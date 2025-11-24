శామ్సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది.
శామ్సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది. దీని నెక్స్ట్-జెన్ ఇమేజింగ్ ఇంజిన్, శక్తివంతమైన GPU, అల్ట్రా హై-డెఫినిషన్ OLED మానిటర్ కలయిక ప్రతి స్కాన్లో అత్యుత్తమ విజువలైజేషన్ను అందించి, క్లినిషియన్లకు మరింత డయాగ్నొస్టిక్ విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తుంది.
సంక్లిష్ట విధానాలను సరళీకృతం చేసి, పునరావృత పనులను ఆటోమేట్ చేయడానికి రూపొందించిన AI-ఆధారిత క్లినికల్, వర్క్ఫ్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ టూల్స్ యొక్క సమగ్ర సూట్ను R20 అందిస్తుంది. ప్రధాన సాంకేతికతలు దిగువన ఇవ్వబడ్డాయి.
లైవ్ లివర్ అసిస్ట్- లైవ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ సమయంలో అనుమానాస్పద ఫోకల్ గాయాన్ని గుర్తిస్తుంది
లైవ్ బ్రెస్ట్ అసిస్ట్- రొమ్ము గాయాలను నిజ-సమయంలో గుర్తించి, వాటికి అనుగుణమైన BI-RADS వర్గీకరణ, రిపోర్టింగ్ను అందిస్తుంది.
ఆటో మెజర్మెంట్ సాధనాలు- AI ఆధారిత ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్తో అంతర్గత నిర్మాణాలను ఖచ్చితంగా కొలుస్తూ, అధిక స్థిరత్వం, గరిష్ట నిర్గమాంశం కోసం గైడెడ్ రిపోర్టింగ్ను అందిస్తుంది.
డీప్ USFF- AI-ఆధారిత డీప్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్యాట్ ఫ్రాక్షన్ క్వాంటిఫికేషన్, బంగారు ప్రమాణానికి నిరూపితమైన అధిక సహసంబంధాన్ని అందిస్తుంది - అంటే MRI-PDFF.
దాని అధునాతన ఇమేజింగ్ నిర్మాణంతో, R20 పొత్తికడుపు, థైరాయిడ్, మస్క్యులోస్కెలిటల్, వాస్కులర్, రొమ్ము, ప్రసూతి, గైనకాలజీ, యూరాలజీ ఇమేజింగ్ వంటి విస్తృతమైన క్లినికల్ అప్లికేషన్లలో అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందిన డాప్లర్ సున్నితత్వం, రంగు ప్రవాహ విజువలైజేషన్ వైద్యులకు సూక్ష్మ వాస్కులర్ నిర్మాణాలు, పాథాలజీలను మరింత ఖచ్చితత్వం, నమ్మకంతో గుర్తించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞ R20ని ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు వివిధ రోగుల ప్రొఫైల్లలోనూ స్థిరమైన, ఉన్నత-నాణ్యత గల రోగనిర్ధారణ ఫలితాలను సాధించగల ఒక శక్తివంతమైన పరిష్కారంగా నిలబెడుతుంది.
తెలివైన ఆవిష్కరణల ద్వారా వైద్య సేవలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న శాంసంగ్ దృఢ నిబద్ధతకు R20 ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ. అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్వాలిటీ మరియు క్లినిషియన్ సౌకర్యాన్ని కలిపి, R20 అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. ప్రత్యక్ష స్కానింగ్లోనే సూక్ష్మ గాయాలను గుర్తించడానికి వైద్యులను శక్తివంతం చేస్తూ, ఇది డయగ్నస్టిక్ విశ్వసనీయతను కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది, అని మిస్టర్ అటంత్ర దాస్ గుప్తా, HME బిజినెస్ హెడ్, శామ్సంగ్ ఇండియా అన్నారు.
దాని ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలకు మించి, R20 వినియోగదారు సౌకర్యం, కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఎర్గోనామిక్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన ఇది తేలికైన ట్రాన్స్డ్యూసర్ కేబుల్స్, సహజమైన టచ్ ఇంటర్ఫేస్, విభిన్న క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చడానికి అనుకూలీకరించదగిన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్లను కలిగి ఉంది. వ్యవస్థ యొక్క మెరుగుపరిచిన డిజైన్ ఒత్తిడి, అలసటను గణనీయంగా తగ్గిస్తూ, వైద్యులు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశం, తమ రోగుల సంరక్షణపై మరింత దృష్టి పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
R20 ప్రారంభంతో, ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో శామ్సంగ్ తన నిబద్ధతను మరోసారి స్పష్టం చేసింది. AI-ఆధారిత మేధస్సు, ఉన్నతమైన ఇమేజింగ్ పనితీరుతో మిళితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ యొక్క ప్రకృతి దృశ్యాన్ని మార్చడానికి మరియు వైద్యులు మరియు రోగిని సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంచే రూపకల్పనకు సెట్ చేయబడింది.