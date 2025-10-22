బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Updated : బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025 (18:00 IST)

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Sugar
చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు.
 
అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
 
ఐతే ఆరోగ్యకరమైన చక్కెరను మానేయకూడదు. ఇక్కడ చక్కెర అంటే శుద్ధి చేసిన చక్కెర, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, తీపి పానీయాలలోని అదనపు చక్కెర మాత్రమే. పండ్లు, కూరగాయలు, పాల ఉత్పత్తులలో ఉండే సహజ చక్కెరలు ఆరోగ్యానికి అవసరం. ఐతే డయాబెటిస్ లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, ఆహారంలో పెద్ద మార్పులు చేయడానికి ముందు తప్పకుండా వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

మా డాడీ పొలిటికల్ కెరీర్ చివరి దశలో ఉంది : సీఎం సిద్ధరామయ్య కుమారుడు

మా డాడీ పొలిటికల్ కెరీర్ చివరి దశలో ఉంది : సీఎం సిద్ధరామయ్య కుమారుడుతన తండ్రి, బెంగుళూరు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య రాజకీయ కెరీర్ చివరి దశలో ఉందని ఆయన కుమారుడు యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య అన్నారు. బుధవారం బెళగావిలో జరిగిన ఓ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాజకీయాల్లో మా నాన్న చివరి దశలో ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బలమైన ప్రగతిశీల భావజాలం ఉన్న నాయకుడు ఆయనకు కావాలి. అలాంటి నాయకుడికి సిద్ధరామయ్య మార్గదర్శిగా ఉంటారు కూడా. సతీష్ ఝర్కిహోళికి ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని నడిపించేందుకు ఆయన సరైన వ్యక్తి. పెద్ద బాధ్యతలు అందుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి అని యతీంద్ర వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి.

తునిలో బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసు: ఆ వ్యక్తికి ఏ పార్టీతో సంబంధంలేదు, అలా రాస్తే చర్యలు (video)

తునిలో బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసు: ఆ వ్యక్తికి ఏ పార్టీతో సంబంధంలేదు, అలా రాస్తే చర్యలు (video)తునిలో మైనర్ బాలికపై 62 ఏళ్ల వృద్ధుడు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని డీఎస్పీ శ్రీహరి రాజు వెల్లడించారు. వేధింపులకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై కిడ్నాప్, అత్యాచారం సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసామన్నారు. పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసామనీ, ఈ ఘటనకు పార్టీల ప్రమేయం లేదని చెప్పారు. ఏ పార్టీ కూడా నిందితుడు నారాయణ రావును తమ వాడని క్లెయిమ్ చేయలేదు కనుక సోషల్ మీడియాలో పార్టీల మధ్య గొడవలు సృష్టించేందుకు వీడియోలు సర్క్యులేట్ చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటాం.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన ప్రచారం.. ఎవరి కోసం?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన ప్రచారం.. ఎవరి కోసం?ఏపీలో టీడీపీ జనసేన, టీడీపీ పొత్తు వుందన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన ప్రచారం చేస్తాయని తెలుస్తోంది. ఎలాగంటే.. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి తనకు టీడీపీ, జనసేన మద్దతు వుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్లు తన ప్రచారంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని తనకు సమాచారం ఉందన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ మంచి మెజార్టీతో జూబ్లీహిల్స్ లో గెలవనుందని జోస్యం చెప్పారు.

భారత్‌లో పెట్టుబడులకు ఏపీ గమ్యస్థానం : మంత్రి నారా లోకేశ్

భారత్‌లో పెట్టుబడులకు ఏపీ గమ్యస్థానం : మంత్రి నారా లోకేశ్భారత్‌లో పెట్టుబడులకు ఏపీ గమన్యస్థానం అని ఏపీ ఐటీ, విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న నారా లోకేశ్... భారత్ - ఆస్ట్రేలియా వాణిజ్యంలో ఏపీ రాష్ట్రానిదే కీలక పాత్ర అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న సైనికాధికారులకు 'వీర చక్ర'

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న సైనికాధికారులకు 'వీర చక్ర'ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న సైనికాధికారులకు వీర చక్ర పురస్కారలతో కేంద్రం సత్కరించనుంది. ఈ ఆపరేషన్‌లో ఆర్మీ, వైమానికి దళాలకు చెందిన పలువురు అధికారులను ఈ ప్రతిష్టాత్మక వీర చక్ర పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కేంద్రం అధికారికంగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.

Rajiv: లవ్ ఓటీపీ..లో కొడుకుని కూతురిలా చూసుకునే ఫాదర్ గా రాజీవ్ కనకాల

Rajiv: లవ్ ఓటీపీ..లో కొడుకుని కూతురిలా చూసుకునే ఫాదర్ గా రాజీవ్ కనకాలకొడుకునే కూతురుగా చూసుకున వైవిధ్యమైన పాయింట్ తో రాజీవ్ కనకాల తండ్రి పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం లవ్ఓటీపి. అనీష్ హీరోగా స్వీయ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించారు. జాన్విక, నాట్య రంగ వంటి వారు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ సినిమాను నవంబర్ 14న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం నాడు లవ్ ఓటీపీ కి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Prabhas: డార్లింగ్ ప్రభాస్ తొలి క్రష్ ఎవరో తెలుసా?

Prabhas: డార్లింగ్ ప్రభాస్ తొలి క్రష్ ఎవరో తెలుసా?సినీ నటుడు ప్రభాస్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన తొలి క్రష్‌పై నోరు విప్పారు. యువతుల డ్రీమ్ హీరోగా, డార్లింగ్ అని పిలుచుకునే ప్రభాస్‌కు అనుష్క మధ్య ప్రేమాయణం నడిచిందని పుకార్లు వచ్చాయి. అవన్నీ అవాస్తవాలేనని.. తాము మంచి స్నేహితులమని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా ప్రభాస్ తన తొలి క్రష్ ఎవరనే దానిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఎల్‌కేజీలోనే ప్రభాస్‌కు టీచర్‌పై క్రష్ వుండేదని.. తొమ్మిదో తరగతి చదివేటప్పుడు తన హైట్ కారణంగా చాలామంది అమ్మాయిలు ఎగాదిగా చూసేవారని ప్రభాస్ తెలిపారు. అయితే ఆ సమయంలో ఎవరిపైనా తనకు క్రష్, ప్రేమ ఏర్పడలేదని వెల్లడించారు.

Raviteja : పాటకు రిథమ్ లేదు, అర్థంలేదు.. మౌత్ టాకే... సూపర్ డూపర్‌ అంటున్న మాస్ జాతర

Raviteja : పాటకు రిథమ్ లేదు, అర్థంలేదు.. మౌత్ టాకే... సూపర్ డూపర్‌ అంటున్న మాస్ జాతరమునుపటి మాస్ మహారాజా రవితేజను గుర్తుచేసేలా, ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే స్వాగ్‌ ఇందులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శ్రీలీల తన అద్భుతమైన నృత్య ప్రదర్శనతో మరోసారి తెరపై వెలుగులు వెదజల్లారు. రవితేజ-శ్రీలీల ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, ఈ మాస్ గీతాన్ని ప్రేక్షకులు మెచ్చే నిజమైన వేడుకలా మలిచాయి.

Rana: దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. కాంత ఫస్ట్ సింగిల్ కు రెస్పాన్స్

Rana: దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. కాంత ఫస్ట్ సింగిల్ కు రెస్పాన్స్స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్‌లపై రానా దగ్గుబాటి, దుల్కర్ సల్మాన్, ప్రశాంత్ పొట్లూరి, జోమ్ వర్గీస్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. కాంత ఫస్ట్ సింగిల్ హే పసి మనసే కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

షాప్ ఓనర్ నన్ను చూసి విక్రమ్‌లా ఉన్నారు అన్నారు : బైసన్ హీరో ధృవ్ విక్రమ్

షాప్ ఓనర్ నన్ను చూసి విక్రమ్‌లా ఉన్నారు అన్నారు : బైసన్ హీరో ధృవ్ విక్రమ్ధృవ్ విక్రమ్, అనుపమ పరమేశ్వరణ్ జంటగా పా. రంజిత్ సమర్పణలో సమీర్ నాయర్, దీపక్ సెగల్, పా. రంజిత్, అదితి ఆనంద్ నిర్మాతలుగా మారి సెల్వరాజ్ తెరకెక్కించిన చిత్రం బైసన్. ఈ సినిమాకి నివాస్ కె. ప్రసన్న సంగీతాన్ని అందించారు. ఇక ఈ మూవీని తెలుగులో జగదంబే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద తెలుగులో అక్టోబర్ 24న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రం గురించి పలు విషయాలు తెలియజేశారు.
