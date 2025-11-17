Rayalaseema: రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న టీడీపీ.. ధ్వజమెత్తిన వైకాపా
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎల్లప్పుడూ రాయలసీమ ప్రయోజనాలను విస్మరించారని.. శ్రీ బాగ్ ఒప్పందాన్ని గౌరవించకపోవడంతో ఈ ప్రాంతానికి నిధులు, నీరు అందలేదని వైఎస్ఆర్సిపి ఆరోపించింది. తాడేపల్లిలో మీడియాతో మాట్లాడిన మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్, శ్రీ బాగ్ ఒప్పందంపై 87 సంవత్సరాల క్రితం సంతకం చేశారని, అయినప్పటికీ టిడిపి ఎటువంటి ఆందోళన చూపలేదన్నారు.
టీడీపీ రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూనే ఉందని శైలజానాథ్ అన్నారు. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలోనే రాయలసీమ అభివృద్ధి చెందింది.
రాయలసీమ నుండి రాజధాని, హైకోర్టు, ఎయిమ్స్లను చంద్రబాబు లాక్కున్నారు. దీంతో కరువు ప్రాంతం కృష్ణా జలాల్లో వాటాను కోల్పోయింది. నిధుల కేటాయింపులో కూడా రాయలసీమకు ముడి ఒప్పందం కుదిరింది. ఇప్పటికీ నిర్లక్ష్యంగానే ఉంది. వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
కానీ ఇందుకు హైకోర్టు బెంచ్ సరిపోతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. దానిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లలేదు. గాలేరు-నగరి ప్రాజెక్టును జగన్ చేపట్టినప్పటికీ, చంద్రబాబు పనులు నిలిపివేసారని ఆయన ఆరోపించారు.