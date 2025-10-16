గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025 (13:20 IST)

ఆస్ట్రేలియాలో అడుగుపెట్టిన భారత జట్టు.. గిల్ కెప్టెన్సీలో ఆ ఇద్దరు దిగ్గజాలు

అక్టోబర్ 19న ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభమయ్యే మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ కోసం స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, కొత్త కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌తో సహా భారత వన్డే జట్టులోని ప్రముఖ సభ్యులు ఆస్ట్రేలియా చేరుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియాకు చేరుకున్న వారి కోహ్లీ, రోహిత్, గిల్‌లతో పాటు, కె.ఎల్. రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, కొంతమంది సహాయక సిబ్బంది ఉన్నారు.

ఢిల్లీ నుండి విమానంలో బయలుదేరిన ప్రధాన కోచ్ గౌతం గంభీర్, మిగిలిన కోచింగ్ సిబ్బంది జట్టులో చేరనున్నారు. ఈ సిరీస్ ఆదివారం ప్రారంభమై అడిలైడ్ (అక్టోబర్ 23), సిడ్నీ (అక్టోబర్ 25) వరకు జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 29 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఐదు మ్యాచ్‌ల T20 అంతర్జాతీయ సిరీస్ జరుగుతుంది. 
 
ఈ సంవత్సరం మార్చిలో భారతదేశం ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న తర్వాత రోహిత్, కోహ్లీ తొలి అంతర్జాతీయ పర్యటన కావడంతో ఈ వన్డేలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. గిల్ వన్డే కెప్టెన్సీ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ఇద్దరు దిగ్గజాల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. వారిద్దరూ ఇప్పటికే టెస్ట్‌లు, T20 అంతర్జాతీయాల నుండి రిటైర్ అయ్యారు. కానీ కనీసం 2027 ODI ప్రపంచ కప్ వరకు కొనసాగాలని ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలుస్తోంది.

Narayana Murthy: కుల సర్వేలో పాల్గొనేందుకు నిరాకరించిన నారాయణ మూర్తి దంపతులు

Narayana Murthy: కుల సర్వేలో పాల్గొనేందుకు నిరాకరించిన నారాయణ మూర్తి దంపతులుఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణ మూర్తి, ఆయన భార్య సుధామూర్తి కర్ణాటకలో జరుగుతున్న సామాజిక, విద్యా సర్వే అనే కుల సర్వేలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం గణనదారులు సర్వే కోసం వచ్చినప్పుడు, సుధామూర్తి, నారాయణ మూర్తి వారితో, మా ఇంట్లో సర్వే నిర్వహించకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాము.. అని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. కర్ణాటక రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఫర్ ది సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వే 2025 జారీ చేసిన ప్రో ఫార్మాలో సమాచారం అందించడానికి నిరాకరించినందుకు సుధామూర్తి స్వీయ ప్రకటన లేఖపై సంతకం చేశారని వర్గాలు తెలిపాయి.

అనారోగ్యం ఉందన్న విషయాన్ని దాచి పెళ్లి చేశారని భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆర్నెల్ల తర్వాత...

అనారోగ్యం ఉందన్న విషయాన్ని దాచి పెళ్లి చేశారని భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆర్నెల్ల తర్వాత...అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న విషయాన్ని దాచి తనకు పెళ్లి చేసిన భార్యను ఓ భర్త కడతేర్చాడు. ఈ కేసులో భర్తతో పాటు భార్య కూడా వైద్యులు కావడం గమనార్హం. అయితే, ఈ హత్య ఆరు నెలల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు భర్తను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. బెంగుళూరులో జరిగిన ఈ హత్య కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

జనవరిలో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ : మంత్రి నారా లోకేశ్

జనవరిలో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ : మంత్రి నారా లోకేశ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు విద్యా మంత్రి నారా లోకేశ్ మరో శుభవార్త చెప్పారు. జనవరిలో మరో డీఎస్సీని నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేయనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ ఉపాధ్యాయ నియామకాల ప్రక్రియలో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ఎంతో పారదర్శకంగా నిర్వహించేలా దృష్టిసారించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ నిషేధం.. ఈసీ సీరియస్ వార్నింగ్

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ నిషేధం.. ఈసీ సీరియస్ వార్నింగ్జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను భారత ఎన్నికల కమిషన్ నిషేధించింది. ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ లేదా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ఎవరూ ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను నిర్వహించకూడదు, ప్రచురించకూడదు లేదా ప్రసారం చేయకూడదని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కర్ణన్ ఒక నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు. నవంబర్ 6న ఉదయం 7 గంటల నుండి నవంబర్ 11, 2025 సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు ఈ పరిమితి అమలులో ఉంటుంది. ఇది టెలివిజన్, రేడియో, వార్తాపత్రికలు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, ఆన్‌లైన్ ఛానెల్‌లకు వర్తిస్తుంది. ఏదైనా ఉల్లంఘనకు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951 ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు.

తమిళనాడులో హిందీ భాషపై నిషేధమా? ఎవరు చెప్పారు? సీఎం స్టాలిన్ వివరణ

తమిళనాడులో హిందీ భాషపై నిషేధమా? ఎవరు చెప్పారు? సీఎం స్టాలిన్ వివరణతమిళనాడు రాష్ట్రంలో హిందీ భాషపై నిషేధం విధిస్తూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగింది. దీనిపై దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చిచెప్పింది. హిందీని నిషేధించే ప్రతిపాదన ఏదీ తమ వద్ద లేదని అధికారికంగా ప్రకటించి, ఈ వివాదానికి ముగింపు పలికింది.

World Health Summit 2025 : తొలి భారతీయ నటిగా కృతి సనన్ గుర్తింపు!

World Health Summit 2025 : తొలి భారతీయ నటిగా కృతి సనన్ గుర్తింపు!బెర్లిన్‌లో నిర్వహించిన వరల్డ్ హెల్త్‌ సమ్మిట్‌-2025లో ప్రసంగించిన తొలి భారతీయ నటిగా కృతిసనన్‌ నిలిచారు. ఈ వేదికపై ఆమె మాట్లాడుతూ.. మహిళల ఆరోగ్యంపై దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తుచేశారు. ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు సగం మంది మహిళలు ఉన్నప్పటికీ వారి వైద్యం కోసం సరిపడినన్ని నిధులు ఉండటం లేదన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ది ఎపిక్ తో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో రాజమౌళి మార్కెటింగ్ సక్సెస్

Rajamouli : బాహుబలి ది ఎపిక్ తో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో రాజమౌళి మార్కెటింగ్ సక్సెస్బాహుబలి సినిమాతో ఒక్కసారిగా ప్రపంచ స్థాయిలో అందరి ద్రుష్టి ఆకర్షించిన దర్శకుడు రాజమౌళి ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక రకరకాల ప్రకటనలు వ్యాపారాలతో నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టాడు. పనిలో పనిగా ఆయనకూ ఎంతోకొంత ఫలితం దక్కుతుంది. తెలుగు సినిమా రంగంలో ఆయనకున్న ముందు చూపు హరెవరికీ లేదేమోనని చెప్పవచ్చు. తాజాగా మరోసారి బాహుబలి సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయిస్తున్నారు.

Rashmika : రష్మిక మందన్న ఫిల్మ్ మైసా కి స్టార్ కంపోజర్ జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్

Rashmika : రష్మిక మందన్న ఫిల్మ్ మైసా కి స్టార్ కంపోజర్ జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్రష్మిక మందన్న రవీంద్ర పుల్లె డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్న మైసా అనే పవర్‌ఫుల్, ఫీమేల్ సెంట్రిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఆసక్తికరమైన టైటిల్, అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో బజ్‌ను సృష్టించింది. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ మైసాను భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

OG Trend: ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌ ఓజీతో నయా ప్లాట్‌ఫాం గ్రాండ్ ఎంట్రీ..

OG Trend: ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌ ఓజీతో నయా ప్లాట్‌ఫాం గ్రాండ్ ఎంట్రీ..హీరో పవన్ కల్యాణ్ టైటిల్‌ రోల్‌లో న‌టించిన చిత్రం ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ ఇటీవ‌లే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద వ‌సూళ్ల వ‌ర్షం కురిపిస్తోంది. కాగా పవన్ కల్యాణ్ ఓజీతో భాగ‌స్వామ్యం అయిన OnceMore.io గ్లోబ‌ల్‌టెక్నాల‌జీ, వినోద రంగంలో కార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండ‌స్ట్రీగా నిలిచింది.

Rahul Sankrityan: వీడీ 14 లో విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపం చూస్తారు - రాహుల్ సంకృత్యన్

Rahul Sankrityan: వీడీ 14 లో విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపం చూస్తారు - రాహుల్ సంకృత్యన్హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ వీడీ 14. ఈ క్రేజీ మూవీ గురించి డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యన్ చెప్పిన మాటలు మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా డ్యూడ్ సినిమా ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా వెళ్లిన రాహుల్ మాట్లాడుతూ.."వీడీ 14"లో విజయ్ పర్ ఫార్మెన్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారని, ఆయన నట విశ్వరూపం ఈ చిత్రంలో చూస్తారని అన్నారు. డైరెక్టర్ చెప్పిన ఈ మాటలతో "వీడీ 14" ఎంత స్ట్రాంగ్ కంటెంట్, ఇంటెన్స్ పర్ ఫార్మెన్స్ లతో తెరకెక్కుతోందో తెలుస్తోంది.
