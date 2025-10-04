శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025 (19:35 IST)

పంజాబ్‌లో విపత్తు ఉపశమనం- సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సామ్‌సంగ్ ఇండియా

care for punjab
ఇటీవలి వరదల వల్ల ప్రభావితమైన కస్టమర్లు, కమ్యూనిటీలకు సకాలంలో సహాయం అందించడానికి సామ్‌సంగ్ పంజాబ్‌లో తన ప్రత్యేక విపత్తు ఉపశమనం- సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రాథమిక ఉపకరణాలు, అత్యవసర కిట్‌లతో కూడిన సంరక్షణ శిబిరాల ద్వారా విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అవసరమైన గృహ సేవలను అందించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా రూపొందించారు. శ్రీనగర్‌లోని వ్యాలీ ఆఫ్ హోప్(2014) నుండి కేర్ ఫర్ కేరళ(2018), కేర్ ఫర్ మహారాష్ట్ర(2019) వరకు గత కొన్నేళ్లుగా వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా క్లిష్ట సమయాల్లో ప్రజలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సామ్‌సంగ్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమాలు వేలాది మందికి ప్రాథమిక సౌకర్యాలను పొందడంలో, వారి జీవితాలను పునర్నిర్మిం చడంలో, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులలో ఆశను కనుగొనడంలో సహాయపడ్డాయి.
 
ప్రతి అవసరానికి ఒక కేర్ క్యాంప్
పంజాబ్‌లోని గురుదాస్‌పుర్‌లో ఇటీవల వరదలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. అక్కడ సామ్‌సంగ్ ఇప్ప టికే తన కాంటాక్ట్ సెంటర్లు, సర్వీస్ సెంటర్ల ద్వారా సహాయం కోసం అభ్యర్థనలను స్వీకరించడం ప్రారంభించింది. ప్రజలు నిరంతరం మద్దతు కోసం శిబిరానికి చేరుకుంటున్నారు. స్థానిక ప్రకటనలు, కమ్యూనికేషన్ సమీపంలోని గ్రామాలకు వ్యాపించడంతో వీరి సంఖ్య మరింత పెరుగనుందని భావిస్తున్నారు.
 
చాలా అభ్యర్థనలు నీటిలో మునిగిపోయిన స్మార్ట్‌ఫోన్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లకు సంబంధించినవి... ఇవన్నీ కూడా కుటుంబాలు ప్రతిరోజూ ఆధారపడే ముఖ్యమైన ఉపకరణాలు. త్వరిత ఉపశమనం కోసం, సామ్‌ సంగ్ తన కస్టమర్ సర్వీస్ బృందాలను నేరుగా క్షేత్రస్థాయిలో సహాయం చేయడానికి నియమించింది.
 
ఈ శిబిరాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి, అధీకృత సేవా కేంద్రాలలో పోస్టర్లను బ్రాంచ్ ఆఫీసులు ఉంచాయి. సామ్‌సంగ్ మెంబర్స్ పైన బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. పంజాబ్‌లోని ప్రభావిత గ్రామాలలో స్థానిక ప్రకటనల వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులకు సంసిద్ధతను నిర్ధారించడానికి, సామ్‌సంగ్ పంజాబ్‌తో పాటు దిల్లీ, ముంబై, కోల్‌‌కతా, చెన్నై అనే నాలుగు ప్రధాన నగరాలలో పెద్ద టెంట్లు, అవసరమైన సహాయ కిట్‌లను ముందుగానే ఉంచింది. ఈ మొబైల్ కేర్ సెంటర్లు విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో యాక్టివేట్ చేయబడతాయి.
 
సామ్‌సంగ్ వాషింగ్ మెషీన్లతో దుస్తులు ఉతుక్కునే సదుపాయాలు.
సామ్‌సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్లను ఉపయోగించి సురక్షితంగా ఆహార నిల్వ, ఔషధాల కూలింగ్.
సామ్‌సంగ్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లతో వేడి భోజనం మరియు తక్షణ ఆహారాన్ని వేడి చేయడం
నిరంతర నీటి సరఫరాకు మద్దతుగా ట్యాంకులు, పంపులు, జనరేటర్లతో తాగునీటి సదుపాయం.
 
ప్రతి శిబిరంలో టేబుళ్లు, కుర్చీలు, డ్రైయింగ్ రాక్‌లు, సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు ఉంటాయి. భద్రతా కిట్‌లలో రిఫ్లెక్టర్ వెస్ట్‌లు, గ్లోవ్‌లు, క్యాప్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి కస్టమర్లు, సిబ్బంది ఇద్దరికీ సురక్షిత, పరిశుభ్రమైన వాతావరణాన్ని అందించడానికి సహాయపడతాయి.
 
బాధ్యతకు మించి శ్రద్ధ వహించడం
విపత్తులలో దెబ్బతిన్న ఉపకరణాల కారణంగా సామ్‌సంగ్ తరచుగా సర్వీస్ కాల్స్‌లో 30% వరకు పెరుగు దలను ఎదుర్కొంటుంది. ఫీల్డ్-లెవల్ వాయిస్-ఆఫ్-కస్టమర్ (VOC) ఫీడ్‌బ్యాక్ ద్వారా మార్గనిర్దేశంతో, సామ్‌ సంగ్ సేవా బృందాలు పరిస్థితిని వెంటనే అంచనా వేస్తాయి. ప్రభావిత ప్రజలను చేరుకోవడానికి విపత్తు ఉపశ మనం & సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని సమీకరిస్తాయి. విపత్తులు ఇళ్లను కూల్చవచ్చు, కానీ అవి కస్టమర్లు, భాగస్వాములు, విస్తృత సమాజం పట్ల సామ్‌సంగ్ నిబద్ధతను కూల్చలేవు.

Chiranjeevi: చెన్నైవెళుతున్న చిరంజీవి, వెంకటేష్

Chiranjeevi: చెన్నైవెళుతున్న చిరంజీవి, వెంకటేష్80వ దశకంలోని నటీనటులు అంతా కలిసి ఒకరోజు కలిసి తమ ఆనందాన్ని తన పార్టీలో పంచుకుంటుంటారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో ఖుష్బూ, రాధిక, రాధ తదితరులంతా కలిసి కిట్టీ పార్టీలో పాల్గొన్నారు. ఇలా ప్రతి ఏడాది ఇలా ఏదో ఒక చోట కలిసి రీయూనియన్ గా తమలోని ఎనర్జీని పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే ఈసారి 80ల నాటి పునఃకలయిక చెన్నైలో జరగనుంది.

Vennela Kishore: వెన్నెల కిషోర్ పాడిన అనుకుందొకటిలే.. లిరికల్ సాంగ్

Vennela Kishore: వెన్నెల కిషోర్ పాడిన అనుకుందొకటిలే.. లిరికల్ సాంగ్యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీతో స్టార్ కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ సింగర్ గా మారారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన 'అనుకుందొకటిలే..' పాటను పాడటం విశేషం. "సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంలో గర్భగుడి వెల్ నెస్ సెంటర్ నిర్వహించే డాక్టర్ భ్రమరం పాత్రలో వెన్నెల కిషోర్ నవ్వులు పంచనున్నారు. తన దగ్గరకు చికిత్స కోసం వచ్చిన కథానాయకుడికి ధైర్యం చెబుతున్న సందర్భంలో డాక్టర్ భ్రమరం పాత్ర నేపథ్యంగా 'అనుకుందొకటిలే..' పాటను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.

Omkar: ఓంకార్ సారధ్యంలో రాజు గారి గది 4 శ్రీచక్రం ప్రకటన

Omkar: ఓంకార్ సారధ్యంలో రాజు గారి గది 4 శ్రీచక్రం ప్రకటనమిరాయ్ భారీ విజయం తర్వాత ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మరో సినిమాటిక్ స్పెక్టికల్ రాజు గారి గది 4: శ్రీచక్రం తో రెడీ అవుతోంది. రాజు గారి గదిని కల్ట్ హారర్-కామెడీ ఫ్రాంచైజీగా మార్చిన విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఓంకార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ నాల్గవ భాగం ఈ సిరీస్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్లనుంది. దసరా శుభ సందర్భంగా ఈరోజు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ చిత్రాన్ని అనౌన్స్‌ చేసింది

Rakshit Atluri: అశ్లీలతకు తావు లేకుండా శశివదనే సినిమాను చేశాం: రక్షిత్ అట్లూరి

Rakshit Atluri: అశ్లీలతకు తావు లేకుండా శశివదనే సినిమాను చేశాం: రక్షిత్ అట్లూరిరక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ జంటగా నటించిన చిత్రం శశివదనే. అహితేజ బెల్లంకొండ, అభిలాష్ రెడ్డి గోడల సినిమాను నిర్మించారు. సాయి మోహన్ ఉబ్బన దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 10న రిలీజ్ కానున్న ఈ మూవీ శనివారం నాడు చిత్రం గురించి చిత్ర యూనిట్ పలు విషయాలు తెలియజేసింది.

Rashmika: ప్రేమికులుగా మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ? అంటున్న రశ్మిక మందన్న

Rashmika: ప్రేమికులుగా మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ? అంటున్న రశ్మిక మందన్నరశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.
