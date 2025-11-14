శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. చిట్కాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (23:14 IST)

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?

శీతాకాలంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. మూలికల యొక్క వైద్యం లక్షణాలు సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేస్తాయి. హానికరమైన టాక్సిన్స్, కాలుష్య కారకాల నుండి ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తాయి. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రధానంగా 5 రకాల మూలికలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము.
 
అల్లం శ్వాసకోశ కండరాలను సడలించడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరిచే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది.
పుదీన ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.
పసుపు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.
తులసి లోని ఫైటోకెమికల్స్ శ్వాసనాళ మార్గాలలో వాపును తగ్గించగలవు, తులసి ఆకులను నేరుగా లేదా టీ కషాయంగా తీసుకోవచ్చు.
అతిమధురం శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఎక్స్‌పెక్టరెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంది.
 

కవితతో మంచి సంబంధాలున్నాయ్.. కేటీఆర్ మారిపోయాడు.. నవీన్ కుమార్ యాదవ్

కవితతో మంచి సంబంధాలున్నాయ్.. కేటీఆర్ మారిపోయాడు.. నవీన్ కుమార్ యాదవ్జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన నవీన్ కుమార్‌ యాదవ్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎమ్మెల్యే అవ్వడానికి పడ్డ కష్టాలను గుర్తుచేసుకొని నవీన్‌ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. గెలిచిన అనంతరం మా నాన్న, అమ్మ కాళ్లు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకొని రేవంత్ రెడ్డిని కలవడానికి వచ్చానన్నారు. జాగృతి ప్రెసిడెంట్ కవితకు తనతో మంచి సంబంధాలున్నాయని నవీన్‌ బాంబ్‌ పేల్చారు. నిజంగానే కవిత ట్వీట్ చేసినట్టుగానే కర్మ సిద్ధాంతం వల్ల టిఆర్ఎస్ ఓడిపోయిందన్నారు. కేటీఆర్ కూడా తనతో గతంలో బాగానే ఉండేవాడని, కానీ ఈ చెత్త రాజకీయాల వల్ల చెడిపోయాడన్నారు.

జాగ్రత్తగా ఉండండి: సురక్షిత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం తెలివైన పద్ధతులు

జాగ్రత్తగా ఉండండి: సురక్షిత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం తెలివైన పద్ధతులుభారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా మారుతోంది. యూపీఐ, కార్డ్ పేమెంట్ల నుండి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, రిటైల్ ఔట్‌లెట్ల విస్తృత వినియోగం వరకు వినియోగదారులు చేసే లావాదేవీలు కూడా భారీ మార్పు దిశగా పయనిస్తున్నాయి. ఆభరణాలు కొనడం కావచ్చు, జీవనశైలి అవసరాలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం కావచ్చు, ట్రావెల్ బుకింగ్స్ చేయడం కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లను పరిశీలించడం కావచ్చు… వినియోగదారులు ఎప్పటికప్పుడు రిటైల్, ఈ-కామర్స్ రెండింటిలోనూ ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు.

Pawan Kalyan just asking, అడవి మధ్యలోకి వారసత్వ భూమి ఎలా వచ్చింది? (video)

Pawan Kalyan just asking, అడవి మధ్యలోకి వారసత్వ భూమి ఎలా వచ్చింది? (video)నాకు తెలియక అడుగుతా... చుట్టుపక్కల అడవి. అటువైపు కొండలు, ఇటువైపు కొండలు. మధ్యలో వారసత్వం ద్వారా వచ్చిన భూమి అంటున్నారు. అసలు అది ఎలా వచ్చిందో నాకు నివేదక పంపండి అంటూ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నతో ఇపుడీ చర్చ ప్రజల్లోకి కూడా బలంగా వెళ్లిపోయింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆ భూమి గురించి చర్చలు చేస్తున్నారు. దానికి Operation Aranya అంటూ ట్యాగ్ లైన్ జోడించి చర్చిస్తున్నారు.

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డి

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డిజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాల గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సానుకూల మీడియా సంస్థలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి రౌండ్ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మీడియా సంస్థలు కొన్ని తప్పుడు వార్తలను ప్రచురించడానికి ప్రయత్నించాయని, ఇది వారి విశ్వసనీయతను కోల్పోయేలా చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు.

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్ఎన్నికల విజయానందం పొందేవారు ఎంతో అణిగిమణిగి వుండాలంటారు. ఓడినవారు సహజంగా బాధలో ఏదో ఒకటి నోరు జారుతారు. కానీ విజయం సాధించిన వారు ఎంతో సంయమనంతో వుండాలి. అట్లాంటిది జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో అలా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిందో లేదో ఇలా ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తండ్రి శ్రీశైలం యాదవ్ దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మీడియా వారితో మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ అంటేనే పహిల్వాన్, అమెరికాలో బాత్రూం కడిగిన సన్నాసికి పహిల్వాన్, రౌడీయిజానికి తేడా ఏం తెలుసంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్శర్వా తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'బైకర్‌' లో మోటార్‌సైకిల్ రేసర్‌గా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మాళవిక నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాని నిర్మించింది. ఫస్ట్ లుక్, ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ తో ఇప్పటికే మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది.

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూ

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూహీరో కమ్ డైరెక్టర్‌గా అనీష్ రూపొందించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ లవ్ ఓటీపీ. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో నాయికగా జాన్విక నటించింది. రాజీవ్ కనకాల, ఆరోహి నారాయణ్, ప్రమోదిని, నాట్య రంగ, బాబా భాస్కర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. మారుతున్న ప్రేమలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియా జేసే పాయింట్ తో రూపొందిన సినిమా లవ్‌ ఓటిపి ( లవ్‌ ఓవర్‌ ప్రెషర్‌ టార్చర్‌). భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై పుష్ప మణిరెడ్డి సమర్పణలో రూపొందింది. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించగా నేడే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్నందమూరి బాలక్రిష్ణ శివుడి ఆవాహం వస్తే ఎలా వుంటుందో ఆ పాత్రలో జీవించేశాడు. ద్వారాకాదార ఈశ్వరా, డమక డమక...ఓంకార.. సంహార.. నాగరాయ నాయక.. దేవ దేవశంకర శివా.. అంటూ సాగే పాటను ఉదిత్ నారాయణ, కైలాష్ ఖేర్ ఆలపించారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వెంట్ లో పాటను విడుదలచేసింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన దైన శైలిలో బాలక్రిష్ణ ను చూపించారు.

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నెట్‌ లో వైరల్ గా మారింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని వుండగా "I am done with comedy" అనే లైన్ అభిమానులకు నవ్విస్తుంది. ఇది రితేష్ రానా మార్క్ ఇంటర్టైన్మెంట్ ని సూచిస్తోంది.

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవ

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవత్రినాధ్ కఠారి హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ నిర్మిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇట్లు మీ ఎదవ. సాహితీ అవాంచ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ మంచి రెస్పాన్స్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.
