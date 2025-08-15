సాధారణ పౌరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే జన సురక్ష పథకాలు: ఆర్బిఐ
సాధారణ పౌరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా జన సురక్ష పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆర్బిఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆర్. లక్ష్మీకాంతరావు పేర్కొన్నారు. విజయవాడ నగర శివార్లలోని నున్నలో గురువారం ఇతర బ్యాంకుల సహకారంతో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (యుబిఐ) నిర్వహించిన మెగా ప్రజా భద్రతా శిబిరాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ తాము ప్రయోజనం పొందగల వివిధ కార్యక్రమాలకు నమోదు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాలని బ్యాంకులను కోరారు.
రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకింగ్ కమిటీ కన్వీనర్ సి.వి.ఎన్. భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ, జిల్లా వ్యాప్తంగా అర్హులైన వ్యక్తులు వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల కోసం నమోదు చేసుకునేలా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అటల్ పెన్షన్ యోజన 60 ఏళ్ల తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ రూ.1,000 నుండి రూ.5,000 వరకు అందిస్తుందని ఆయన సూచించారు.
ఆ వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత నామినీకి కూడా అదే పెన్షన్ అందించబడుతుంది. ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజనలో పాల్గొనడం వల్ల రూ.2 లక్షల మరణ లేదా శాశ్వత వైకల్య బీమా కవరేజ్ లభిస్తుందని భాస్కర్ రావు ఎత్తి చూపారు. ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, ఉచిత రూపే డెబిట్ కార్డుల ప్రయోజనాల గురించి కూడా ఆయన అవగాహన పెంచాలన్నారు.