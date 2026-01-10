నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో రాజధాని నిర్మాణం చట్ట విరుద్ధం- వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి
2024 ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత రాజధాని విషయంపై మౌనం వహించిన వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడి అమరావతిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో నిర్మాణం చేపట్టడం చట్టవిరుద్ధమని ఆరోపించిన ఆయన, అక్కడ నగరాన్ని నిర్మించాలనే ప్రణాళికను ప్రశ్నించారు.
అమరావతి విజయవాడకు 40 కిలోమీటర్లు, గుంటూరుకు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో విద్యుత్, నీరు వంటి కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేవని పేర్కొంటూ, ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
భూ సమీకరణ రెండో దశను కూడా ఆయన విమర్శించారు. మొదటి దశలో 50,000 ఎకరాలు తీసుకున్నారని, ఒక్కో ఎకరాన్ని రెండు కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రణాళికలు వేయడంతో అది లక్ష కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుందని, మరో 50,000 ఎకరాలు తీసుకుంటే ఆ ఖర్చు రెట్టింపు అవుతుందని, ఇది రైతులకు ఆందోళన కలిగిస్తోందని జగన్ అన్నారు.
2024 ఎన్నికలలో, టీడీపీ తాడికొండ, మంగళగిరి రెండు నియోజకవర్గాలలో రికార్డు మెజారిటీలతో విజయం సాధించింది. తాడికొండలో 39,606 ఓట్ల మెజారిటీ లభించగా, మంగళగిరిలో 91,413 ఓట్ల ఆధిక్యం నమోదైంది. 2019లో రాజధాని అంశం ఉన్నప్పటికీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రెండు స్థానాలను గెలుచుకుంది.