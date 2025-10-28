Montha To Hit AP: ఏపీలో మొంథా తుఫాను.. బెంగళూరులోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి
మొంథా తుఫానును ఎదుర్కొనేందుకు ఏపీ సిద్ధంగా వుంది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్తో సహా పరిపాలన రియల్-టైమ్ గవర్నెన్స్ సెంటర్లో చురుకుగా పనిచేస్తోంది.
అయితే, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏపీలో ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఆయన మొదట గన్నవరం విమానాశ్రయం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చేరుకోవాల్సి ఉంది.
కానీ మొంథా తుఫాను కారణంగా ఏర్పడిన తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా, విమానాశ్రయాలు మూతపడ్డాయి. తదనంతరం, జగన్ తన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనను రద్దు చేసుకుని, తన బెంగళూరు నివాసంలో హాయిగా ఉండిపోయారు.
తుఫాను సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మొత్తం పరిపాలన రంగంలో ఉన్నప్పటికీ, జగన్ సంఘటన స్థలం నుండి దూరంగా ఉన్నారు. బదులుగా, ప్రజలు ఇంటి లోపలే ఉండాలని, అనవసరమైన ప్రయాణాలను నివారించాలని సలహా ఇస్తూ ఆయన ప్రకటనలు జారీ చేశారు.