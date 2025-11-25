మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025 (17:43 IST)

అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్

Avatar: Fire and Ashes
జేమ్స్ కామెరూన్ ఐకానిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్రాంచైజీలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మూడవ భాగం అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ కోసం భారతదేశంలో అంచనాలు కొత్త శిఖరాలకు చేరుకున్నాయి. విడుదలకు ఒక నెల కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉండగా, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినోద గమ్యస్థానమైన బుక్‌మైషోలో 1 మిలియన్ (1.2 మిలియన్లు మరియు లెక్కింపు) కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయులు ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.
 
ఈ ఆసక్తి పెరుగుదల భారత మార్కెట్లో ఫ్రాంచైజీ యొక్క శాశ్వత ప్రజాదరణకు బలమైన సూచిక.
బుక్‌మైషోపై ప్రారంభ ఆసక్తి భారతీయ ప్రేక్షకులలో అవతార్ విశ్వం యొక్క బలమైన భావోద్వేగ ఆకర్షణను ప్రదర్శించడమే కాకుండా దాని నాటక ప్రదర్శన కోసం ఆశావాద అంచనాలను కూడా ఏర్పరుస్తుంది. వేదిక యొక్క డేటా ఫైర్ & ఆష్ ముందస్తు నిశ్చితార్థంలో కొత్త పుంతలు తొక్కగలదని సూచిస్తుంది.
 
అవతార్: ఫైర్ & యాష్ సామ్ వర్తింగ్టన్ (జేక్ సుల్లీ) మరియు జోయ్ సల్దానా (నైటిరి) వంటి ప్రియమైన పాత్రలను తిరిగి తీసుకువస్తుంది, అదే సమయంలో కథలో కొత్త అంశాలను పరిచయం చేస్తుంది. కొత్త తారాగణంలో ఊనా చాప్లిన్, అగ్నిపర్వతం నివసించే "యాష్ పీపుల్" వంశానికి నాయకుడు వరంగ్ పాత్రను పోషిస్తుంది.
 
20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 19న భారతదేశంలో ఆరు భాషలలో - ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ మరియు మలయాళంలో - విడుదల చేస్తుంది.

కింద నుంచి కొండపైకి నీరు ప్రవహిస్తోంది, ఏమిటీ వింత? (video)

కింద నుంచి కొండపైకి నీరు ప్రవహిస్తోంది, ఏమిటీ వింత? (video)విశ్వం అనేక వింతలతో నిండిపోయి వుంటుంది. తెలుసుకునేకొద్దీ మనం సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనవుతాము. తాజాగా ఛత్తీస్ గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉల్టాపానీ అనే పర్యాటక ప్రాంతంలో నీరు పల్లం నుంచి ఎత్తువైపు ప్రవహిస్తోంది. ఈ వింతను చూసేందుకు ప్రజలు వస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇలా జరగడం వెనుక కారణం వుందని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు. ఈ ప్రదేశం గురుత్వాకర్షణ వ్యతిరేకమైనదిగా వుండటం వల్లనే అలా జరుగుతోందట. ఈ మెయిన్‌పట్ ప్రాంతంలో నీటిని, వాహనాలను పైకి లాగే గురుత్వాకర్షణ శక్తి కంటే శక్తివంతమైన అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంది. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో ఇలాంటి ప్రదేశాలు మన దేశవ్యాప్తంగా ఐదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 64 ఉన్నాయని చెపుతున్నారు.

ఢిల్లీ కాలుష్యంపై దృష్టిసారించిన పీఎంవో... ఆ వాహనాలకు మంగళం

ఢిల్లీ కాలుష్యంపై దృష్టిసారించిన పీఎంవో... ఆ వాహనాలకు మంగళందేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు గాలుష్యం నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ మరింత ప్రమాదకరస్థాయికి దిగజారుతోంది. దీంతో ప్రజల మనుగడకు ముప్పు వాటిల్లేలా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం దృష్టిసారించింది. నగరంలో కాలుష్యానికి కారణమయ్యే వాహనాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక అధికారులను ఆదేశించింది. మరోవైపు, విద్యుత్ వాహనాల రవాణాను మరింతగా ప్రోత్సహించేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

డిసెంబరులో అమెరికా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. పెట్టుబడుల కోసం ఎన్నారైలతో?

డిసెంబరులో అమెరికా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. పెట్టుబడుల కోసం ఎన్నారైలతో?రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అమెరికాలో పర్యటించనున్నారు. డిసెంబర్ 6 నుంచి డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు ఆయన అమెరికాలో పర్యటించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అభివృద్ధి కోసం ఈ పర్యటన వుంటుందని ఏపీ ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు : తితిదే వెల్లడి

జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు : తితిదే వెల్లడినూతన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల 30వ తేదీ నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు వెల్లడించింది. అయితే, తొలి మూడు రోజుల పాటు ఎలక్ట్రానికి డిప్, ఆ తర్వాతి రోజులకు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్-2 ద్వారా సర్వదర్శనాలు ఉంటాయని తితిదే అధికారులు వెల్లడించారు.

పరకామణి చోరీ కేసులో ఇరికించేందుకు దుష్టచతుష్టయం కుట్ర : భూమన

పరకామణి చోరీ కేసులో ఇరికించేందుకు దుష్టచతుష్టయం కుట్ర : భూమనపరకామణి చోరీ కేసులో తనను ఇరికించేందుకు దుష్టచతుష్టయం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందని వైకాపా నేత, తితిదే మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ కేసులో ఆయన మంగళవారం సిట్ విచారణకు హాజరయ్యారు. అంతకుముందు ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తనను ఈ కేసులో ఇరికించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందన్నారు.

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది. శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదుచిలకడ దుంపలు. వీటిలో పలు పోషకాలున్నాయి. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితులు కలిగి వున్నవారు చిలకడ దుంపలను తినకూడదు. ఎలాంటి వారు తినకూడదో తెలుసుకుందాము. కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉన్నట్లయితే చిలగడదుంపను తినకూడదు. స్వీట్ పొటాటోలో ఆక్సలేట్ ఉంటుంది, ఇది సేంద్రీయ ఆమ్లం. దీని వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. చిలకడ దుంపల్లో మన్నిటాల్ అనే పదార్ధం కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల కొందరికి అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా వున్నవారు తినరాదు, ఎందుకంటే ఇది కడుపు నొప్పి లేదా ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. మైగ్రేన్ ఉన్నవారు దానిని అస్సలు తీసుకోకూడదు.

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?కరివేపాకు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. దీనిని కూరల్లో సువాసన కోసం మాత్రమే వాడతాము అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. చాలామంది కరివేపాకును తినకుండా ప్రక్కకు నెట్టేస్తుంటారు. కాని కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషధాలు, పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కరివేపాకులో శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ బి, కెరోటిన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కరివేపాకును పొడిలా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక టీస్పూను తీసుకుంటూ ఉంటే కొలస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హానికరమైన ఎల్డిఎల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గర్భిణులకు ఒక స్పూను తేనె, అరస్పూను నిమ్మరసంలో కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.
