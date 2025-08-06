శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (22:25 IST)

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Poornam Boorelu
పప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కూడా కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
 
పూర్ణం బూరెల్లో ఉపయోగించే ప్రధాన పదార్థాలు, వాటి ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
 
పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.
 
అలాగే పూర్ణాలలో వాడే బియ్యం మరియు మినప్పప్పు (Rice and Urad Dal) పిండి పూర్ణం బయటి పొరకు ఉపయోగించే పిండిలో బియ్యం, మినప్పప్పు ఉంటాయి. మినప్పప్పులో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ రెండూ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.
 
పూర్ణాలు కొవ్వు, కేలరీలను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి, వాటిని మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే, వీటిని వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే రుచిగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Webdunia
