార్యకర్తలు తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్లకు కారణమయ్యారు. ప్రయాణికులను అసౌకర్యానికి గురిచేశారు. మార్గంలో గందరగోళం గురించి చాలామంది స్థానికులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు కనిపించింది.