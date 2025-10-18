Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్బోర్న్లలో రోడ్షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.
ఈ పర్యటనలో ఆయన అనేక మంది భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యవస్థాపకులను కలవాలని యోచిస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేష్ ఇద్దరూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిశ్రమ నాయకులను శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కీలక విధాన నిర్ణేతలు, పరిశ్రమల అధిపతులు, విద్యా నిపుణులు పాల్గొంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాలని కోరుతూ నారా లోకేష్ ఇప్పటికే అనేక దేశాలకు వెళ్లారు. ఆ ప్రయత్నాలు చాలా వరకు ఫలించాయి. ఇటీవలి అమెరికా టారిఫ్ మార్పుల తరువాత లోకేష్ మరింత మంది పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం, ఆక్వా ఎగుమతి అవకాశాలను అన్వేషించడం అతని ఆస్ట్రేలియా పర్యటన లక్ష్యం.
ఈ పర్యటన ఢిల్లీలోని ఆస్ట్రేలియన్ హైకమిషనర్ ద్వారా విస్తరించబడిన ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సందర్శనల కార్యక్రమంలో భాగం. కొన్ని కొత్త పరిశ్రమలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడి పెట్టినా, అది ప్రజలకు దీపావళి బహుమతి అవుతుందని లోకేష్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.