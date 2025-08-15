Viswant: భావనను వివాహం చేసుకున్న హీరో విశ్వంత్ దుడ్డుంపూడి
Viswant duddumpudi marriage
నాని 'జెర్సీ' సినిమా ఫేమ్ నటుడు విశ్వంత్ దుడ్డుంపూడి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. జెర్సీలో నానితో పాటు ఒక క్రికెటర్గా కనిపించాడు. కేరింత' మూవీ ఫేమ్ హీరో విశ్వంత్ దుడ్డుంపూడి భావన అనే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీరి వెడ్డింగ్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. 2024 అక్టోబర్ లో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న ఈ జంట 2025 ఆగస్టు 14న మూడు ముళ్ళ బంధంతో ఒకటయ్యారు. హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా పలు సినిమాల్లో నటించి తన టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. రీసెంట్గా రామ్ చరణ్ 'గేమ్ చేంజర్' మూవీలో కీలక పాత్రలో అలరించాడు.