శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?
అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము.
ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది.
కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది.
అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ అధిక రక్తపోటుకు దారితీస్తుంది ఎందుకంటే ధమనులు గట్టిగా మరియు ఇరుకుగా మారతాయి, దీని వలన గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి కష్టపడి పనిచేస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వుందని తెలుసుకునేందుకు కనిపించే సంకేతాలు ఎలా వుంటాయంటే... కనురెప్పలపై లేదా చుట్టూ పసుపు రంగు మచ్చలు లేదా నిక్షేపాలు.
చర్మంపై, తరచుగా మోచేతులు, మోకాలు, చేతులు, చీలమండలు లేదా పిరుదులపై కనిపించే పసుపు, కొవ్వు గడ్డలు.
కంటి ఐరిస్ చుట్టూ బూడిద-తెలుపు వలయం.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ను ఖచ్చితంగా నిర్ధారించడానికి ఏకైక మార్గం లిపిడ్ ప్యానెల్ అని పిలువబడే రక్త పరీక్ష. ఈ లక్షణాలు ఏవైనా ఉంటే లేదా మీ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిల గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే, సరైన రోగ నిర్ధారణ, నిర్వహణ కోసం ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతను సంప్రదించాలి.