కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. హీరోలుగా నిలిచిన ఆ ముగ్గురు.. వారెవరు?
హైదరాబాద్ నుంచి బెంగూళూర్ వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ శుక్రవారం మంటల్లో చిక్కుకుంది. ముందు వెళ్తున్న బైకును బస్సు ఢీకొనడంతో బైక్ నుంచి మంటలు బస్సుకు వ్యాపించాయి. నిమిషాల్లోనే బస్సు మొత్తం ఆ మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కొద్ది మంది మాత్రమే తప్పించుకోగలిగారు.
అందులో జయసూర్య అనే ఓ బీటెక్ స్టూడెంట్ గాయాలతో బతికి బయటపడ్డాడు. అతనితోపాటు మరో ఏడుగురి ప్రాణాలు కాపాడారు జయసూర్య. యువకుడు దైర్యం చేసి సమయస్పూర్పితో బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టాడు. అతని వెంటే కొందరు అదే కిటికి నుంచి బయటపడ్డారు.
బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టడానికి జయసూర్యకు బయటనుంచి మహేష్ అనే వ్యక్తి సాయం చేశాడు. హైదరాబాద్ మియాపూర్లో నివాసం ఉండే జయసూర్య ఇంటర్వ్యూ కోసం బెంగళూరు వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో తను బుక్ చేసుకున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు మియాపూర్లో మిస్సైంది. దీంతో ఛేజింగ్ చేసి మరీ మూసాపేట్లో బస్సు ఎక్కాడు.
ఉద్యోగం కోసం గంపెడాశలతో వెళ్తున్న స్టూడెంట్.. చివరికి ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. ఎట్టకేలకు బతికి బయటపడ్డాడనే వార్త విని కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అలాగే కర్నూలు బస్సులో జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదంతో దేశం మొత్తాన్ని కదిలించింది. ప్రయాణికులు నిద్రలో ఉండగా మంటలు చెలరేగడంతో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 20 మంది స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. కొంతమంది ప్రయాణికులు కిటికీలు పగలగొట్టి బయటకు దూకడం ద్వారా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఇందులో ఆరుగురిని కాపాడిన తర్వాత నవీన్ అనే ప్రయాణికుడు హీరోగా నిలిచాడు.
తాను హిందూపూర్ నుండి నంద్యాలకు కారులో వెళుతుండగా బస్సు మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు చూశానని చెప్పాడు. మంటలు తీవ్రంగా ఉండటంతో, దానిని చేరుకోవడానికి సురక్షితమైన మార్గం లేకుండా పోయింది. రమేష్ అనే ప్రయాణికుడు ఒక కిటికీ పగలగొట్టి ముందుగా బయటకు వచ్చి, ఇతరులు అనుసరించడానికి సహాయం చేశాడు. ఇరుకైన ఓపెనింగ్ వల్ల పగిలిన గాజు నుండి గాయాలు అయ్యాయి, కానీ అది వారి ఏకైక మార్గం.
ఆ తర్వాత నవీన్ తన కారులో ఆరుగురు ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పుట్టపర్తి నుండి హైదరాబాద్కు ప్రయాణిస్తున్న మరో ప్రయాణీకుడు హైమా రెడ్డి వెంటనే పోలీసులను అప్రమత్తం చేసి, సహాయక చర్యలను సమన్వయం చేయడంలో సహాయపడ్డాడు.
అధికారులు అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు, రెస్క్యూ బృందాలు, స్థానిక అధికారులు బాధితులు, వారి కుటుంబాలకు సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు.