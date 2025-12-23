విజయవాడ ఆవిధంగా ముందుకు పోతోంది, ఒక క్విక్ కామర్స్ యూజర్ 2025లో రూ.3.62 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేశారు

విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపార రాజధాని- గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం, సందడిగా ఉండే వాణిజ్యానికి కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన విజయవాడ, ఇప్పుడు నిశ్శబ్దంగా భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన కన్వీనియన్స్-షాపింగ్ నగరాల్లో ఒకటిగా మారుతోంది. భారతదేశంలో అగ్రగామి క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన ఇన్స్టామార్ట్, దాని వార్షిక సంవత్సరాంతపు వినియోగదారు ట్రెండ్స్ నివేదిక యొక్క ఐదవ ఎడిషన్: హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025ను విడుదల చేసింది. విజయవాడ ఇకపై కిరాణా సామాగ్రిని టాప్ అప్ చేయడం మాత్రమే కాదని, జీవనశైలిని అప్గ్రేడ్ చేస్తోందని ఇది వెల్లడించింది.
2025లో, విజయవాడలో అన్ని విభాగాలలో అసాధారణ వృద్ధి నమోదుచేసింది. విజయవాడలో కిరాణాయేతర విజృంభణ వాస్తవం- బ్యాగులు, వాలెట్లు & ఉపకరణాల ఆర్డర్లు గత సంవత్సరం తో పోలిస్తే +538% పెరిగాయి, క్రీడలు & ఫిట్నెస్ అంశాలలో +495% పెరుగుదల కనిపించింది. ఇది నగరం ప్రాథమిక అంశాలకు మించి షాపింగ్ చేస్తోందనడానికి స్పష్టమైన సంకేతం. ఆభరణాలు & జుట్టు ఉపకరణాల ఆర్డర్లు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం +330% పెరిగాయి. ఇది వ్యక్తిగత వస్త్రధారణ, ఫ్యాషన్ కొనుగోళ్ల వైపు బలమైన మొగ్గును చూపిస్తుంది. బొమ్మలు ఆర్డర్స్ +245% పెరిగాయి, నగరాన్ని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్లే-బాస్కెట్ మార్కెట్గా మార్చాయి, ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఉపకరణాలు గత సంవత్సరం తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం +223% పెరిగాయి, ప్రీమియం కొనుగోళ్లు ఇక్కడ ప్రధాన స్రవంతిలోకి వెళ్తున్నాయని రుజువు చేసింది.
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ కేవలం సౌకర్యానికి మించి విస్తరించింది. ఇది కేవలం ఒక సేవ మాత్రమే కాదు, ఆధునిక భారతీయ జీవనశైలిలో ఒక భాగం. చివరి నిమిషంలో టాప్-అప్లు మరియు ప్రేరణ కొనుగోళ్లుగా ప్రారంభమైన ఈ క్విక్ కామర్స్, ఇప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కొనుగోళ్లు , రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల నుండి ప్రీమియం ట్రీట్ల వరకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయటం కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్టామార్ట్ ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతిదానికీ విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా నిరూపించబడుతోంది, అది అత్యవసరం, సంతృప్తికరమైనది లేదా వారి దినచర్యలో భాగం అయినా, వారు మా నుండి ఆశించే వేగం మరియు విశ్వసనీయతతో అందించబడుతుంది అని స్విగ్గీ, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, హరి కుమార్ గోపీనాథన్ అన్నారు.
2025లో విజయవాడ ఎక్కువగా ఇన్స్టామార్ట్ చేసింది...
ఉదయం రద్దీ ఛాంపియన్లు: విజయవాడలో ఉదయం సమయం బాస్కెట్ ఆర్డర్స్ పరంగా అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా నిలిచింది. ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మరియు బంగాళాదుంపలు వంటి ముఖ్యమైన వస్తువుల ఆర్డర్లలో పెరుగుదల ఉదయం రద్దీని అధిగమిస్తుంది, ఇది నగరాన్ని నిత్యావసర వస్తువులు ఎంత బలంగా నడిపిస్తున్నాయో చూపిస్తుంది.
టమోటాలు మరియు ఉల్లిపాయల కోసం భారీ ఆర్డర్ లను ఉదయం సమయంలో విజయవాడ పెరుగుదలను చూపిస్తుంది, మెట్రోల వలె నగరం,దూకుడుగా రోజువారీ స్టేపుల్స్ను ఆర్డర్ చేస్తున్న ప్రధాన టైర్ 2 నగరాల్లో ఒకటి అని రుజువు చేస్తుంది.
కార్ట్స్తో స్టేపుల్స్ కలుస్తున్నాయి: విజయవాడ కార్ట్స్ పరిపూర్ణ మిశ్రమంగా ఉంటున్నాయి- థమ్స్ అప్, లేస్, బింగో, కుర్కురే, చక్కెర, బిస్లరీ మరియు విమ్ ఆర్డర్లలో ఆధిపత్యం వహిస్తున్నాయి, రోజువారీ అవసరాలతో స్నాకింగ్ను మిళితం చేస్తాయి.
స్థానిక రుచులు అత్యున్నతంగా ఉంటాయి: విజయవాడలో స్థానిక రుచికి అమిత ఆదరణ ఉంది. చుక్కకుర ఆకులు #1 మరియు #2 స్థానాల్లో ఉన్నాయి, దుర్గా నెయ్యి, నువ్వుల నూనె మరియు వేరుశనగ నూనె నగరంలో అగ్రశ్రేణి ఎంపికలలో ఉన్నాయి, బలమైన ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యతలను ప్రదర్శిస్తాయి.
పండుగ ఫీవర్ : పండుగలు పూర్తిస్థాయిలో ఆనందాన్ని రేకెత్తిస్తాయి- విజయవాడలో పండుగ సీజన్ ఆర్డర్లలో కోలాస్, చాక్లెట్లు మరియు క్రంచీ స్నాక్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
ఆరోగ్యం ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది: ఆరోగ్య వర్గం సంవత్సరానికి +83% పెరిగింది, ఈ టైర్ 2 నగరంలో ఫిట్నెస్ మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవనం వైపు స్పష్టమైన మార్పును హైలైట్ చేసింది.
విజయవాడ యొక్క బిగ్ స్పెండర్స్ & బోల్డర్ కార్ట్స్
విజయవాడకు నిత్యావసరాలు మరియు విలాసాల కోసం ఉద్దేశ్యంతో షాపింగ్ చేసిన సంవత్సరం 2025
రూ. 3.62 లక్షల ఛాంపియన్: విజయవాడలో అత్యధికంగా ఖర్చు చేసిన ఒక వ్యక్తి ఈ సంవత్సరం ఇన్స్టామార్ట్పై పూర్తిగా దృష్టి సారించి, రోజువారీ ఇష్టమైన వాటితో ప్రీమియం కొనుగోళ్లను కలిపే కార్ట్ను నిర్మించాడు.
అధిక-విలువ అలవాట్లు: చాలా వెనుకబడి ఉండకుండా, విజయవాడలో మరో నలుగురు కొనుగోలుదారుల వరుసగా రూ. 3+ లక్షలకు పైగా కొన్నారు, ఇది నగరం యొక్క సౌలభ్యంతో నడిచే ప్రీమియం షాపింగ్ కోసం పెరుగుతున్న ఆదరణను నొక్కి చెబుతుంది.
వారి కార్ట్లను భారీగా చేయడానికి గల కారణాలు: జీవనశైలి వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, బొమ్మలు, ఫిట్నెస్ గేర్, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులు, వేడుకల విందులు మరియు ప్యాంట్రీ స్టేపుల్స్ యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మిశ్రమం, ఇన్స్టామార్ట్ ఇప్పుడు విజయవాడలో చిన్న ఆనందాలు మరియు పెద్ద కొనుగోళ్లకు ఇష్టమైన వస్తువు అని రుజువు చేస్తుంది.
ఇదే సమయంలో, 2025లో భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు; ఇన్స్టామార్ట్తో రోజువారీ జీవితాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాయి. పాలు దేశంలో నంబర్ 1 తప్పనిసరి పదార్దాలుగా ఉద్భవించాయి, భారతదేశం సెకనుకు 4కు పైగా ప్యాకెట్ల పాలను ఆర్డర్ చేసింది; 26,000 ఒలింపిక్-పరిమాణ కొలనులను నింపడానికి సరిపోతుంది. భారతదేశంలో కూడా భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి, హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఈ సంవత్సరంలోనే అత్యంత పెద్ద ఆర్డర్ను రూ. 4.3 లక్షలకు ఇచ్చి, మూడు ఐఫోన్ 17 ప్రోలను కొనుగోలు చేశారు.