నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తుఫాను.. తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. భక్తుల ఇక్కట్లు
ఉత్తర తమిళనాడు తీరంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఎగువ వాయు తుఫాను కారణంగా సోమవారం నుండి తిరుమలలో నిరంతర వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నిరంతర వర్షం కారణంగా తిరుమలను సందర్శించే భక్తులకు ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది.
శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్న యాత్రికులను వర్షం నుండి రక్షించడానికి క్రమానుగతంగా షెడ్లు, కంపార్ట్మెంట్లలోకి తరలిస్తున్నారు. వేచి ఉన్న భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు టిటిడి యాజమాన్యం తాగునీరు, పాలు, అన్న ప్రసాదాలను పంపిణీ చేస్తోంది.
అయితే, దర్శనం తర్వాత బయటకు వస్తున్న వారు వర్షంతో తడిసిపోతున్నారు. ప్రాంగణం గుండా నడుస్తూ తడిసి ముద్దవుతున్నారు. దట్టమైన పొగమంచు కొండను ఆవరించి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గడానికి కారణమైంది. తడి పరిస్థితులతో కలిపిన చలి వాతావరణం ముఖ్యంగా వృద్ధ భక్తులు, పిల్లలను ప్రభావితం చేస్తోంది.
ఇక కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్నందున జంట ఘాట్ రోడ్లపై వాహనదారులు తీవ్ర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని టిటిడి అధికారులు కోరారు. ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా సాగేలా ఇంజనీరింగ్ మరియు విజిలెన్స్ బృందాలను మార్గంలో మోహరించారు.