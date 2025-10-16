కర్ణాటక మంత్రులు వర్సెస్ నారా లోకేష్ల స్పైసీ వార్... రాయితీలిస్తే ఏపీకి పెట్టుబడులు రావా?
విశాఖపట్నంలో ఒక గిగావాట్ స్కేల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Al) హబ్ను స్థాపించడానికి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 15 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెడతామని గూగుల్ ఇచ్చిన హామీపై వారి వాగ్వాదం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ గురువారం కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ను పరోక్షంగా విమర్శించారు. ఆంధ్రా ఆహారం కారంగా ఉంటుందని వారు అంటున్నారు.
మన పెట్టుబడులలో కొన్ని కూడా అలాగే అనిపిస్తున్నాయి. కొంతమంది పొరుగువారు ఇప్పటికే స్పైసీని అనుభవిస్తున్నారు.. అని రాశారు. మౌలిక సదుపాయాలు, మానవ వనరులు, ఆవిష్కరణల పరంగా బెంగళూరుకు సరిపోలడం లేదు. కొంతమంది తమను తాము మార్కెట్ చేసుకోవడానికి బెంగళూరు పేరును ఉపయోగించుకుంటున్నారని నారా లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు శివకుమార్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
విధానసౌధలో విలేకరులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, "నారా లోకేష్ లేదా మరెవరి ప్రకటనలపై నేను స్పందించను. బెంగళూరులో 25 లక్షల మంది ఐటీ నిపుణులు, 2 లక్షల మంది విదేశీయులు పనిచేస్తున్నారు. దేశానికి బెంగళూరు చేసిన కృషి అపారమైనది. బెంగళూరుకు సాటి ఎవరూ లేరు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గూగుల్ ఆల్ హబ్ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడుతూ, వారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లకుండా మనం ఎలా ఆపగలం. వారు అనేక రాయితీలు అందిస్తున్నందున అక్కడికి వెళ్తున్నారు. వారు ఇతర ప్రదేశాలను కూడా అనుభవించనివ్వండి" అని అన్నారు.
రాష్ట్రానికి లేని రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి గురించి అడిగినప్పుడు, నగరానికి గల బలం పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందని ఖర్గే ధృవీకరించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను అన్వేషించడానికి విదేశీ ప్రముఖులు మమ్మల్ని కలుస్తూనే ఉన్నారు. ఎవరూ బెంగళూరును వదిలి వెళ్ళడం లేదు. మేము ప్రకటనలు చేయవలసిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు.
అలాగే కర్ణాటక ఐటీ మినిస్టర్ ప్రియాంక్ మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతూ.. గూగుల్ ఏపీకి వెళ్లడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వం వాళ్లకి రూ.22,000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చింది. స్టేట్ జీఎస్టీలో 100శాతం రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు. వాళ్లకు కేటాయించిన భూమి 25శాతం డిస్కౌంట్తో ఇస్తున్నారు. నీళ్లపై టారిఫ్లో కూడా 25శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. ట్రాన్స్మిషన్ 100శాతం ఉచితంగా కల్పించనున్నారు.
ఇవన్నీ వాళ్లు చెప్పరు.. గూగుల్ వచ్చింది అని మాత్రమే పత్రికల్లో రాస్తారు. అన్ని రాయితీలు మేము ఇస్తే.. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారని అంటారు కదా అంటూ మంత్రి ప్రశ్నించారు. బెంగళూరులో జనావాసం ఎక్కువ అవుతుందని అంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తే జనావాసం ఎక్కువ అవుతుంది కదా? అంటూ నారా లోకేష్కు ఖర్గీ చురకలంటించారు.
ఈ నేపథ్యంసో గూగుల్ మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో ఒక గిగావాట్-స్కేల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ (AI) హబ్ను స్థాపించడానికి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో యూఎస్డీ 15 బిలియన్ల భారీ పెట్టుబడిని ప్రకటించింది, ఇది US వెలుపల కంపెనీ అతిపెద్ద AI హబ్. న్యూఢిల్లీలో Google నిర్వహించిన భారత్ AI శక్తి కార్యక్రమంలో ఈ ప్రకటన వచ్చింది.