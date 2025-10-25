Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్న
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న తమ్మ హిట్ సక్సెస్ను ఆస్వాదిస్తోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. దీపావళి రోజున విడుదలైన ఈ వాంపైర్ కామెడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆయుష్మాన్ ఖురానా సరసన నటించిన రష్మిక ఇటీవల ముంబైలో ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను పూర్తి చేసింది.
శుక్రవారం రాత్రి, నటి ముంబై విమానాశ్రయంలో హైదరాబాద్కు వెళుతుండగా కనిపించింది. ఆమె తన ముఖాన్ని మాస్క్తో కప్పుకుని, తర్వాత తాను ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నట్లు వెల్లడించడంతో, ఆమెను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్లలో ఉత్సుకత పెరిగింది.
ఇకపోతే.. రష్మిక నవంబర్ 7న విడుదల కానున్న తన తెలుగు చిత్రం ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ప్రమోషన్లో బిజీగా ఉంటుంది. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఆమె టైటిల్ రోల్లో నటించింది.