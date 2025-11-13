Vijay Kisses Rashimika: రష్మిక మందన్న తో తమ సంబంధాన్ని ప్రకటించిన విజయ్ దేవరకొండ
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ సంబంధాన్ని ఇంతవరకు బహిరంగంగా ప్రకటించలేదు, కానీ వారి ప్రేమను ప్రతిబింబించే క్షణం నిన్న వచ్చేసంది. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26, 2026న రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్లో గ్రాండ్గా కానీ సన్నిహితంగా ఉండే వివాహ వేడుకను ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ వీటి గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కానీ గత రాత్రి జరిగిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ సక్సెస్ మీట్ లో విజయ్.. రష్మిక మందన్నా చేయి తీసుకుని ముద్దుపెట్టుకున్నారు. సాక్షిగా అల్లు అరవింద్ వున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఎట్టకేలకు తమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ తన తాజా చిత్రం 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' సక్సెస్ మీట్లో రష్మిక చేతిని ముద్దు పెట్టుకోవడం కనిపించింది. ఈ స్ప్లిట్-సెకండ్ రొమాంటిక్ క్షణం ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారింది. విజయ్ మరియు రష్మిక అభిమానులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో వైరల్ వీడియోలు మరియు రీల్స్ను షేర్ చేస్తున్నారు.
సక్సెస్ మీట్ సందర్భంగా, రష్మిక తన ప్రసంగాన్ని ముగించి విజయ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, "చివరిగా, ముఖ్యంగా విజయ్. విజూ, నువ్వు ఈ సినిమాలో మొదటి నుండి భాగమయ్యావు మరియు విడుదలైన తర్వాత, ఇప్పుడు నువ్వు కూడా దాని విజయంలో భాగమయ్యావు. ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో నువ్వు వ్యక్తిగతంగా భాగమయ్యావు మరియు నాకు తెలియదు, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో విజయ్ దేవరకొండ ఉంటాడని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే అది ఒక ఆశీర్వాదం. అన్నారు.