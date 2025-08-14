Heavy rains: విజయవాడలో భారీ వర్షాలు- డ్రైనేజీలో పడిపోయిన వ్యక్తి మృతి
విజయవాడలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో అనేక ప్రాంతాలు జలమయం కాగా, 51 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు భూగర్భ డ్రైనేజీలో పడి మరణించాడని విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (విఎంసి) తెలిపింది. గులామ్మోహిద్దీన్ వీధి సమీపంలో డ్రైనేజీ శుభ్రపరిచే పనులు జరుగుతుండగా, టి మధుసూధనరావు అనే వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలో డ్రైనేజీలో పడిపోయాడు.
మంగళవారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన వర్షం కారణంగా రోడ్ల మట్టం నుండి దాదాపు మూడు అడుగుల ఎత్తుకు నీటి మట్టం పెరిగి, అనేక ప్రాంతాలలో వీధుల్లోకి పొంగి ప్రవహించిందని విఎంసి తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని విఎంసి సూచించింది.
బుధవారం రాత్రి, విజయవాడ, దాని శివార్లలోని అనేక ప్రాంతాలలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని, కృష్ణా నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని వాగులు, వాగుల నుండి ఆకస్మిక వరద ప్రవాహాలను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.