మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 24 నవంబరు 2025 (22:52 IST)

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

R20 Ultrasound System
శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది.
 
శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది. దీని నెక్స్ట్-జెన్ ఇమేజింగ్ ఇంజిన్, శక్తివంతమైన GPU, అల్ట్రా హై-డెఫినిషన్ OLED మానిటర్ కలయిక ప్రతి స్కాన్‌లో అత్యుత్తమ విజువలైజేషన్‌ను అందించి, క్లినిషియన్‌లకు మరింత డయాగ్నొస్టిక్ విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తుంది.
 
సంక్లిష్ట విధానాలను సరళీకృతం చేసి, పునరావృత పనులను ఆటోమేట్ చేయడానికి రూపొందించిన AI-ఆధారిత క్లినికల్, వర్క్‌ఫ్లో ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ టూల్స్ యొక్క సమగ్ర సూట్‌ను R20 అందిస్తుంది. ప్రధాన సాంకేతికతలు దిగువన ఇవ్వబడ్డాయి.
 
లైవ్ లివర్ అసిస్ట్- లైవ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ సమయంలో అనుమానాస్పద ఫోకల్ గాయాన్ని గుర్తిస్తుంది
లైవ్ బ్రెస్ట్ అసిస్ట్- రొమ్ము గాయాలను నిజ-సమయంలో గుర్తించి, వాటికి అనుగుణమైన BI-RADS వర్గీకరణ, రిపోర్టింగ్‌ను అందిస్తుంది.
 
ఆటో మెజర్‌మెంట్ సాధనాలు- AI ఆధారిత ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్‌తో అంతర్గత నిర్మాణాలను ఖచ్చితంగా కొలుస్తూ, అధిక స్థిరత్వం, గరిష్ట నిర్గమాంశం కోసం గైడెడ్ రిపోర్టింగ్‌ను అందిస్తుంది.
 
డీప్ USFF- AI-ఆధారిత డీప్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్యాట్ ఫ్రాక్షన్ క్వాంటిఫికేషన్, బంగారు ప్రమాణానికి నిరూపితమైన అధిక సహసంబంధాన్ని అందిస్తుంది - అంటే MRI-PDFF.
 
దాని అధునాతన ఇమేజింగ్ నిర్మాణంతో, R20 పొత్తికడుపు, థైరాయిడ్, మస్క్యులోస్కెలిటల్, వాస్కులర్, రొమ్ము, ప్రసూతి, గైనకాలజీ, యూరాలజీ ఇమేజింగ్ వంటి విస్తృతమైన క్లినికల్ అప్లికేషన్లలో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందిన డాప్లర్ సున్నితత్వం, రంగు ప్రవాహ విజువలైజేషన్ వైద్యులకు సూక్ష్మ వాస్కులర్ నిర్మాణాలు, పాథాలజీలను మరింత ఖచ్చితత్వం, నమ్మకంతో గుర్తించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞ R20ని ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు వివిధ రోగుల ప్రొఫైల్లలోనూ స్థిరమైన, ఉన్నత-నాణ్యత గల రోగనిర్ధారణ ఫలితాలను సాధించగల ఒక శక్తివంతమైన పరిష్కారంగా నిలబెడుతుంది.
 
తెలివైన ఆవిష్కరణల ద్వారా వైద్య సేవలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న శాంసంగ్‌ దృఢ నిబద్ధతకు R20 ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ. అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్వాలిటీ మరియు క్లినిషియన్ సౌకర్యాన్ని కలిపి, R20 అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. ప్రత్యక్ష స్కానింగ్‌లోనే సూక్ష్మ గాయాలను గుర్తించడానికి వైద్యులను శక్తివంతం చేస్తూ, ఇది డయగ్నస్టిక్ విశ్వసనీయతను కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది, అని మిస్టర్ అటంత్ర దాస్ గుప్తా, HME బిజినెస్ హెడ్, శామ్‌సంగ్ ఇండియా అన్నారు.
 
దాని ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలకు మించి, R20 వినియోగదారు సౌకర్యం, కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఎర్గోనామిక్స్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన ఇది తేలికైన ట్రాన్స్‌డ్యూసర్ కేబుల్స్, సహజమైన టచ్ ఇంటర్‌ఫేస్, విభిన్న క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చడానికి అనుకూలీకరించదగిన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లను కలిగి ఉంది. వ్యవస్థ యొక్క మెరుగుపరిచిన డిజైన్ ఒత్తిడి, అలసటను గణనీయంగా తగ్గిస్తూ, వైద్యులు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశం, తమ రోగుల సంరక్షణపై మరింత దృష్టి పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
R20 ప్రారంభంతో, ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో శామ్‌సంగ్ తన నిబద్ధతను మరోసారి స్పష్టం చేసింది. AI-ఆధారిత మేధస్సు, ఉన్నతమైన ఇమేజింగ్ పనితీరుతో మిళితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ యొక్క ప్రకృతి దృశ్యాన్ని మార్చడానికి మరియు వైద్యులు మరియు రోగిని సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంచే రూపకల్పనకు సెట్ చేయబడింది.

Amaravati: అమరావతిలో 3300 కి.మీ సైక్లింగ్, వాకింగ్ ట్రాక్ నెట్‌వర్క్‌

Amaravati: అమరావతిలో 3300 కి.మీ సైక్లింగ్, వాకింగ్ ట్రాక్ నెట్‌వర్క్‌అమరావతి అత్యాధునిక రాజధానిగా అభివృద్ధి చెందనుంది. ఇప్పటికే పలు కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అమరావతి వైపు మొగ్గుచూపారు. అంతేగాకుండా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రాజధాని నగరం అమరావతిలో ప్రారంభమైనాయి. తాజాగా అమరావతి 3300 కి.మీ సైక్లింగ్, వాకింగ్ ట్రాక్ నెట్‌వర్క్‌ను సిద్ధం అవుతోంది. దీనిని భారతదేశంలోనే అతి పొడవైనదిగా నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు సాగుతున్నాయి.

నేను, బ్రాహ్మణి ఇంటి పనులను సమానంగా పంచుకుంటాం.. నారా లోకేష్

నేను, బ్రాహ్మణి ఇంటి పనులను సమానంగా పంచుకుంటాం.. నారా లోకేష్ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ లింగ సమానత్వం వైపు సమాజ మార్పుకు పిలుపునిచ్చారు. తాను, తన భార్య బ్రాహ్మణి అమెరికాలో నివసిస్తున్నప్పుడు ఇంటి పనులను సమానంగా పంచుకునేవారిమని వెల్లడించారు. మన సమాజంలోని ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇది చూడాలని నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను.. అని విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నైతిక విలువలు అనే అంశంపై జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సెమినార్‌లో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి నారా లోకేష్ అన్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి, పరిసర ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్ నాణ్యతను పరీక్షించిన ట్రాయ్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి, పరిసర ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్ నాణ్యతను పరీక్షించిన ట్రాయ్భారత టెలికాం నియంత్రణ ప్రాధికార సంస్థ (ట్రాయ్) 2025 అక్టోబర్ నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్‌డ్ సర్వీస్ ఏరియా (ఎల్‌ఎస్‌ఎ) పరిధిలో గల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి నగరం ప్రధాన మార్గాల్లో నిర్వహించిన ఇండిపెండెంట్ డ్రైవ్ టెస్ట్(ఐడిటి) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్‌లోని ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ డ్రైవ్ టెస్టులను... నగర ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థల హాట్‌స్పాట్లు, గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలు వంటి వివిధ వినియోగ పరిస్థితుల్లో నిజ జీవిత మొబైల్ నెట్‌వర్క్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి రూపొందించారు.

ఫెయిల్ అయితే భారతరత్న అబ్దుల్ కలాంను గుర్తు తెచ్చుకోండి: చాగంటివారి అద్భుత సందేశం (video)

ఫెయిల్ అయితే భారతరత్న అబ్దుల్ కలాంను గుర్తు తెచ్చుకోండి: చాగంటివారి అద్భుత సందేశం (video)విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో సోమవారం నిర్వహించిన నైతిక విలువలపై రాష్ట్రస్థాయి విద్యా సదస్సులో ప్రవచనకర్త, ప్రభుత్వ సలహాదారు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారితో పాటు, రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ గారు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చాగంటివారు ఎంతో అమూల్యమైన సందేశాన్ని బాలబాలికలకు ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరంపై చంద్రబాబు గారి తాపత్రయం చూసిన తర్వాత, ఆయన సంకల్పానికి కొంచెమైనా ఉపయోగపడినా చాలు అని అనుకున్నాను. ఈ మాటలు నా నోట్లో నుంచి కాదు… నా గుండె నుంచి నుంచి చెప్తున్నా.

Matrimony Fraud: వరంగల్‌లో ఆన్‌లైన్ మ్యాట్రిమోని మోసం.. వధువు బంగారంతో పరార్

Matrimony Fraud: వరంగల్‌లో ఆన్‌లైన్ మ్యాట్రిమోని మోసం.. వధువు బంగారంతో పరార్వరంగల్‌లో ఆన్‌లైన్ మ్యాట్రిమోని సైట్ మోసం కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ఓ వధువు ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని రెండు లక్షల రూపాయల నగదు, ఎనిమిది తులాల బంగారంతో పారిపోయినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కేసు, జిల్లాలోని పర్వతగిరి మండలం చౌటపల్లి గ్రామానికి చెందిన బాధితురాలు, తాను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడకు చెందినవాడినని చెప్పుకునే మహిళను మ్యాట్రిమోని సైట్ ద్వారా కలిశారని తెలుస్తోంది.

సినిమా బడ్జెట్ రూ.50 లక్షలు - వసూళ్లు రూ.100 కోట్ల దిశగా...

సినిమా బడ్జెట్ రూ.50 లక్షలు - వసూళ్లు రూ.100 కోట్ల దిశగా...ఒక సినిమా కథలో సత్తా ఉంటే అది కనకవర్షం కురిపిస్తుందని తాజాగా ఓ గుజరాతీ చిత్రం నిరూపించింది. కేవలం 50 లక్షల పెట్టుబడితో తీసిన చిత్రం ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ దిశగా దూసుకెళుతోంది. పైగా, ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా మూవీ కాదు. చెప్పుకోదగిన నటీనటులు లేరు. కానీ, రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లను రాబడుతూ గుజరాత్ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులే ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఆ చిత్రం పేరు 'లాలో కృష్ణ సదా సహాయతే'. కేవలం రూ.50 లక్షల పెట్టుబడితో నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఇపుడు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.

ద్రౌపది 2 నుంచి ద్రౌపది దేవీగా రక్షణ ఇందుచూడన్ ఫస్ట్ లుక్

ద్రౌపది 2 నుంచి ద్రౌపది దేవీగా రక్షణ ఇందుచూడన్ ఫస్ట్ లుక్రిచర్డ్ రిషి హీరోగా సోల చక్రవర్తి నిర్మిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ద్రౌపది 2. ఈ మూవీని మోహన్. జి తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు. హీరోయిన్ రక్షణ ఇందుచూడన్ పోషిస్తున్న ద్రౌపది దేవీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. నేతాజి ప్రొడక్షన్స్, జిఎం ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ బ్యానర్ల మీద రూపొందుతోంది.

Pawan: చిన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్, దర్శకుడిగా కృష్ణవంశీ కి ఫ్యాన్ : మహేశ్ బాబు పి

Pawan: చిన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్, దర్శకుడిగా కృష్ణవంశీ కి ఫ్యాన్ : మహేశ్ బాబు పిరామ్ పోతినేని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యూనిక్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' తో అలరించ బోతున్నారు. పాన్ ఇండియా నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహేశ్ బాబు పి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హై-ఆక్టేన్ ఎనర్జీ, రొమాన్స్, అభిమానులతో కూడిన సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, కన్నడ సూపర్‌స్టార్ ఉపేంద్ర ఆన్-స్క్రీన్ సూపర్‌స్టార్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

Vijay Sethupathi: విజయ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి

Vijay Sethupathi: విజయ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తివీడియోలో, పూరి, మొత్తం యూనిట్‌తో కలిసి పనిచేయడాన్ని తాను ఎంతగా మిస్ అవుతున్నానో విజయ్ సేతుపతి తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రయాణాన్ని మెమరబుల్, ఆనందకరమైన అనుభవంగా చెప్పారు. పూరి, చార్మీ తమ భావాలను పంచుకున్నారు. షూటింగ్ సమయంలో ఏర్పడిన బాండింగ్ ని తెలియజేశారు. విజయ్, పూరి జాకెట్‌ చాలా బావుందని అభినందించడం ఫేర్ వెల్ కు ఫన్ టచ్ ని జోడించింది.

Nikhil: నిఖిల్...స్వయంభు మహా శివరాత్రికి థియేటర్లలో రాబోతోంది

Nikhil: నిఖిల్...స్వయంభు మహా శివరాత్రికి థియేటర్లలో రాబోతోందిపాన్-ఇండియా బ్లాక్‌బస్టర్ కార్తికేయ 2తో దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందిన నిఖిల్, ఇప్పుడు తన ప్రతిష్టాత్మక 20వ చిత్రం 'స్వయంభు'తో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించబోతున్నాడు. భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడిన ఈ హిస్టారికల్ యాక్షన్ ఎపిక్ కి భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహించారు. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై భువన్, శ్రీకర్ నిర్మించారు. ఠాగూర్ మధు సమర్పిస్తున్నారు. టాప్ క్లాస్ నిర్మాణ విలువలు, పవర్ ఫుల్ పాన్-ఇండియా విజన్ తో వస్తున్న స్వయంభు నిఖిల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక వెంచర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
