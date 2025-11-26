గురువారం, 27 నవంబరు 2025
డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

Diabetes care
డయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము.
 
రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి.
ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు.
రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.
మధుమేహాన్ని కలబంద అడ్డుకుంటుంది, ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
షుగర్ వ్యాధిని అడ్డుకోవడంలో సాయపడే మరో చక్కని దినుసు దాల్చిన చెక్క.
టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటిస్‌ వ్యాధిగ్రస్తుల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల శక్తి కాకర కాయకు వుంది. 

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్వైకుంఠ ద్వార దర్శనం మొదటి మూడు రోజుల ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ (ఇ-డిప్) ద్వారా ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను జారీ చేస్తుంది. సాధారణ భక్తుల కోసం మరిన్ని స్లాట్‌లను రిజర్వ్ చేయడానికి అన్ని ప్రివిలేజ్ ఆధారిత దర్శనాలను రద్దు చేసినందున.. ఈ రోజుల్లో మరే ఇతర కేటగిరీ దర్శనం అనుమతించబడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.

Pawan Kalyan: ఏపీలో వచ్చే 15 ఏళ్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారంలో వుంటుంది.. పవన్

Pawan Kalyan: ఏపీలో వచ్చే 15 ఏళ్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారంలో వుంటుంది.. పవన్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాబోయే 15 సంవత్సరాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటుందని, 2029 ఎన్నికల్లో తిరిగి ఎన్నికవుతుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని శివకోడు గ్రామంలో పల్లె పండుగ 2.0 ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, ప్రతి పల్లెకు సదుపాయం - ప్రతి కుటుంబానికీ సౌభాగ్యం లక్ష్యం కింద మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా గ్రామాలను మార్చడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం అని అన్నారు.

ఎస్వీయూ క్యాంపస్‌లో చిరుతపులి.. కోళ్లపై దాడి.. ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో భయం భయం

ఎస్వీయూ క్యాంపస్‌లో చిరుతపులి.. కోళ్లపై దాడి.. ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో భయం భయంశ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (SVU) క్యాంపస్‌లో మంగళవారం చిరుతపులి కనిపించింది. ఇది ఎస్వీయూ ఉద్యోగుల క్వార్టర్ల సమీపంలో కోళ్లపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఆపై చిరుతపులి నివాస సముదాయాలను దాటుకుని పక్కనే ఉన్న అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ సంఘటన అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉన్న హాస్టళ్లలో నివసిస్తున్న విద్యార్థులలో, ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనను పెంచింది. ఇటీవలి నెలల్లో వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయం, వేదిక్ విశ్వవిద్యాలయం, అటవీ ప్రాంతం వెంబడి ఉన్న ఇతర సంస్థలలో ఇలాంటి దృశ్యాలు కనిపించాయని, రాత్రిపూట క్యాంపస్ సరిహద్దుల దగ్గర పెద్ద పిల్లులను తాము తరచుగా గమనిస్తున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యల్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తాం.. పవన్ కల్యాణ్

కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యల్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తాం.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ఈ జిల్లాలో కొబ్బరి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమస్యలను 45 రోజుల్లో పరిశీలిస్తామని, సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రకటిస్తామన్నారు. బంగాళాఖాతం నుండి శంకరగుప్తం మేజర్ డ్రెయిన్‌లోకి టైడల్ వాటర్స్ ప్రవేశించడంతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రాజోలు మండలంలోని పెద్ద కొబ్బరి తోటలను కళ్యాణ్ పరిశీలించారు.

జగన్‌కు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సవాల్... నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామా

జగన్‌కు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సవాల్... నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామావైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డ సవాల్ విసిరారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో అరటి పంటకు బీమా చెల్లించినట్టు నిరూపిస్తే తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ఆయన ప్రకటించారు. అలా నిరూపించకపోతే పులివెందుల ఎమ్మెల్యే పదవికి జగన్ రాజీనామా చేస్తారా అని ఆయన సవాల్ విసిరారు.

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి వారణాసి చిత్రం కొన్ని వారాలుగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నటీనటుల గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం టాలీవుడ్‌లో వైరల్ అవుతోంది. మహేష్ బాబు పాత్ర చిన్ననాటి వెర్షన్‌ను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్న కుమారుడు భార్గవ రామ్ పోషించనున్నాడని తెలుస్తోంది. భార్గవ్ ఈ పాత్రకు సరిపోతాడని.. అతనిలో మహేష్ బాబుతో స్వల్ప పోలికలు వుండటంతో ఈ పాత్రను భార్గవ్‌ని ఎంచుకున్నట్లు చిత్ర నిర్మాణ వర్గాల సమాచారం.

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో పోటీకి మహావతార్ నరసింహ అధికారికంగా అర్హత సాధించింది. దీంతో భారతీయ యానిమేషన్ మూవీ చారిత్రాత్మక పురోగతిని సాధించింది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు జూటోపియా 2, ది బ్యాడ్ గైస్ 2, చైన్సా మ్యాన్: ది మూవీ - రెజ్ ఆర్క్, డెమన్ స్లేయర్: ఇన్ఫినిటీ కాజిల్, కెపాప్ డెమన్ హంటర్స్ వంటి అంతర్జాతీయ పోటీదారులలో ఒకటిగా నిలిచింది. పురాతన హిందూ పురాణాల నుండి తీసుకోబడిన ఈ చిత్రం విష్ణువు నాల్గవ అవతారమైన నరసింహ కథను తెరకెక్కించింది.

Anupama: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ యాక్ష‌న్ కామెడీ ది పెట్ డిటెక్టివ్‌ జీ 5లో

Anupama: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ యాక్ష‌న్ కామెడీ ది పెట్ డిటెక్టివ్‌ జీ 5లోఇండియాలో వ‌న్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ 5 ఎప్పటిప్పుడు కొత్త కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తూనే ఉంది. తాజాగా మ‌రో డిజిట‌ల్ ప్రీమియ‌ర్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పించ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అదే ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్‌’. న‌వంబ‌ర్ 28 నుంచి జీ 5లో మ‌ల‌యాళం, తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, త‌మిళ‌, హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్ర‌ణీష్ విజ‌య‌న్ దీన్ని తెర‌కెక్కించారు. ష్రాఫ్ యు దీన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించటంతో పాటు నిర్మాతగానూ తొలి అడుగు వేశారు. ఇంకా ఈ చిత్రంలో వినాయ‌క‌న్‌, విన‌య్ ఫార్ట్‌, అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్‌, శ్యామ్ మోహ‌న్, జ్యోమ‌న్ జ్యోతిర్ ఇత‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

Balakrishna: హిస్టారికల్ ఎపిక్ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణ NBK111 గ్రాండ్ గా లాంచ్

Balakrishna: హిస్టారికల్ ఎపిక్ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణ NBK111 గ్రాండ్ గా లాంచ్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్‌ల దూసుకెళ్తున్న గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, వీరసింహారెడ్డి సంచలన విజయం తర్వాత బ్లాక్‌బస్టర్ మేకర్ గోపీచంద్ మలినేనితో మరోసారి చేతులు కలిపారు. ఈ ఇద్దరి కొలాబరేషన్ లో హిస్టారికల్ ఎపిక్ #NBK111 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తున్నారు.

నిజాయితీ కి సక్సెస్ వస్తుందని రాజు వెడ్స్ రాంబాయి నిరూపించింది : శ్రీ విష్ణు

నిజాయితీ కి సక్సెస్ వస్తుందని రాజు వెడ్స్ రాంబాయి నిరూపించింది : శ్రీ విష్ణుఅఖిల్ రాజ్, తేజస్విని జంటగా నటించిన రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మించారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని దక్కించుకున్న నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో శ్రీ విష్ణు, డైరెక్టర్ బాబీ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
