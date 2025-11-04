మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (22:04 IST)

శాంసంగ్ వాలెట్‌లో డిజిటల్ పేమెంట్లు, యూపీఐ ఆన్‌బోర్డింగ్‌కు కొత్త రూపు

samsung wallet
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఈ రోజు శాంసంగ్ వాలెట్లో కీలకమైన ఆవిష్కరణలను ప్రకటించింది. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ కీలు, చెల్లింపు పద్ధతులు (పేమెంట్ మెథడ్స్), గుర్తింపు కార్డులు (ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్), మరిన్నింటిని ఒకే సురక్షితమైన అప్లికేషన్‌లో నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతించే ఒక బహుముఖ (వర్సటైల్) ప్లాట్‌ఫామ్.
 
ఈ విప్లవాత్మక ఫీచర్లు... లక్షలాది గెలాక్సీ వినియోగదారులు కొత్త పరికరాలను (డివైసెస్) సెటప్ చేసుకునే విధానాన్ని, పేమెంట్లను నిర్వహించే విధానాన్ని, డిజిటల్‌గా లావాదేవీలు జరిపే పద్ధతిని పూర్తిగా మార్చేలా రూపొందించబడ్డాయి. డివైస్ సెటప్‌లోనే సజావైన యూపీఐ ఆన్‌బోర్డింగ్, పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్, ఫారెక్స్ కార్డ్‌లు, ఆన్‌లైన్ కార్డ్ పేమెంట్లతో సహా మెరుగైన ట్యాప్- పే సదుపాయంతో... శాంసంగ్ వాలెట్ మీ డిజిటల్ జీవితానికి సార్వత్రిక (యూనివర్సల్), సురక్షితమైన ముఖద్వారంగా (గేట్‌వే) మారాలనే తన లక్ష్యాన్ని వేగవంతం చేస్తోంది.
 
శాంసంగ్ ఇండియా, సర్వీసెస్-యాప్స్ బిజినెస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ మధుర్ చతుర్వేది మాట్లాడుతూ, శాంసంగ్ వాలెట్‌కు ఈ విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలను పరిచయం చేయడం మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌లతో, శాంసంగ్ వాలెట్ ఇకపై కేవలం డిజిటల్ వాలెట్ మాత్రమే కాదు, ఇది డిజిటల్ పేమెంట్లు, ప్రయాణ అవసరాలు, గుర్తింపు కార్డులు, డిజిటల్ కీలకు సార్వత్రిక, సురక్షితమైన ముఖద్వారంగా మారింది. వినియోగదారులు తమ కొత్త గెలాక్సీ డివైస్‌ను సెటప్ చేసిన క్షణం నుండి, వారు చెల్లించే, లావాదేవీలు జరిపే, ప్రయాణించే విధానం వరకు... మేము అడ్డంకులను తొలగిస్తున్నాము, సౌకర్యానికి కొత్త నిర్వచనం ఇస్తున్నాము.
 
కొత్త డివైస్ సెటప్‌లోనే యూపీఐ ఆన్‌బోర్డింగ్
శాంసంగ్ ఇప్పుడు కొత్త గెలాక్సీ డివైస్‌ను కొనుగోలు చేసిన క్షణం నుండే యూపీఐ (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్) అకౌంట్లను రిజిస్టర్ చేసుకునే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. వినియోగదారులు తమ శాంసంగ్ ఖాతాకు లాగిన్ అయిన వెంటనే, వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాలను శాంసంగ్ వాలెట్ ఆటోమాటిక్‌గా గుర్తిస్తుంది. ఇది యూజర్లు తమ యూపీఐ ఐడీని తక్షణమే యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి, అదనపు యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే సజావుగా లావాదేవీలు ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్
శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పుడు నిర్దిష్ట తక్కువ-విలువ కలిగిన లావాదేవీల కోసం పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఫీచర్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు ప్రతిసారీ యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, సురక్షితమైన వేలిముద్ర (ఫింగర్‌ప్రింట్) లేదా ఐరిస్ స్కాన్ ద్వారా పేమెంట్లు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది భద్రతకు భంగం కలగకుండా వేగాన్ని, సౌలభ్యాన్ని పెంచుతుంది, మీ ఫోన్‌ను అన్‌లాక్ చేసినంత సులభంగా రోజువారీ పేమెంట్లను చేస్తుంది.
 
కీలక మర్చంట్ల వద్ద ఆన్‌లైన్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్లు
శాంసంగ్ వాలెట్ త్వరలో అనేక రకాల కీలక మర్చంట్ల వద్ద, స్టోర్ చేసిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్‌ల ద్వారా నేరుగా ఆన్‌లైన్ వినియోగానికి సపోర్ట్ చేయనుంది. వినియోగదారులు తమ శాంసంగ్ వాలెట్‌లో సురక్షితంగా టోకెనైజ్ చేయబడిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్‌లను ఉపయోగించి ఆన్‌లైన్‌లో వస్తువులు, సేవలకు సజావుగా చెల్లించగలుగుతారు. కార్డ్ వివరాలను మాన్యువల్‌గా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఇది చెక్‌అవుట్‌ను వేగంగా, మరింత సురక్షితంగా చేస్తుంది.
 
ఫారెక్స్ కార్డ్‌లు, శాంసంగ్ వాలెట్ ట్యాప్ & పే కోసం కొత్త భాగస్వామ్యాలు
శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పటికే ప్రముఖ బ్యాంకులు, కార్డ్ జారీ సంస్థల క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తోంది. దీనికి అదనంగా, ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనుభవం సరిహద్దులు దాటి విస్తరిస్తోంది. డబ్ల్యూఎస్‌ఎఫ్ఎక్స్ గ్లోబల్ పే లిమిటెడ్ (WSFx Global Pay Limited) ద్వారా అందించబడే 'ట్యాప్ & పే' కోసం శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పుడు ఫారెక్స్ (FOREX) కార్డ్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు కేవలం ఒక సింపుల్ ట్యాప్‌తో సజావైన అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అదనంగా, శాంసంగ్ 'ట్యాప్ & పే' కోసం ఏయూ (AU) బ్యాంక్ కార్డ్‌లను కూడా చేర్చింది, తద్వారా తన బ్యాంకింగ్ భాగస్వాముల నెట్‌వర్క్‌ను, సపోర్ట్ చేసే కార్డ్ జారీ సంస్థలను మరింత విస్తరించింది.
 
శాంసంగ్ వాలెట్-లభ్యత
శాంసంగ్ వాలెట్ అనేది ఒక బహుముఖ ప్లాట్‌ఫామ్. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ కీలు, చెల్లింపు పద్ధతులు, గుర్తింపు కార్డులు, మరిన్నింటిని ఒకే సురక్షితమైన అప్లికేషన్‌లో నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. శాంసంగ్ వాలెట్ శాంసంగ్ నాక్స్(Samsung Knox) అందించే డిఫెన్స్-గ్రేడ్ సెక్యూరిటీ ద్వారా రక్షించబడిన సజావైన ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది గెలాక్సీ ఎకోసిస్టమ్‌తో ఏకీకృతమై (ఇంటిగ్రేట్ అయి), వినియోగదారులకు వారి రోజువారీ జీవితంలో శక్తివంతమైన కనెక్టివిటీని, పటిష్టమైన భద్రతను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఫీచర్లు త్వరలో సపోర్ట్ చేసే గెలాక్సీ డివైస్‌లలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుష

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుషప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది.. స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం అంటూ ఇలా డిఫరెంట్ క్యాప్షన్స్‌తో రకరకాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది ‘పురుష:’ టీం. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరానేను హిందీలో సినిమాలో చేస్తున్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. రామ్ చరణ్.. ఆరెంజ్ సినిమా చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు సినిమా పట్ల చాలా పాషన్ వచ్చింది. తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కమర్షియల్, మాస్, హ్యాపీ, ఫ్యామిలీ అన్ని ఎమోషన్స్ తో సినిమాలు వస్తుంటాయి. తెలుగు సినిమా చాలా గొప్ప సినిమాలని ఇండియన్ సినిమాకి అందించింది.. అని నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా అన్నారు.

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల: ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్ ట్రైలర్ ఒక్కసారిగా అంచనాల్ని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వాసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివకార్తీక్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో చిత్రయూనిట్ మంగళవారం నాడు మీట్ ఏర్పాటు చేశారు.

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తురామ్ మిరియాల పాడిన పాటల్లో చిట్టి నీ నవ్వంటే లక్ష్మీ పటాసే.., టిల్లు అన్న డీజే పెడితే..', 'ఛమ్కీల అంగీలేసి..', 'ఊరు పల్లెటూరు..', 'టికెట్ ఏ కొనకుండా.., సుఫియానా... ఇలా రామ్ మిరియాల పాటలన్నీ మ్యూజిక్ లవర్స్ కు ఫేవరేట్ సాంగ్స్ అయ్యాయి. ఈ వెర్సటైల్ సింగర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా టైటిల్ సాంగ్ పాడారు. కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించిన ఈ పాటను సునీల్ కశ్యప్ కంపోజ్ చేశారు.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.
