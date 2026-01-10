కోడి పందేలపై జూదం ఆడటం సరికాదు.. చూసి ఆనందించండి చాలు.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంక్రాంతి సంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడారు. గోదావరి జిల్లాలు అనగానే ప్రజలకు కోడి పందాలు గుర్తుకొస్తాయని అన్నారు. ఈ సంప్రదాయం పండుగ వాతావరణాన్ని మరింత పెంచుతుందని, కోడి పందాలు చూడటం వినోదాన్ని ఇస్తుందని, కానీ వాటిపై జూదం ఆడటం సరికాదని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. చాలా మంది త్వరితగతిన లాభాలు పొందాలనే ఆశతో, జాక్పాట్ కొట్టాలనే మనస్తత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నారని, ఇది తరచుగా ఆర్థిక నష్టానికి దారితీస్తుందని ఆయన ఎత్తి చూపారు.
ప్రజలు తమ ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకుని, తరతరాల సంపదను కాపాడుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. సంప్రదాయాలను బాధ్యతాయుతంగా ఆస్వాదించాలని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. పందాలు వేయకుండా కోడి పందాలను ఆస్వాదించాలని తన విజ్ఞప్తిని పునరుద్ఘాటించారు.
గోదావరి జిల్లాల్లో మూడు రోజుల సంక్రాంతి వేడుకల్లో కోడి పందాలు చాలా కాలంగా ఒక భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే సందర్శకులు ప్రధానంగా కోడి పందాలు, పేకాటపై జూదం ఆడటానికి వస్తున్నారు.
పేకాటలో డబ్బు వాడకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇటీవల నిలిపివేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ప్రజలు సంక్రాంతిని దాని నిజమైన స్ఫూర్తితో జరుపుకోవాలని, 13-కార్డ్ రమ్మీతో సహా జూదానికి దూరంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.