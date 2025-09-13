వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి
పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.
వెల్లుల్లి: ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. జలుబు, ఫ్లూ వంటి వాటిని నివారిస్తుంది.
కొత్తిమీర: దీనిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలు
వర్షాకాలంలో జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కాబట్టి తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలను తీసుకోవడం మంచిది.
మూలికా టీలు: అల్లం, తులసి, యాలకులు వంటి వాటితో చేసిన టీలు జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి.
తాజా, వేడిగా వండిన ఆహారం: చల్లటి, బయట ఉంచిన ఆహారాలకు బదులుగా తాజాగా వండిన ఆహారాన్ని తినాలి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
సూప్లు, కూరగాయల జ్యూస్లు: ఇవి తేలికగా ఉండి, శరీరానికి పోషకాలను అందిస్తాయి.
ఏవి తినకూడదు?
వర్షాకాలంలో కొన్ని రకాల ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
బయటి ఆహారం: ఈ సీజన్లో బయటి ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా చేరే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీధి చివరలో దొరికే ఆహారాన్ని తినకుండా ఉండటం మంచిది.
పుట్టగొడుగులు, ఆకు కూరలు: ఈ సీజన్లో వీటిలో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సెలైడ్స్: సెలైడ్లు వర్షాకాలంలో కలుషితం అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వాటిని తినకపోవడం మంచిది.
వర్షాకాలంలో మీరు ఆరోగ్యంగా, సురక్షితంగా ఉండాలంటే, తాజాగా వండిన ఆహారం, ఎక్కువగా నీరు తాగడం, సీజనల్ పండ్లను తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.