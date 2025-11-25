అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్
జేమ్స్ కామెరూన్ ఐకానిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్రాంచైజీలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మూడవ భాగం అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ కోసం భారతదేశంలో అంచనాలు కొత్త శిఖరాలకు చేరుకున్నాయి. విడుదలకు ఒక నెల కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉండగా, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినోద గమ్యస్థానమైన బుక్మైషోలో 1 మిలియన్ (1.2 మిలియన్లు మరియు లెక్కింపు) కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయులు ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఆసక్తి పెరుగుదల భారత మార్కెట్లో ఫ్రాంచైజీ యొక్క శాశ్వత ప్రజాదరణకు బలమైన సూచిక.
బుక్మైషోపై ప్రారంభ ఆసక్తి భారతీయ ప్రేక్షకులలో అవతార్ విశ్వం యొక్క బలమైన భావోద్వేగ ఆకర్షణను ప్రదర్శించడమే కాకుండా దాని నాటక ప్రదర్శన కోసం ఆశావాద అంచనాలను కూడా ఏర్పరుస్తుంది. వేదిక యొక్క డేటా ఫైర్ & ఆష్ ముందస్తు నిశ్చితార్థంలో కొత్త పుంతలు తొక్కగలదని సూచిస్తుంది.
అవతార్: ఫైర్ & యాష్ సామ్ వర్తింగ్టన్ (జేక్ సుల్లీ) మరియు జోయ్ సల్దానా (నైటిరి) వంటి ప్రియమైన పాత్రలను తిరిగి తీసుకువస్తుంది, అదే సమయంలో కథలో కొత్త అంశాలను పరిచయం చేస్తుంది. కొత్త తారాగణంలో ఊనా చాప్లిన్, అగ్నిపర్వతం నివసించే "యాష్ పీపుల్" వంశానికి నాయకుడు వరంగ్ పాత్రను పోషిస్తుంది.
20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 19న భారతదేశంలో ఆరు భాషలలో - ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ మరియు మలయాళంలో - విడుదల చేస్తుంది.