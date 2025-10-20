సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025 (18:52 IST)

మిస్టర్ నాయుడు 75 యేళ్ల యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ - 3 కారణాలతో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు.. నారా లోకేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 75 యేళ్ల యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ నాయకత్వం ఉందని, ఆయన అనుభవమైన నాయకత్వం రాష్ట్రాన్ని ప్రగతిపథంలో తీసుకెళుతుందని ఏపీ ఐటీ, విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న లోకేశ్... ఆస్ట్రేలియా పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై, ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇదే సరైన సమయమని, రాష్ట్రంలో ఉన్న అపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు. నవంబరు 14, 15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరు కావాలని వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించారు. 
 
సిడ్నీలోని న్యూసౌత్ వేల్స్ పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ (ఏఐబీసీ) ప్రతినిధులతో జరిగిన రోడ్ షోలో లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశను పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మార్చడానికి తమ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వినూత్న విధానాలను, వ్యూహాలను వివరించారు.
 
ఏపీలో ఎందుకు పెట్టుబడులు పెట్టాలో చెప్పడానికి తమ వద్ద మూడు బలమైన కారణాలు ఉన్నాయని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. "మొదటిది, మా రాష్ట్రంలో అనుభవం, దార్శనికత కలిగిన సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాలుగోసారి ఈ పదవిని చేపట్టారు. ఆయన 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా యువకుడిలా పనిచేసే యువ నేత, ఉత్సాహవంతుడు. ఈసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలలో 50 శాతం మంది యువకులే ఉన్నారు. మా మంత్రివర్గంలోని 25 మందిలో 17 మంది కొత్తవారే. మేమంతా రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించాలనే కసితో, పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నాం. ఒకప్పుడు చంద్రబాబు కృషితోనే హైదరాబాద్ నేటి స్థాయికి చేరింది. ఇప్పుడు విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ప్రజలు మాకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు అని లోకేశ్ అన్నారు.
రెండో కారణం... స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్! గతంలో ప్రభుత్వాలు 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' గురించి మాట్లాడేవని, కానీ తాము 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'ను ఆచరణలో చూపిస్తున్నామని లోకేశ్ అన్నారు. "మా ప్రభుత్వ విధానాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెబుతాను. భారత చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అయిన గూగుల్ డేటా సెంటర్ విశాఖకు వచ్చింది. ఇది కేవలం డేటా సెంటర్ మాత్రమే కాదు, సీ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్‌తో కూడిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఈ భారీ ప్రాజెక్టును కేవలం 13 నెలల్లోనే పూర్తిచేశాం. ఇది గూగుల్‌తో చేసుకున్న ఒప్పందం కంటే కేవలం ఒక నెల మాత్రమే ఎక్కువ. మీరు మాతో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత అది మీ ప్రాజెక్ట్ కాదు, మన ప్రాజెక్ట్" అని ఆయన వివరించారు.
 
ప్రాజెక్టుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించడానికి తాము అనుసరిస్తున్న వాట్సాప్ గ్రూపుల విధానాన్ని ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. "మేము మొదట ఒక వాట్సాప్ గ్రూపును క్రియేట్ చేస్తాం. నా కార్యాలయంతో పాటు సంబంధిత మంత్రులు, అధికారులు ఇందులో ఉంటారు. ప్రతిరోజూ ప్రాజెక్ట్ పురోగతిపై సమీక్ష జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఇలాంటి 25 వాట్సాప్ గ్రూపులు నడుస్తున్నాయి. ఏదైనా అప్డేట్ రాకపోతే నేనే స్వయంగా జోక్యం చేసుకుని స్టేటస్ అడుగుతాను.
 
మా 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' విధానం వల్లే గత 16 నెలల్లో రాష్ట్రానికి రూ.16 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలివచ్చాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఎస్‌ ఐపీసీ, ఎస్‌ ఐపీబీ, కేబినెట్ ఆమోదాలు పూర్తిచేసి క్లియరెన్సులు ఇచ్చాం అని లోకేశ్ తెలిపారు. విశాఖలో ఆర్సెల్లర్ మిట్టల్ నిర్మిస్తున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్టును 15 నెలల్లో పూర్తిచేయడం తమ వేగానికి మరో నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
మూడో కారణం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక 'స్టార్టప్ స్టేట్' అని లోకేశ్ అభివర్ణించారు. పెట్టుబడుల కోసం మేము ఆకలితో ఉన్నాం. పనులను వేగంగా పూర్తిచేయాలనే తపన మాకుంది. మాది జాతీయ దృక్పథం కలిగిన ప్రాంతీయ పార్టీ. రాష్ట్రాల మధ్య పెట్టుబడుల కోసం ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉంటేనే భారత్ గెలుస్తుంది. ఇది న్యూ ఇండియా. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో దేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ప్రయాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుంది అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

 

చిరంజీవి నివాసంలో మెగా దీపావళి వేడుకలు.. అతిథిలు వీరే

చిరంజీవి నివాసంలో మెగా దీపావళి వేడుకలు.. అతిథిలు వీరేదేశ ప్రజలు దీపావళి వేడుకలను సోమవారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అలాగే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నివాసంలో ఈ వేడుకలు జరిగాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉన్న మెగా కాంపౌండ్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో తన స్నేహితులు, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలైన విక్టరీ వెంకటేష్, అక్కినేని నాగార్జునలు తమతమ సతీమణులతో హాజరై ఈ వేడుకలకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. అలాగే, హీరోయిన్ నయనతార కూడా ఈ వేడుకలకు హాజరుకావడం ప్రత్యకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మన శంకరవర ప్రసాద్ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.

పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలీవుడ్ నటి పరణీతి చోప్రా

పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలీవుడ్ నటి పరణీతి చోప్రాబాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా పండంటి మగబిడ్డకు ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డా క్షేమంగా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఆదివారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడిస్తూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్ఒక్క జాతీయ పురస్కారాలనే కాదు.. ఏ ఒక్క అవార్డును కూడా తాను నమ్మనని హీరో విశాల్ అన్నారు. 'యువర్స్ ఫ్రాంక్లీ విశాల్' పాడ్‌కాస్ట్‌లో అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తన సినిమా కెరీర్‌లో అత్యంత కఠినమైన సవాల్ విసిరిన పాత్ర 'అవన్‌ - ఇవన్‌' (తెలుగు టైటిల్‌ వాడు- వీడు) అని, భవిష్యత్‌లో ఎన్ని రూ.కోట్లు ఆఫర్ చేసినా అలాంటి పాత్రలో మళ్లీ నటించే ప్రసక్తే లేదని విశాల్‌ అన్నారు. ఆ రోల్‌ కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో శ్రమపడ్డానని తెలిపారు.

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ సినిమా రోజురోజుకూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల విడుదలైన మొదటి సింగిల్ మీసాల పిల్ల రెండు రోజుల్లోనే భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఒక ప్రాంతీయ సినిమా పాట ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇంత మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విషయం.

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
