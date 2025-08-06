ప్రేమ వివాహాలపై నిషేధం విధించిన పంజాబ్ గ్రామం!!
పంజాబ్లోని మొహాలి జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ప్రేమ వివాహాలను నిషేధించారు. గ్రామసభలో ఈ విషయంలో గ్రామస్తులు ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. ఇది ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది. చండీగఢ్ నుండి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మనక్పూర్ షరీఫ్ గ్రామంలో గత నెల 31న ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు.
దీనికి సంబంధించి, గ్రామ పంచాయతీ నిర్వాహకులలో ఒకరైన దల్వీర్ సింగ్ స్పందిస్తూ, "ఇది శిక్ష కాదు. ఇది మన సాంప్రదాయ సంప్రదాయాలు, విలువలను కాపాడుకోవడానికి ఒక అడుగు. మేము ప్రేమ వివాహాలకు లేదా చట్టానికి వ్యతిరేకం కాదు. మా పంచాయతీలో మేము దానిని అనుమతించము" అని ఆయన అన్నారు.
మనక్పూర్ షరీఫ్ గ్రామస్తులు ఈ నిషేధం వారి గ్రామం, సమీప ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెప్పారు. గ్రామస్తులు తమ కుటుంబాల అనుమతి లేకుండా వివాహం చేసుకున్న జంటలకు ఆశ్రయం ఇస్తే, వారు కూడా శిక్షించబడతారని తీర్మానంలో పేర్కొంది. గ్రామానికి చెందిన 26 ఏళ్ల దవీందర్ మరియు 24 ఏళ్ల బేబీ ఇటీవల ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారని వెల్లడైంది.
"జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ అనేది చట్టబద్ధమైన వివాహ వయస్సుకు చేరుకున్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కు. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని ప్రేమ వివాహం చేసుకునే జంటలను రక్షించాలి. ఈ తీర్మానం తాలిబాన్ ఆదేశం లాంటిది" అని కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పాటియాలా నియోజకవర్గం ఎంపీ ధరమ్వీర గాంధీ అన్నారు.
అయితే, కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ప్రేమ వివాహాలను నిషేధించాలని గ్రామంలో ఆమోదించబడిన తీర్మానానికి చాలా మంది గ్రామస్తులు మరియు యువత మద్దతు ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మనక్పూర్ షరీఫ్ గ్రామస్తులు ఇతర గ్రామాలు తమ మార్గాన్ని అనుసరించాలని చెప్పారు.