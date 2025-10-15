పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?
పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము.
పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.
ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు ఉన్నవారు కొన్ని రకాల పుట్టగొడుగులు రోగనిరోధక వ్యవస్థను చురుకుగా ఉంచే బీటా-గ్లూకాన్స్ వంటి పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు ఉన్నవారిలో సమస్యలను పెంచవచ్చు. కాబట్టి, వారు వైద్యుడి సలహా తీసుకోవాలి.
పుట్టగొడుగుల్లో ప్యూరిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిని పెంచి, కీళ్ల నొప్పుల సమస్యను అధికం చేయవచ్చు. కాబట్టి, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవాలి లేదా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
స్పష్టమైన ఆధారాలు లేనప్పటికీ, గర్భిణీ స్త్రీలు లేదా పాలిచ్చే తల్లులు తెలియని లేదా అనుమానాస్పద రకాల పుట్టగొడుగులను తినకపోవడం మంచిది.
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, సూపర్ మార్కెట్ల నుంచి కొనుగోలు చేసే వాటికి దూరంగా వుండటం మంచిది. సాగు చేయబడిన తినదగిన రకాలైన బటన్ మష్రూమ్స్, షిటాకే, పోర్టబెల్లో వంటి వాటిని తినడం సాధారణంగా సురక్షితం. అయితే, ఏదైనా కొత్త ఆహారం విషయంలో సందేహం ఉంటే లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.