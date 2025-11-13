AP Gateway: సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు వ్యాపారవేత్తలకు ఆహ్వానం.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం యూరోపియన్ దేశాలు, వ్యాపారవేత్తలను రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పొందాలని ఆహ్వానించారు. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి ఒక ద్వారం అవుతుందని అన్నారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరిగే 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందు ప్రోగ్రెస్లో భాగస్వాములు భారతదేశం యూరప్ సహకారం ఫర్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యం, వేగం, ఖర్చు అపూర్వమైనదని ముఖ్యమంత్రి హైలైట్ చేశారు.
వివిధ రంగాలలో అపారమైన అవకాశాలతో ప్రపంచ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ద్వారం అవుతుంది. వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యం, వ్యాపార వేగం, వ్యాపార ఖర్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అపూర్వమైనదని చంద్రబాబు అని చెప్పారు. ప్రోత్సాహకాలు, వేగవంతమైన వ్యాపార అనుమతులు అందించడంలో దక్షిణాది రాష్ట్రానికి పోటీ లేదని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి, తయారీ వస్తువులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, పర్యాటకం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, ఇతర రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు.