గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025 (16:02 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడలో రెనాల్ట్ ఇండియా R స్టోర్ ప్రారంభం

Renault
విజయవాడ: రెనాల్ట్. రీ థింక్. బ్రాండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ స్ట్రాటజీ కింద తమ ఉత్సాహ పూరితమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ గ్రూప్ యొక్క పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థ అయిన రెనాల్ట్ ఇండియా, విజయవాడలో తమ కొత్త'R స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తమ కొత్త , ఆధునిక వాణిజ్య గుర్తింపుకు నాంది పలికింది. మారుతున్న కస్టమర్ అభిరుచులకు అనుగుణంగా, డిజైన్ ఆవిష్కరణ, డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్, కస్టమర్-ఫస్ట్ సేవలను మిళితం చేయడానికి రెనాల్ట్ ఇండియా బ్రాండ్ అనుభవం, పరివర్తన వ్యూహంలో భాగంగా ఈ ప్రారంభం జరిగింది. 
 
ఈ సందర్భంగా రెనాల్ట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ సేల్స్- మార్కెటింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఫ్రాన్సిస్కో హిడాల్గో మాట్లాడుతూ, మా ఉత్పత్తులకు రాష్ట్రంలో లభించిన ప్రోత్సాహకరమైన స్పందనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాకు ప్రాధాన్యత గల మార్కెట్‌గా నిలిచింది. విజయవాడలో కొత్త R స్టోర్ ప్రారంభించడం అనేది రెనాల్ట్. రీథింక్. స్ట్రాటజీ కింద చేస్తోన్న మా వ్యాపార విస్తరణలో ఒక ముందడుగు, ఇది స్థానిక ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రెనాల్ట్ యొక్క ప్రపంచ బ్రాండ్ విలువలను ప్రదర్శిస్తూనే అత్యుత్తమ కస్టమర్ అనుభవాలను అందించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. మేము మా కార్యక్రమాలను విస్తరించడం కొనసాగిస్తున్నందున, ఆటోమోటివ్ రంగం లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని మేము భావిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
విజయవాడలోని కొత్త R స్టోర్ 21,720 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండగా, మొత్తం షోరూమ్ ప్రాంతం 5,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ షో రూమ్‌లో 5 కార్లను సౌకర్యవంతంగా చేసే డిస్ప్లే, డెలివరీ బే ఉన్నాయి, ఇది కస్టమర్లకు సౌకర్యవంతమైన కొనుగోలు అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
 
ఈ విస్తరణతో, అత్యాధునిక స్టోర్ డిజైన్, వినూత్న లేఅవుట్‌లు, మెరుగైన కార్ల కొనుగోలు ప్రయాణం ద్వారా భారతదేశం అంతటా ప్రపంచ స్థాయి కస్టమర్ అనుభవాలను అందించే దాని నిబద్ధతను రెనాల్ట్ ఇండియా బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ కొత్త R స్టోర్ రెనాల్ట్ యొక్క కొత్త విజువల్ ఐడెంటిటీ (NVI)ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది, ఇందులో సొగసైన ముఖభాగం, ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన నవీకరించబడిన లోగో ఉన్నాయి, ఇది పట్టణ కార్ డీలర్‌షిప్‌ను మరింత ఆహ్వానించదగినదిగా చేస్తోంది. పునఃరూపకల్పన చేయబడిన లేఅవుట్ కస్టమర్‌లు వాహనాన్ని అన్ని కోణాల నుండి అన్వేషించడానికి తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది, ఇది కస్టమర్‌లకు లీనమయ్యే అనుభవాన్ని, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ, ముంబై నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనది తెలుగు సినిమా. విష్ణు, బ్రింద, స్నేహితులు కలిసి 13 ఏడాది సైమా అవార్డులు ఇవ్వడం గర్వకారణం. ప్రారంభంలో కొంచెం ఈ అవార్డులలో ఒడుదుడుగులు ఎదుర్కొన్నారు. తెలుగులో కల్చర్ తక్కవైంది.

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ అనే సినిమా చేయడం అనేది తెలిసిందే. కానీ షూటింగ్ ఏకదాటిగా తీయాలని దర్శకుడు తలంచాడు. కానీ మధ్యలో ప్రభాస్ రెండు సినిమాలు లైన్ వుండడంతో బిజీగా వున్నాడు. ఇప్పటివరకు సందీప్ రెడ్డి సినిమాల్లో యాక్షన్ తోపాటు వల్గారిటీ కూడా వుంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లో అవి స్పస్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే స్పిరిట్ లో అవి లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని ప్రభాస్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్శ్రీ లక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, సంతోష్ ఫిలింస్ బ్యానర్స్ దర్శక నిర్మాత భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్. ఆయన రచనా, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం "ఆపద్భాంధవుడు". శ్రీ పెంచల్ రెడ్డి. డి. లీలావతి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో పెంచల్ రెడ్డి, సుధాకర్ గౌడ్, ఝాన్సీ, ప్రతిమ, నాగేశ్వరరావు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠ

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠమెగాస్టార్ చిరంజీవితో విశ్వంభర చిత్రం రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా సమయం వుంది. కానీ సినిమా ఆలస్యం అవుతూనే వుంది. తాజా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర అంశాన్ని దర్శకుడు వెల్లడించారు. చిరంజీవిగారితో కథ చెప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాజమౌళి తోసహా గతంలోనూ పలువురు యమలోకం చూపారు. ఇంద్రలోకం, నాగ లోకం కూడా చూపించారు. కానీ పురాణాల్లో 14 లోకాలున్నాయని విన్నాం. అందులో సత్య లోకం వుంది.

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్‌డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరం

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరంవర్షాకాలంలో బత్తాయి రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరం చేసుకోవచ్చు. బత్తాయి జ్యూస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బత్తాయిలో విటమిన్ సీ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బత్తాయి జ్యూస్‌ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల అజీర్ణ సమస్యలు, ప్రేగు కదలికలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బత్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.
