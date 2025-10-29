బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (18:21 IST)

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli, Prabhas, Rana
Rajamouli, Prabhas, Rana
ప్రభాస్, రానా, అనుష్క కాంబినేషన్ లో రూపొందని బాహుబలి రెండు భాగాలను కలిపి ఒకే భాగంగా రాజమౌళి రీరిలీజ్ చేయడం తెలిసిందే. ఈనెల 31న విడుదలకాబోతున్న ఈ సినిమా గురించి హీరోలు, దర్శకుడు చిన్న ఇంటర్వ్యూ విడుదల చేశారు. అప్పట్లో తాము పడ్డ కష్టాలను ఇతరత్రా విషయాలను చిట్ చాట్ గా మాట్లాడుకున్నారు. 
 
దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు. 
 
రాజమౌళి వాటి గురించి చెబుతూ, రెండు సినిమాలు కలిపి రోలింగ్ టైటిల్స్ తీసేస్తే 5 గంటల 27 నిముషాలు సినిమా మొత్తం. ఇప్పుడు ఫైనల్ అవుట్ పుట్ 3 గంటల 43 నిముషాలు వచ్చింది. సినిమాలో అవంతిక లవ్ స్టోరీ ట్రాక్, పచ్చబొట్టేసిన సాంగ్, కన్నా నిదురించారా సాంగ్, ఇరుక్కుపో సాంగ్ కట్ చేశాను. యుద్ధ సన్నివేశాల్లో కొన్ని సీన్స్ కట్ చేశాను. కేవలం డైరెక్ట్ కథ మాత్రమే చెప్పేలా సినిమా ఎడిట్ చేశాను అన్నారు. మరి ఇప్పటికే బుల్లితెరపైన కూడా పలుదఫాలుగా చూసిన ఈ సినిమా ఏమేరకు ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.
 
ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏమంటే. ఈ ఫార్మెట్ సక్సెస్ అయితే రెండు భాగాలుగా వున్న కొన్ని సినిమాలు ఒకే భాగంగా రిరిలీజ్ చేయడానికి రాజమౌళి బాట వేస్తున్నారనే టాక్ కూడా ఇండస్ట్రీలో నెలకొంది.

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిమొంథా తుఫాను కారణంగా రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, ఈ సీజన్‌లో ఎలాంటి అంటు వ్యాధులు ప్రబలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మొంథా తుపాను తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

బీహార్‍లో బీజేపీ రిమోట్ కంట్రోల్ సర్కారు : రాహుల్ గాంధీ

బీహార్‍లో బీజేపీ రిమోట్ కంట్రోల్ సర్కారు : రాహుల్ గాంధీబీహార్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రిమోట్ కంట్రోల్ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇందుకోసం బీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్‌ను పావుగా వాడుకుంటోందని ఆయన మండిపడ్డారు. బీహార్ రాష్ట్రంలో భాజపా నేతృత్వంలోని కేంద్రం సామాజిక న్యాయానికి వ్యతిరేకమని విమర్శించారు.

ప్రియుడితో బ్రేకప్ తీసుకోవాలి.. సెలవు మంజూరు చేయండి..

ప్రియుడితో బ్రేకప్ తీసుకోవాలి.. సెలవు మంజూరు చేయండి..తన ప్రియురాలితో బ్రేకప్ అయిందని, దీంతో తాను పనిపై మనస్సుపెట్టలేకపోతున్నానని అందువల్ల తనకు సెలవు మంజూరు చేయాలంటూ ఓ ఉద్యోగి తాను పని చేసే కంపెనీ సీఈవోకు ఈమెయిల్ లీవ్ లెటర్ పంపించాడు. దీన్ని చూసిన కంపెనీ సీఈవో ఆశ్చర్యపోయాడు. స్క్రీన్ షాట్ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ, "తన వృత్తి జీవితంలో అందుకున్న అత్యంత నిజాయితీగల సెలవు దరఖాస్తు ఇదే" అంటూ క్యాప్షన్ జోడించారు. ఈ పోస్టు కాస్త వైరల్‌గా మారింది.

ఈ తాగుబోతుని చంపి తినడం కంటే వేరే దరిద్రం లేదని వెళ్లిపోయిన పులి (video)

ఈ తాగుబోతుని చంపి తినడం కంటే వేరే దరిద్రం లేదని వెళ్లిపోయిన పులి (video)మనిషిని చూస్తే పులి ఊరుకుంటుందా? ఏ జంతువుని చూసినా క్రూర మృగమైన పులి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టదు. అలాంటిది ఓ తాగుబోతును చూసి, అతడి తనకు దగ్గరగా వచ్చి పట్టుకున్నా కూడా ఏమాత్రం అతడిపై దాడి చేయకుండా తనదారిన తను వెళ్లిపోయింది. పూర్తి వివరాలు చూస్తే... మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన రాజు పటేల్ అనే వ్యక్తి పూటుగా మద్యం సేవించి చేతిలో మద్యం బాటిల్ తీసుకుని తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు రోడ్డుపై తూలుతూ తూగుతూ నడుస్తూ వస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడికి ఎదురుగా రోడ్డుపై పెద్దపులి ఎదురైంది.

Bullet Train To Amaravati: అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు.. రూ.33వేల కోట్ల ఖర్చు

Bullet Train To Amaravati: అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు.. రూ.33వేల కోట్ల ఖర్చుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులను సమీక్షించి, వాటిని త్వరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటికీ కలిపి దాదాపు రూ.33,630 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. భూసేకరణ, నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని సీఎం బాబు హామీ ఇచ్చారు.

