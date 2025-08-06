బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (08:25 IST)

ప్రేమ వివాహాలపై నిషేధం విధించిన పంజాబ్‌ గ్రామం!!

marriage
పంజాబ్‌లోని మొహాలి జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ప్రేమ వివాహాలను నిషేధించారు. గ్రామసభలో ఈ విషయంలో గ్రామస్తులు ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. ఇది ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది. చండీగఢ్ నుండి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మనక్‌పూర్ షరీఫ్ గ్రామంలో గత నెల 31న ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. 
 
దీనికి సంబంధించి, గ్రామ పంచాయతీ నిర్వాహకులలో ఒకరైన దల్వీర్ సింగ్ స్పందిస్తూ, "ఇది శిక్ష కాదు. ఇది మన సాంప్రదాయ సంప్రదాయాలు, విలువలను కాపాడుకోవడానికి ఒక అడుగు. మేము ప్రేమ వివాహాలకు లేదా చట్టానికి వ్యతిరేకం కాదు. మా పంచాయతీలో మేము దానిని అనుమతించము" అని ఆయన అన్నారు.
 
మనక్‌పూర్ షరీఫ్ గ్రామస్తులు ఈ నిషేధం వారి గ్రామం, సమీప ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెప్పారు. గ్రామస్తులు తమ కుటుంబాల అనుమతి లేకుండా వివాహం చేసుకున్న జంటలకు ఆశ్రయం ఇస్తే, వారు కూడా శిక్షించబడతారని తీర్మానంలో పేర్కొంది. గ్రామానికి చెందిన 26 ఏళ్ల దవీందర్ మరియు 24 ఏళ్ల బేబీ ఇటీవల ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారని వెల్లడైంది.
 
"జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ అనేది చట్టబద్ధమైన వివాహ వయస్సుకు చేరుకున్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కు. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని ప్రేమ వివాహం చేసుకునే జంటలను రక్షించాలి. ఈ తీర్మానం తాలిబాన్ ఆదేశం లాంటిది" అని కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పాటియాలా నియోజకవర్గం ఎంపీ ధరమ్‌వీర గాంధీ అన్నారు.
 
అయితే, కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ప్రేమ వివాహాలను నిషేధించాలని గ్రామంలో ఆమోదించబడిన తీర్మానానికి చాలా మంది గ్రామస్తులు మరియు యువత మద్దతు ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మనక్‌పూర్ షరీఫ్ గ్రామస్తులు ఇతర గ్రామాలు తమ మార్గాన్ని అనుసరించాలని చెప్పారు. 

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చాలా మంది ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. కానీ ఈసారి ఇది కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన షో హై డ్రామాకు బాగా పేరు పెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పహల్గామ్ దాడి బాధితుడి భార్య హిమాన్షి నర్వాల్ ఈ షోలో చేరవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. దీంతో బిగ్ బాస్ పరిమితులు దాటిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఉగ్రవాద దాడిలో తన భర్తను కోల్పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడం అవసరమా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన 'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్గ్రామీణ కథలు, మూలాల్లోంచి ఎమోషన్స్ తీసుకుని ZEE5 సరి కొత్త సిరీస్‌లను అందిస్తోంది. తాజాగా ZEE5 గ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన ఈ సిరీస్ సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే 2,00,000 మందికి పైగా వీక్షకులను ఆకర్షించింది.

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డేదక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోలతోపాటు నాయికలకు కాస్తకూస్తో కథలో అవకాశం వున్న పాత్రలు వచ్చేవి. అలా తనకు అలవైకుంఠపురం, రెట్రో వంటి పాత్రలు చేశాననీ, కానీ బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ డాల్ గా మార్చేశారని తెలియజేస్తుంది పూజా హెగ్డే, తాజాగా నేడు సోషల్ మీడియాలో ముంబైలో జిమ్ కు వెళుతున్న ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. లోదుస్తులు ధరించి కారు దిగగానే ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే, ఉత్తర భారతదేశంలోని చిత్రనిర్మాతలు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో చూపించారని వెల్లడించారు.

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండ

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండహీరోలతో ప్రముఖ కంపెనీలు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రకటించుకోవడం, ప్రచారం చేయడం మామూలే. ఇటీవలే గేమ్ యాప్ కు ప్రచారం చేసి పోలీసు అధికారుల ఎంక్వయిరీకి వెళ్ళి వచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ తాజాగా సోడాకు వ్యాపార ప్రచార కర్తగా నిలిచాడు. హౌస్ ఆఫ్ మెక్‌డోవెల్స్ సోడా తన కొత్త వ్యాపారప్రచారకర్తగా నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ప్రకటించింది. తాజాగా విజయ్ నటించిన సినిమా కింగ్ డమ్ రిలీజ్ అయింది. మరో రెండు సినిమాలు షూటింగ్ లు జరుగుతున్నాయి.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
