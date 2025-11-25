600 కి.మీ రైడ్ కోసం మిస్ యూనివర్స్ ఏపీ చందన జయరాంతో చేతులు కలిపిన మధురి గోల్డ్

హైదరాబాద్: భారతదేశంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన జ్యువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన మధురి గోల్డ్, గ్లామర్ మరియు గెలుపు సంకల్పాన్ని కలిపే ధైర్యవంతమైన అడుగు వేస్తోంది. దేశంలోనే తొలిసారి, ఈ బ్రాండ్ మిస్ యూనివర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024-2025 చందన జయరాంతో కలిసి శ్రీకాళహస్తి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు 600 కి.మీ. సైక్లింగ్ యాత్రను ప్రారంభిస్తోంది. భారతీయ జ్యువెలరీ రంగంలో ఓ బ్రాండ్ ప్రధాన ఎండ్యూరెన్స్ స్పోర్ట్స్ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ భాగస్వామ్యం అందం, బలం, సంకల్పం మూడు సమానంగా ప్రకాశిస్తాయని తెలిపే కొత్త కథనానికి నాంది పలుకుతోంది.
శ్రీకాళహస్తి పవిత్ర భూమి నుండి మా బైకర్లను ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేయడం మాకు గర్వకారణం. శ్రీ బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి గారు(శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే, తెలుగుదేశం పార్టీ) ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ఆనందదాయకం. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన సాధించిన విజయం ప్రజాసేవా విలువలకు నిదర్శనం. టిడిపి, బిజెపి మరియు జనసేన మద్దతుతో, ఆయన నాయకత్వంలో ప్రారంభమవుతున్న ఈ యాత్ర బలం, ఐక్యత మరియు లక్ష్యసాధనకు చిహ్నంగా నిలుస్తుంది.
మిస్ యూనివర్స్ ఏపీ చందన జయరాం, ఫ్యాషన్ మోడల్, కంటెంట్ క్రియేటర్, సైక్లిస్ట్ పట్టుదలతో తనను తానే మార్చుకున్న స్ఫూర్తిదాయక మహిళ. చిన్న గ్రామం నుండి వచ్చిన ఆమె ప్రయాణం ఎంతో ప్రేరణాత్మకంగా నిలిచింది. నేను ఎప్పుడూ ఫిట్నెస్ పట్ల ఆకర్షితురాలిని. 2020లో నా ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను. క్రమశిక్షణతో 10 నెలల్లో 20 కిలోల బరువు తగ్గాను. ఆ మార్పు నా ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మానసిక శక్తిని పెంచింది. ఫిట్నెస్ శరీరాన్నే కాదు, మైండ్సెట్ను కూడ మార్చగలదని నాకు అర్థమైంది, అని చందన తెలిపారు.
ఆమె సాధించిన విజయాలలో త్రిచిలో జరిగిన BRM (Brevet des Randonneurs Mondiaux) అత్యంత కఠినమైన గ్లోబల్ ఎండ్యూరెన్స్ సైక్లింగ్ ఛాలెంజ్ పూర్తిచేయడం ఉంది. ప్రతి విజయం ఆమె అభిలాషా, సాహసోపేతమైన సంకల్పానికి నిదర్శనం. మధురి గోల్డ్ తరఫున సునీల్ గారు చెప్పారు, చందన జయరాం గారితో ఈ ప్రయాణానికి భాగస్వామ్యం కావడం మా గర్వకారణం. ఆమె ధైర్యం, సొగసు, పట్టుదల మధురి గోల్డ్ విలువలు అయిన పవిత్రత, పట్టుదల మరియు అభివృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు తమ కలలను సాధించేందుకు, అడ్డంకులను అధిగమించేందుకు, స్వీయవిశ్వాసంతో మెరవడానికి ప్రేరణ ఇవ్వడం మా లక్ష్యం.
CMO & నాలుగు సార్లు నేషనల్ ఆఫ్-రోడ్ బైకింగ్ ఛాంపియన్ అయిన విశ్వాస్ గారు ఇలా చెప్పారు: భారతదేశంలో గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న స్పోర్ట్స్ ప్రతిభలను కనుగొనడం మరియు ప్రోత్సహించడం మా విశ్వాసం. ఈ కార్యక్రమం మా విజన్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. శ్రమ, సంకల్పం, పెద్దగా కలలు కనడానికి ధైర్యం. మేం మెరవడానికంటే కూడా గొప్ప విలువలకు నిలదొక్కుకుంటున్నాం. ఈ పథకం ద్వారా భారతదేశంలోని మహిళలు ఆరోగ్యాన్ని, ఫిట్నెస్ను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని జీవనశైలిగా స్వీకరించేందుకు ప్రేరణ పొందాలని ఆశిస్తున్నాం.
కాలతూరు వరద బాధితులకు మధురి గోల్డ్ చేయూత: కాలతూరులో ఇటీవల సంభవించిన వరదలతో బాధపడుతున్న కుటుంబాలకు సానుభూతి సూచిస్తూ, మధురి గోల్డ్ యజమానులు మరియు బృందం ముందుకు వచ్చి సహాయం అందించారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు వారికి హృదయాన్ని తాకడంతో, వ్యాపార సంస్థగా కాకుండా సమాజానికి అండగా ఉండే కుటుంబంగా ముందుకు వచ్చారు. అవసరమైన సరుకులు, ఆహారం మరియు ఉపశమన సామగ్రిని వ్యక్తిగతంగా అందజేశారు. ఈ కష్టసమయంలో ఆశ, నమ్మకాన్ని నింపడం వారి ప్రధాన ఉద్దేశం.