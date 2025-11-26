బుధవారం, 26 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

tail pepper
ప్రాణాంతకమైన పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. 
 
రూర్కెలలోని ఎన్.ఐ.టీ పరిశోధకులు, బీహార్ సెంట్రల్ వర్శిటీ, అమెరికాలోని యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నార్త్ కరోలినాకు చెందిన బృందాలు సంయుక్తంగా ఈ అధ్యయనం నిర్వహించాయి. ప్రస్తుతం పెద్ద పేగుకు కేన్సర్‌కు కీమోథెరపీ ద్వారా చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా వైద్య విద్యానాలపై పరిశోధన చేస్తున్న క్రమంలో శాస్త్రవేత్తలు ఈ కీలక విషయాన్ని కనుగొన్నారు. 
 
పిప్లార్టైన్‌ను పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ కణాలపై ప్రయోగించినపుడు అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినట్టు పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఈ ఆవిష్కరణ కేన్సర్ చికిత్సలో ఒక వరం వంటిదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ అధ్యయానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రముఖ సైన్స్ జర్నల్ బయోఫ్యాక్టర్స్‌లో ప్రచురించారు. 

సంక్రాంతికి పెరగనున్న ప్రైవేట్ బస్సు ఛార్జీలు.. విమానం ఛార్జీలే మేలట..

సంక్రాంతికి పెరగనున్న ప్రైవేట్ బస్సు ఛార్జీలు.. విమానం ఛార్జీలే మేలట..సంక్రాంతి పండుగ దగ్గర పడుతుండటంతో, ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్లు ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని ఛార్జీలను భారీగా పెంచుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి వంటి నగరాలకు వెళ్లే రైళ్లు ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సులలో టిక్కెట్లు ఇప్పటికే అమ్ముడయ్యాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ బస్సు సర్వీసులపై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది.

రోడ్డు ప్రమాదంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దుర్మరణం

రోడ్డు ప్రమాదంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దుర్మరణంకర్నాటక రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దుర్మరణం పాలయ్యారు. కర్నాటక స్టేట్ మినరల్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరక్టురుగా పనిచేసే మహంతేశ్ బిళగి ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురైంది. దీంతో ఆయన ఘటనా స్థలిలోనే తుదిశ్వాస విడిచారు. అలాగే, ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు.

Male Nurse: మహిళా వైద్యులు, పీజీ మెడికోలు బట్టలు మార్చే వీడియోలు తీసిన మేల్ నర్స్

Male Nurse: మహిళా వైద్యులు, పీజీ మెడికోలు బట్టలు మార్చే వీడియోలు తీసిన మేల్ నర్స్గుంటూరు శివార్లలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీ లోపల మహిళా వైద్యులు, మెడికల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు బట్టలు మార్చుకుంటున్న వీడియోలను రికార్డ్ చేసినందుకు మంగళవారం పోలీసులు ఒక మేల్ నర్సును అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై డిఎస్పీ భానోదయ్ మీడియాకు వివరిస్తూ, వెంకట సాయిగా గుర్తించబడిన నిందితుడు దాదాపు ఒక నెల క్రితం ఆసుపత్రిలో మేల్ నర్సుగా చేరాడని చెప్పారు.

టూర్లు.. జల్సాలు.. అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్.. కరేబియన్ పౌరసత్వం.. ఐబొమ్మ రవి బాగోతాలు..

టూర్లు.. జల్సాలు.. అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్.. కరేబియన్ పౌరసత్వం.. ఐబొమ్మ రవి బాగోతాలు..సినిమాల పైరసీ కేసులో అరెస్ట అయిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమండి రవి బాగోతాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈజీ మనీ సంపాదనతో రూ.కోట్లను తన ఖాతాలో జమ చేయించుకునే రవి.. ఆ డబ్బుతో వారానికో దేశంలో పర్యటిస్తూ జల్సాలు చేసేవాడు. అక్కడ తనకు నచ్చిన అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ లగ్జరీ జీవితాన్ని గడిపేపాడు. ముఖ్యంగా, రూ.80 లక్షలు చెల్లించి కరేబియన్ దీవుల్లో పౌరసత్వం కూడా పొందాడు.

వైద్య విద్యార్థినిలు దుస్తులు మార్చుకుంటుండగా వీడియో తీసిన మేల్ నర్స్

వైద్య విద్యార్థినిలు దుస్తులు మార్చుకుంటుండగా వీడియో తీసిన మేల్ నర్స్గుంటూరు నగర శివారులోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రిలో పని చేసే మేల్ నర్స్ ఒకరు పాడుపనికి పాల్పడ్డాడు. మహిళా వైద్యులు, వైద్య విద్యార్థినిలు దుస్తులు మార్చుకుండగా, వారిని వీడియో తీశాడు. దీన్ని గమనించిన కొందరు వైద్య విద్యార్థులు పత్తిపాడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఆ మేల్ నర్స్‌ను అరెస్టు చేశారు. అలాగే, అతని ఫోనును స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపించాడు.

భర్తపై గృహహింస - క్రూరత్వం - మోసం కేసు పెట్టిన బాలీవుడ్ నటి

భర్తపై గృహహింస - క్రూరత్వం - మోసం కేసు పెట్టిన బాలీవుడ్ నటిబాలీవుడ్ నటి సెలీనా జైట్లీ తన భర్తపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనపై గృహహింస, క్రూరత్వం, మోసం కేసులను బనాయించారు. ఈ మేరకు తన భర్త పీటర్ హాగ్‌పై ఆమె ముంబై మహానగరంలోని ఓ జ్యూడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్టు సమాచారం. దీన్ని పరిశీలించిన తర్వాత పీటర్ హాగ్‌ను కోర్టు నోటీసులు జారీచేయనుంది.

రెజ్లింగ్ క్లబ్ నేపథ్యంలో చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ రాబోతోంది

రెజ్లింగ్ క్లబ్ నేపథ్యంలో చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ రాబోతోందిమలయాళ సినిమాలో మొట్టమొదటి పూర్తి నిడివి గల WWE-జానర్ యాక్షన్-కామెడీ చిత్రం చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ ను ప్రముఖ తెలుగు నిర్మాణ-పంపిణీ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా రిలీజ్ చేయనుంది. జనవరి 2026లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం కేరళలో దుల్కర్ సల్మాన్ నేతృత్వంలోని వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేయనుంది.

Naveen Plishetty: అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా మొదటి సింగిల్ అప్ డేట్

Naveen Plishetty: అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా మొదటి సింగిల్ అప్ డేట్నవీన్ పోలి శెట్టి నటించిన అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా పాట నవంబర్ 27న విడుదలవుతుంది. ఈ సాంగ్ ను ఆయనే ఆలపించారు. భీమవరంలోని SRKR ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో పాటల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి మాతో చేరండి. ఘనంగా జరుపుకుందాం అంటూ పోస్టర్ ను అభిమానులకోసం విడుదల చేశారు. ఇక సినిమా జనవరి 14, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రానుంది.

Anantha Sriram: గీత రచయిత కష్టం తెలిసినవారు ఇండస్ట్రీలో కొద్దిమందే : అనంత శ్రీరామ్

Anantha Sriram: గీత రచయిత కష్టం తెలిసినవారు ఇండస్ట్రీలో కొద్దిమందే : అనంత శ్రీరామ్పాట రాసేవాడు చిత్రంలో నటించే నటీనటులకు తెలీయకపోవచ్చు. ఇది వరకు ఆడియో కేసెట్ లో గీత రయిత ఫొటో ముద్రించేవారు. రాను రాను ఆ కల్చర్ పోయింది. రచయిత పేరు చూసుకోవాలనుకుంటు చాలా కష్టమైన పని. అందుకే టీవీలో ఈ మధ్య హోస్ట్ గా వెళ్ళాక ఏదో మాట్లాడితే సరిపోదు. ట్రెండ్ ను బట్టి ఉత్సాహంతో వున్న వారిని జనాలు ఇష్టపడుతున్నారు.

అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్

అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్జేమ్స్ కామెరూన్ ఐకానిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్రాంచైజీలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మూడవ భాగం అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ కోసం భారతదేశంలో అంచనాలు కొత్త శిఖరాలకు చేరుకున్నాయి. విడుదలకు ఒక నెల కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉండగా, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినోద గమ్యస్థానమైన బుక్‌మైషోలో 1 మిలియన్ (1.2 మిలియన్లు మరియు లెక్కింపు) కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయులు ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.
