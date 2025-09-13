ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. చిట్కాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025 (23:46 IST)

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

ginger tea
వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి
పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
 
అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.
 
వెల్లుల్లి: ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. జలుబు, ఫ్లూ వంటి వాటిని నివారిస్తుంది.
 
కొత్తిమీర: దీనిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
 
తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలు
వర్షాకాలంలో జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కాబట్టి తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలను తీసుకోవడం మంచిది.
 
మూలికా టీలు: అల్లం, తులసి, యాలకులు వంటి వాటితో చేసిన టీలు జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి.
 
తాజా, వేడిగా వండిన ఆహారం: చల్లటి, బయట ఉంచిన ఆహారాలకు బదులుగా తాజాగా వండిన ఆహారాన్ని తినాలి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
 
సూప్‌లు, కూరగాయల జ్యూస్‌లు: ఇవి తేలికగా ఉండి, శరీరానికి పోషకాలను అందిస్తాయి.
 
ఏవి తినకూడదు?
వర్షాకాలంలో కొన్ని రకాల ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
 
బయటి ఆహారం: ఈ సీజన్‌లో బయటి ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా చేరే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీధి చివరలో దొరికే ఆహారాన్ని తినకుండా ఉండటం మంచిది.
 
పుట్టగొడుగులు, ఆకు కూరలు: ఈ సీజన్‌లో వీటిలో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
 
సెలైడ్స్: సెలైడ్‌లు వర్షాకాలంలో కలుషితం అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వాటిని తినకపోవడం మంచిది.
 
వర్షాకాలంలో మీరు ఆరోగ్యంగా, సురక్షితంగా ఉండాలంటే, తాజాగా వండిన ఆహారం, ఎక్కువగా నీరు తాగడం, సీజనల్ పండ్లను తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడు

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడుభోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు 86 శాతం పూర్తయ్యాయని, జూన్ 2026 నాటికి విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. కొనసాగుతున్న పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను సమీక్షించారు. ఈ పనుల్లో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినందుకు ఆయన జీఎంఆర్‌ను ప్రశంసించారు.

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్అమరావతిలో కొత్త 5-స్టార్ హోటల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నోవోటెల్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ హోటల్ ధర రూ. 220 కోట్లతో ఏర్పాటు కానుంది. 2027 చివరి నాటికి ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్థలం లింగాయపాలెంలో ఉంది. స్థల అనుమతి ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా ఆతిథ్య రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం.

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?హైదరాబాద్‌లో పంజాగుట్టలోని శ్మశానవాటిక లోపల ఒక మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి ఆమెను, ఒక కస్టమర్‌ను పట్టుకుంది. శ్మశానవాటిక రద్దీగా ఉండే ప్రధాన రహదారిపై ఉంది. అయినప్పటికీ, ఆ మహిళ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైన స్థలాన్ని కనుగొంది.

రెండో భర్తను చంపిన కేసులో విడుదలైన భార్యను కాల్చి చంపిన మూడో భర్త

రెండో భర్తను చంపిన కేసులో విడుదలైన భార్యను కాల్చి చంపిన మూడో భర్తఆమె 3 పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నది. తన మాజీ సహచరుడిని హత్య చేసిన కేసులో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు జైలులో గడిపి, తరువాత నిర్దోషిగా విడుదలైన 32 ఏళ్ల మహిళను శుక్రవారం మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌లో ఆమె ప్రస్తుత సహచరుడు నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు. గ్వాలియర్ నగరంలోని రూప్ సింగ్ స్టేడియం వెలుపల బాధితురాలిని నందిని కేవత్‌గా గుర్తించారు. ఆమె సహచరుడు 33 ఏళ్ల అరవింద్ పరిహార్ ఆమెపై పలుసార్లు కాల్పులు జరిపాడు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనను స్థానికులు వీడియోలో బంధించారు.

Pawan Kalyan: జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలి.. పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan: జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలి.. పవన్ కల్యాణ్ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధిని అందించడానికి కృషి చేస్తుండగా, కొంతమంది శక్తులు ప్రజలలో ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇది సమాజాన్ని విభజించే ప్రయత్నం అని ఆయన అన్నారు. జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. అమరావతి పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, కులం, మతం పేరుతో చీలికలు సృష్టించడానికి సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్‌లో ద్వేషపూరిత ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు.

Watch More Videos

Sai Tej: పేరెంట్స్‌తో విషయాలు పంచుకునేలా పిల్లలుండాలి - సాయి దుర్గ తేజ్

Sai Tej: పేరెంట్స్‌తో విషయాలు పంచుకునేలా పిల్లలుండాలి - సాయి దుర్గ తేజ్భారత్ రైజింగ్, యంగ్ ఇండియన్స్, కాన్పిడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రిమ్ హీరో శ్రీ సాయి దుర్గ తేజ్, మంత్రి శ్రీ సీతక్క, యంగ్ ఇండియన్స్ కో చైర్మన్ శ్రీ భవిన్ పాండ్య, యంగ్ ఇండియన్స్ నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీ తరంగ్ ఖురానా, సీఐఐ తెలంగాణ ఛైర్మన్ శ్రీ శివ ప్రసాద్ రెడ్డి, శ్రీమతి జోత్స్న సింగ్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

విశ్వప్రసాద్, డైరెక్టర్ కార్తీక్ రెండు పిల్లర్ లా మిరాయ్ రూపొందించారు : తేజ సజ్జా

విశ్వప్రసాద్, డైరెక్టర్ కార్తీక్ రెండు పిల్లర్ లా మిరాయ్ రూపొందించారు : తేజ సజ్జాహీరో తేజ సజ్జా నటించిన మిరాయ్‌ చిత్రం సక్సెస్ మార్గంలో ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 12న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్రహ్మండ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకుని అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.

Kantara 1: రిషబ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్ 1 కోసం సాంగ్ రికార్డ్ చేసిన దిల్‌జిత్

Kantara 1: రిషబ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్ 1 కోసం సాంగ్ రికార్డ్ చేసిన దిల్‌జిత్బిగ్ బ్రదర్ రిషబ్ శెట్టి – మాస్టర్ పీస్ కాంతారను రూపొందించినందుకు సెల్యూట్. ఈ సినిమాతో నాకు వ్యక్తిగత అనుబంధం వుంది. వరాహ రూపం పాట థియేటర్లలో చూసినప్పుడు, ఆనందంతో ఏడ్చాను. అజనీష్ లోక్‌నాథ్‌కు కృతజ్ఞతలు. ఒక రోజులోనే తన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. దిల్జిత్ దోసాంజ్, రిషబ్ శెట్టి పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కాంతారా చాప్టర్ 1పై అంచనాలు మరింతగా పెంచింది.

Komati reddy: సినెటేరియా ఫిలిం ఫెస్టివల్ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి

Komati reddy: సినెటేరియా ఫిలిం ఫెస్టివల్ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిసినెటేరియా అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం 2025 వెబ్ సైట్ ను తెలంగాణ రాష్ట్ర సినెమాటోగ్రఫీ మరియు రోడ్లు భవనాల శాఖామంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. హైదరాబాదు నగరంలో జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని ఆయన నిర్వాహకులకు సూచించారు. రానున్న డిసెంబర్ 20, 2025న ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్నట్లు సినెటేరియా ఫౌండేషన్ పేర్కొంది.

Manoj: నన్నే కాదు నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టి ఆయనే : మంచు మనోజ్

Manoj: నన్నే కాదు నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టి ఆయనే : మంచు మనోజ్మంచు మనోజ్ చాలా కాలం తర్వాత సంతోషంగా వున్నారు. ఆయన తన జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాలను చవిచూశాక ఇటీవల తన కుటుంబంలో జరిగిన సంఘటనలతో జీవితాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలనే మందన పడ్డాడట. ఒక దశలో సినిమాలు లేక తన పిల్లలను ఎలా పెంచుతానో అనే బాధను కూడా వ్యక్తం చేశారు. చాలా కాలం వరకు ఆయన ఫోన్ కు కాల్స్ కూడా వచ్చేవికావు. అలాంటిది ఒక్క మిరాయ్ సినిమా మొత్తాన్ని మార్చేసింది. మిరాయ్ సక్సెస్ గా రన్ అవుతున్న సందర్భంగా సక్సెస్ మీట్ లో ఆయన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com