ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా ఉంటారు, ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి లేదా నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
అధిక ఫైబర్ ఉండటం వలన జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది, పేగు కదలికలను మెరుగుపరుస్తుంది. శనగలకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని తీసుకోవడం వలన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నెమ్మదిగా విడుదల అవుతాయి, దీంతో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
శనగల్లోని ఫైబర్, ఇతర పోషకాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. శనగల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారికి ఇవి చాలా మంచి ఆహారం. ఇది హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వలన ఎముకలు దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు తోడ్పడతాయి.
ప్రొటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేలా చేస్తాయి. ఉప్పు శనగలు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినప్పటికీ, ఉప్పు అధికంగా ఉన్న శనగలను ఎక్కువగా తినడం మంచిది కాదు. ఉప్పు తక్కువగా లేదా లేకుండా వేయించిన శనగలను పరిమితంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.