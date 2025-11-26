Pawan Kalyan: ఏపీలో వచ్చే 15 ఏళ్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారంలో వుంటుంది.. పవన్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే 15 సంవత్సరాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటుందని, 2029 ఎన్నికల్లో తిరిగి ఎన్నికవుతుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని శివకోడు గ్రామంలో పల్లె పండుగ 2.0 ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, ప్రతి పల్లెకు సదుపాయం - ప్రతి కుటుంబానికీ సౌభాగ్యం లక్ష్యం కింద మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా గ్రామాలను మార్చడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం అని అన్నారు.
13,326 గ్రామ పంచాయతీలలో రూ.6,787 కోట్ల విలువైన 53,382 అభివృద్ధి పనులను ప్రభుత్వం చేపడుతుందని, ప్రతి గ్రామం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మద్దతుతో అభివృద్ధికి చిహ్నంగా ఆవిర్భవించనుందని తెలిపారు. ఈ చొరవలో భాగంగా, రూ.5,838 కోట్ల వ్యయంతో 8,571 కి.మీ రోడ్లు వేయనున్నారు.
పాత రోడ్ల పునరుద్ధరణ, రూ.375 కోట్ల వ్యయంతో 25,000 మినీ గోకులాల నిర్మాణం, రూ.16 కోట్ల వ్యయంతో 157 కమ్యూనిటీ గోకులాలు, రూ.4 కోట్ల వ్యయంతో 58 కి.మీ డ్రెయిన్లు కూడా ఈ ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. కోనసీమ అభివృద్ధికి రూ.100 కోట్ల అదనపు నిధులను కూడా పవన్ ప్రకటించారు. గత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంక్షేమం పేరుతో అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేసిందని పవన్ విమర్శించారు.