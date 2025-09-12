శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (17:01 IST)

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి. 
 
అరకప్పు కొబ్బరి పాలను 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె, ఆలివ్ నూనెతో కలిపి హైడ్రేటింగ్ హెయిర్ మాస్క్ తయారు చేసుకోండి. ఈ హెయిర్ మాస్క్‌ను మీ జుట్టు, తలపై మొత్తం అప్లై చేసి 30-45 నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి. ఆపై గోరువెచ్చని నీరు మరియు షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మృదువైన జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది. 
 
ఇంకా అరకప్పు కొబ్బరి పాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల మెంతుల పొడి కలిపి మీ జుట్టుకు పోషకాలను అందించే హెయిర్ మాస్క్ తయారు చేసుకోండి. ఈ మాస్క్ ను జుట్టుకు అప్లై చేసి, వేర్లకు మాడుకు పట్టించాలి. 30 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ హెయిర్ మాస్క్ జుట్టును పెంచుతుంది. మృదువుగా, ప్రకాశవంతంగా పెరుగుతుంది.
 
అరకప్పు కొబ్బరి పాలలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కలబంద జెల్‌తో కలిపి తలకు ప్యాక్‌లా వేసుకుని 20-30 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, తర్వాత శుభ్రం చేసుకుని షాంపూతో తలస్నానం చేయండి. ఇలా చేస్తే చుండ్రు, తల దురద తగ్గిపోతాయి.
 
అర కప్పు కొబ్బరి పాలను నిమ్మరసంతో కలిపి జుట్టు అప్లై చేసి కొన్ని నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే జుట్టు పెరుగుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ వుండదు. జుట్టు మృదువుగా వుంటుంది. 

ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారు

ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారునేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150 మందికి పైగా తెలుగు వారిని రక్షించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి తీసుకువచ్చారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన కృషికి చాలా మంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారని అధికార టీడీపీ పార్టీ శుక్రవారం తెలిపింది. పోఖారాలోని తాము బస చేసిన హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టారని ఆరోపిస్తూ, జర్నలిస్టులతో పంచుకున్న వీడియో క్లిప్‌లలో అనేక మంది తెలుగు వారు తమ కష్టాలను వివరించారు. పోఖారాలోని మా హోటల్ కాలిపోయిందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చారని ప్రయాణీకులలో ఒకరైన కె. మూర్తి వీడియో బైట్‌లో తెలిపారు.

2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలు కోసం ఏర్పాట్లు, అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నదుల ఆరాధనకు అంకితమైన పుష్కరాల పండుగను ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుపుకుంటారు. గోదావరి పుష్కరాలు సన్నాహాలపై అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి, నదీ తీరాల వెంబడి ఉన్న ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, నదికి దారితీసే మెట్లు అంటే ఘాట్‌లను శాశ్వతంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు.

నేపాల్‌లో ఘర్షణలు - హోటల్‌కు నిప్పు - భారత మహిళ మృతి

నేపాల్‌లో ఘర్షణలు - హోటల్‌కు నిప్పు - భారత మహిళ మృతినేపాల్ అంతర్గత ఘర్షణలతో అట్టుకుడికిపోతోంది. కొందరు ఆందోళనకారులు హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టారు. ఈ ఘటనలో భారత మహిళ ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నేపాల్‌లో సోషల్‌ మీడియాపై నిషేధంతో యువత చేపట్టిన నిరసనలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ఫలితంగా అంతర్గత ఘర్షణలకు దారితీశాయి. దీంతో ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఏపీకి భారీ వర్ష సూచనబంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం కారణంగా వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. దీని కారణంగా రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇది పశ్చిమ వాయవ్యదిశగా పయనించే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారి కె.శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.

మేమంతా భారత రాష్ట్ర సమితిలోనే కొనసాగుతున్నాం.. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణ

మేమంతా భారత రాష్ట్ర సమితిలోనే కొనసాగుతున్నాం.. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణభారత రాష్ట్ర సమితి (భారాస) అధినేత కేసీఆర్‌కు ఆ పార్టీకి చెందిన రెబెల్స్ ఎమ్మెల్యే దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చారు. తమపై అనర్హత వేటు వేయాలని భావించినందుకు సరైన సమాధానం ఇచ్చారు. ఫిరాయింపు నోటీసులు అందుకున్న ఆ ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్‌ను కలిసి వివరణ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. తామంతా భారాసాలోనే కొనసాగుతున్నామని స్పష్టం చేసినట్టు సమాచారం.

Anuksha: అనుష్క శెట్టి సోషల్ మీడియాకూ దూరం, ఘాటీ చిత్రం రిజల్ట్ కారణమా..

Anuksha: అనుష్క శెట్టి సోషల్ మీడియాకూ దూరం, ఘాటీ చిత్రం రిజల్ట్ కారణమా..దర్శకుడు క్రిష్, అనుష్క శెట్టి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఘాటీ సినిమా ఫలితం తెలిసిందే. ఆ చిత్రాన్ని దర్శకుడు సరిగ్గా తీయలేకపోయాడనీ, అనుష్క అసలు పబ్లిసిటీకి రాలేదని ఇదేమా ఆమె నేర్చుకుంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో గత కొద్దిరోజులుగా ప్రచారాలు జరిగాయి. క్రిష్ స్టామినీ తగ్గిందనీ, అందుకు నిదర్శనం హరిహరమీరమల్లు చిత్రమే కారణంగా మరికొందరు పేర్కొన్నారు.

Manoj: మిరాయ్ చూశాక ఆనందభరితమైన మంచు మనోజ్ తల్లి నిర్మాలాదేవి

Manoj: మిరాయ్ చూశాక ఆనందభరితమైన మంచు మనోజ్ తల్లి నిర్మాలాదేవినిన్న మొన్నటి వరకు మంచు కుటుంబంలో గొడవలు మామూలుగా లేవు. తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీ లో జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనలను నేరుగా ప్రస్తావించడంతో రచ్చకెక్కిన మంచు విష్ణు, మోహన్ బాబులు ఒకవైపు, మనోజ్ మరోవైపు వున్నారు. ఆస్తిగొడవల కారణంగా ఇదంతా జరుగుతుందని రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానాలు వచ్చాయి. మోసం చేసి అన్న మోహన్ బాబు గారిని తనవైపు తిప్పుకున్నాడని ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూ

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూహనుమాన్ చిత్రం తర్వాత మిరాయ్ అంటూ తేజ సజ్జ నటించిన సినిమా ఎలావుంటుందనే ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది. అందులో మంచు మనోజ్ నటిస్తున్నాడనగానే ఏదో జరగబోతోందని అర్థమయింది. దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాక ఒక్కసారిగా అందరినీ థ్రిల్ కలిగింది. మనోజ్ విలన్ గా సరిపోయాడని ప్రశంసలు దక్కాయి. నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ టీమ్ టెక్నికల్ వర్క్, సి.జి., డిజి. వర్క్ ను చేయడంతో విదేశాల్లో వెల్లకుండా హైదరాబాద్ లోనే చేశామని చెప్పడం విశేషం. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆదిబిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభం నుండి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో 19 మంది పోటీదారులు ఉన్నారు. సంజన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల నుండి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడిని తీసుకురావడం ద్వారా షోను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయాలని షో అభిమానులు బిగ్ బాస్ మేకర్లను కోరుతున్నారు. జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది పేరు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ (ప్యాకేజ్డ్ తాగునీరు) తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇలా రెండు దిగ్గజపు శక్తులు ఒక చోట కలవడం ఫ్యాషన్, స్టైల్- ఎంటర్టైన్మెంట్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ముఖ్యమైన వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్‌తో ఫ్యాషన్- లైఫ్ స్టైల్‌లో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శక్తివంతమైన ముద్రను వేసింది. భారతదేశపు దీర్ఘకాల గళంగా ఫిల్మ్ ఫేర్ స్టైల్ & ఎంటర్టైన్మెంట్లో నిలిచింది. ఇది తరతరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సారాంశంగా నిర్వచించబడింది.
