గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025 (09:39 IST)

Jagan: చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించిన జగన్.. రైతులు క్యూల్లో నిలబడాల్సి వుంది

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రైతులకు ఎరువులు సరఫరా చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విఫలమయ్యారని వైయస్ఆర్‌సి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు. భవిష్యత్తుకు హామీ ఇస్తానని హామీ ఇచ్చిన చంద్రబాబు రైతులకు యూరియా బ్యాగును కూడా అందజేయలేకపోయారని జగన్ ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. వరుసగా రెండు సంవత్సరాలుగా, ఎరువులు కొనడానికి రైతులు రోజుల తరబడి క్యూలలో నిలబడాల్సి వచ్చింది. 
 
దీనిపై జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఎరువుల సరఫరా గొలుసులను పునరుద్ధరించడానికి, బ్లాక్ మార్కెట్ లాభాపేక్షకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన చర్యలు అమలు చేయడానికి, పంటలకు న్యాయమైన ధరలను నిర్ధారించడానికి రైతు సంక్షేమ పథకాలను పునరుద్ధరించడానికి మేము తక్షణ చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు బాబు ష్యూరిటీని మోసానికి హామీగా మార్చాయి.
 
ఒకే బ్యాగ్ యూరియాను పొందడానికి రైతులు రోజుల తరబడి క్యూలలో నిలబడవలసి వస్తుందని ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. పంటల సాగు, ఎరువుల పంపిణీ కోసం సాధారణ వార్షిక ప్రణాళిక ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం తగినంత సరఫరాను నిర్ధారించడంలో విఫలమైంది. 
 
అధికార పార్టీ నాయకులు సబ్సిడీ ఎరువులను దారి మళ్లిస్తున్నారని, దీని వల్ల ప్రైవేట్ వ్యాపారులు యూరియాను అధిక ధరలకు, బ్యాగుకు రూ.267కు విక్రయించడానికి వీలు కల్పిస్తున్నారని, బ్లాక్ మార్కెట్‌లో అదనంగా రూ.200 పెంచారని జగన్ ఆరోపించారు. ఎటువంటి తనిఖీలు నిర్వహించబడలేదు.
 
రైతులను ఆర్థికంగా నష్టపరిచాయి. వరి, మిరపకాయలు, పత్తి, జొన్నలు, ఎర్ర శనగలు, మినుములు, పచ్చి శనగలు, మొక్కజొన్న, మినుములు, రాగి, అరటి, చెరకు, కోకో, పొగాకు ధరలు పడిపోయాయి. ఉదాహరణకు, ఉల్లిపాయ రైతులకు క్వింటాలుకు రూ.400-500 మాత్రమే లభిస్తుండగా, రిటైల్ మార్కెట్లు ఉల్లిపాయలను కిలోకు రూ.35 కంటే ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నాయని అన్నారు.

