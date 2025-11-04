భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఈ రోజు శాంసంగ్ వాలెట్లో కీలకమైన ఆవిష్కరణలను ప్రకటించింది. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ కీలు, చెల్లింపు పద్ధతులు (పేమెంట్ మెథడ్స్), గుర్తింపు కార్డులు (ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్), మరిన్నింటిని ఒకే సురక్షితమైన అప్లికేషన్లో నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతించే ఒక బహుముఖ (వర్సటైల్) ప్లాట్ఫామ్.
ఈ విప్లవాత్మక ఫీచర్లు... లక్షలాది గెలాక్సీ వినియోగదారులు కొత్త పరికరాలను (డివైసెస్) సెటప్ చేసుకునే విధానాన్ని, పేమెంట్లను నిర్వహించే విధానాన్ని, డిజిటల్గా లావాదేవీలు జరిపే పద్ధతిని పూర్తిగా మార్చేలా రూపొందించబడ్డాయి. డివైస్ సెటప్లోనే సజావైన యూపీఐ ఆన్బోర్డింగ్, పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్, ఫారెక్స్ కార్డ్లు, ఆన్లైన్ కార్డ్ పేమెంట్లతో సహా మెరుగైన ట్యాప్- పే సదుపాయంతో... శాంసంగ్ వాలెట్ మీ డిజిటల్ జీవితానికి సార్వత్రిక (యూనివర్సల్), సురక్షితమైన ముఖద్వారంగా (గేట్వే) మారాలనే తన లక్ష్యాన్ని వేగవంతం చేస్తోంది.
శాంసంగ్ ఇండియా, సర్వీసెస్-యాప్స్ బిజినెస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ మధుర్ చతుర్వేది మాట్లాడుతూ, శాంసంగ్ వాలెట్కు ఈ విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలను పరిచయం చేయడం మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ కొత్త అప్డేట్లతో, శాంసంగ్ వాలెట్ ఇకపై కేవలం డిజిటల్ వాలెట్ మాత్రమే కాదు, ఇది డిజిటల్ పేమెంట్లు, ప్రయాణ అవసరాలు, గుర్తింపు కార్డులు, డిజిటల్ కీలకు సార్వత్రిక, సురక్షితమైన ముఖద్వారంగా మారింది. వినియోగదారులు తమ కొత్త గెలాక్సీ డివైస్ను సెటప్ చేసిన క్షణం నుండి, వారు చెల్లించే, లావాదేవీలు జరిపే, ప్రయాణించే విధానం వరకు... మేము అడ్డంకులను తొలగిస్తున్నాము, సౌకర్యానికి కొత్త నిర్వచనం ఇస్తున్నాము.
కొత్త డివైస్ సెటప్లోనే యూపీఐ ఆన్బోర్డింగ్
శాంసంగ్ ఇప్పుడు కొత్త గెలాక్సీ డివైస్ను కొనుగోలు చేసిన క్షణం నుండే యూపీఐ (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్) అకౌంట్లను రిజిస్టర్ చేసుకునే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. వినియోగదారులు తమ శాంసంగ్ ఖాతాకు లాగిన్ అయిన వెంటనే, వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాలను శాంసంగ్ వాలెట్ ఆటోమాటిక్గా గుర్తిస్తుంది. ఇది యూజర్లు తమ యూపీఐ ఐడీని తక్షణమే యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి, అదనపు యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే సజావుగా లావాదేవీలు ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్
శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పుడు నిర్దిష్ట తక్కువ-విలువ కలిగిన లావాదేవీల కోసం పిన్-రహిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఫీచర్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు ప్రతిసారీ యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, సురక్షితమైన వేలిముద్ర (ఫింగర్ప్రింట్) లేదా ఐరిస్ స్కాన్ ద్వారా పేమెంట్లు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది భద్రతకు భంగం కలగకుండా వేగాన్ని, సౌలభ్యాన్ని పెంచుతుంది, మీ ఫోన్ను అన్లాక్ చేసినంత సులభంగా రోజువారీ పేమెంట్లను చేస్తుంది.
కీలక మర్చంట్ల వద్ద ఆన్లైన్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్లు
శాంసంగ్ వాలెట్ త్వరలో అనేక రకాల కీలక మర్చంట్ల వద్ద, స్టోర్ చేసిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్ల ద్వారా నేరుగా ఆన్లైన్ వినియోగానికి సపోర్ట్ చేయనుంది. వినియోగదారులు తమ శాంసంగ్ వాలెట్లో సురక్షితంగా టోకెనైజ్ చేయబడిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్లను ఉపయోగించి ఆన్లైన్లో వస్తువులు, సేవలకు సజావుగా చెల్లించగలుగుతారు. కార్డ్ వివరాలను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఇది చెక్అవుట్ను వేగంగా, మరింత సురక్షితంగా చేస్తుంది.
ఫారెక్స్ కార్డ్లు, శాంసంగ్ వాలెట్ ట్యాప్ & పే కోసం కొత్త భాగస్వామ్యాలు
శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పటికే ప్రముఖ బ్యాంకులు, కార్డ్ జారీ సంస్థల క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్లకు సపోర్ట్ చేస్తోంది. దీనికి అదనంగా, ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనుభవం సరిహద్దులు దాటి విస్తరిస్తోంది. డబ్ల్యూఎస్ఎఫ్ఎక్స్ గ్లోబల్ పే లిమిటెడ్ (WSFx Global Pay Limited) ద్వారా అందించబడే 'ట్యాప్ & పే' కోసం శాంసంగ్ వాలెట్ ఇప్పుడు ఫారెక్స్ (FOREX) కార్డ్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు కేవలం ఒక సింపుల్ ట్యాప్తో సజావైన అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అదనంగా, శాంసంగ్ 'ట్యాప్ & పే' కోసం ఏయూ (AU) బ్యాంక్ కార్డ్లను కూడా చేర్చింది, తద్వారా తన బ్యాంకింగ్ భాగస్వాముల నెట్వర్క్ను, సపోర్ట్ చేసే కార్డ్ జారీ సంస్థలను మరింత విస్తరించింది.
శాంసంగ్ వాలెట్-లభ్యత
శాంసంగ్ వాలెట్ అనేది ఒక బహుముఖ ప్లాట్ఫామ్. ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ కీలు, చెల్లింపు పద్ధతులు, గుర్తింపు కార్డులు, మరిన్నింటిని ఒకే సురక్షితమైన అప్లికేషన్లో నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. శాంసంగ్ వాలెట్ శాంసంగ్ నాక్స్(Samsung Knox) అందించే డిఫెన్స్-గ్రేడ్ సెక్యూరిటీ ద్వారా రక్షించబడిన సజావైన ఇంటర్ఫేస్ను కలిగి ఉంది. ఇది గెలాక్సీ ఎకోసిస్టమ్తో ఏకీకృతమై (ఇంటిగ్రేట్ అయి), వినియోగదారులకు వారి రోజువారీ జీవితంలో శక్తివంతమైన కనెక్టివిటీని, పటిష్టమైన భద్రతను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఫీచర్లు త్వరలో సపోర్ట్ చేసే గెలాక్సీ డివైస్లలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.