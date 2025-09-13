Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?
ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు.. ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఆవ నూనె శరీరంలో సాధారణ రక్త ప్రసరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఆవ నూనె చర్మానికి తేమనిస్తుంది.
కీళ్ల నొప్పి అయినా, చెవి నొప్పి అయినా ఈ సమస్యలన్నింటికీ ఆవ నూనె ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. నూనె జుట్టు మూలాలను బలపరుస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నియంత్రిస్తుంది. ఆవాల నూనె దాని యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాల కారణంగా మొటిమలను తగ్గించడానికి, చర్మపు మచ్చలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెతో ఆవిరి పీల్చడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, సైనస్ రద్దీ నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఆవనూనెలో వెల్లుల్లి, వాము కలిపి అప్లై చేయడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, వాపుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఈ మిశ్రమంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఈ లక్షణాలు వాపు, నొప్పి తగ్గించడంలో సాయపడతాయి. ఈ మిశ్రమంతో మసాజ్ చేయడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ నొప్పి, కండరాల ఒత్తిడి, ఇతర శారీరక నొప్పుల నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ పొందవచ్చు. ఆవాల నూనె, వాము, వెల్లుల్లి మిశ్రమం ఎముకల బలాన్ని పెంచడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.