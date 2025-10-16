ఆస్ట్రేలియాలో అడుగుపెట్టిన భారత జట్టు.. గిల్ కెప్టెన్సీలో ఆ ఇద్దరు దిగ్గజాలు
అక్టోబర్ 19న ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభమయ్యే మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ కోసం స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, కొత్త కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో సహా భారత వన్డే జట్టులోని ప్రముఖ సభ్యులు ఆస్ట్రేలియా చేరుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియాకు చేరుకున్న వారి కోహ్లీ, రోహిత్, గిల్లతో పాటు, కె.ఎల్. రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, కొంతమంది సహాయక సిబ్బంది ఉన్నారు.
ఢిల్లీ నుండి విమానంలో బయలుదేరిన ప్రధాన కోచ్ గౌతం గంభీర్, మిగిలిన కోచింగ్ సిబ్బంది జట్టులో చేరనున్నారు. ఈ సిరీస్ ఆదివారం ప్రారంభమై అడిలైడ్ (అక్టోబర్ 23), సిడ్నీ (అక్టోబర్ 25) వరకు జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 29 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఐదు మ్యాచ్ల T20 అంతర్జాతీయ సిరీస్ జరుగుతుంది.
ఈ సంవత్సరం మార్చిలో భారతదేశం ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న తర్వాత రోహిత్, కోహ్లీ తొలి అంతర్జాతీయ పర్యటన కావడంతో ఈ వన్డేలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. గిల్ వన్డే కెప్టెన్సీ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ఇద్దరు దిగ్గజాల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. వారిద్దరూ ఇప్పటికే టెస్ట్లు, T20 అంతర్జాతీయాల నుండి రిటైర్ అయ్యారు. కానీ కనీసం 2027 ODI ప్రపంచ కప్ వరకు కొనసాగాలని ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలుస్తోంది.