బీజేపీకి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు.. చంద్రబాబు ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గితే.. కూటమికి కష్టమే?

కూటమి ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసాధారణ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి అయినప్పటికీ, బీజేపీ తన రాజకీయ బలానికి మించి ప్రభావం చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది అధికార కూటమిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, బీజేపీ కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి. టీడీపీ ముందుండి నడిపిస్తుండగా, జనసేన బలమైన రెండో శక్తిగా ఉంది. రాష్ట్రంలో పరిమిత ప్రాబల్యం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నామమాత్రపు ఎన్నికల బలం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ కూటమి నిర్ణయాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
ఈ వైఖరి దాని భాగస్వాములలో అసౌకర్యాన్ని కలిగించింది. కూటమి సమీకరణాలు వాస్తవ రాజకీయ బలాన్ని ప్రతిబింబించాలని వారు భావిస్తున్నారు. 2024 ఎన్నికల తర్వాత, రాష్ట్రంలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి. ఆదర్శవంతంగా చూస్తే, టీడీపీకి మూడు స్థానాలు, జనసేనకు ఒకటి దక్కాలి. దానికి బదులుగా, బీజేపీకి రెండు స్థానాలు లభించాయి. దీంతో జనసేనకు ఎగువ సభలో ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది.
జూన్ నాటికి మరో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ కానున్నాయి. పదవీ విరమణ చేయనున్న సభ్యులలో ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీకి చెందినవారు కాగా, ఒకరు టీడీపీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. సంఖ్యాబలం ప్రకారం, కూటమి ఈ నాలుగు స్థానాలను సునాయాసంగా గెలుచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన అల్లా అయోధ్య రామిరెడ్డి, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, పరిమళ్ నత్వానీల పదవీకాలం జూన్ 21, 2026న ముగుస్తుంది. గత డిసెంబర్లో ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ తరపున ఎన్నికైన సనా సతీష్ పదవీకాలం కూడా జూన్లో ముగుస్తుంది. ఈ సంఖ్యాబలం ఇలా ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ మళ్లీ రెండు స్థానాల కోసం పట్టుబడుతోందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది టీడీపీ, జనసేన నాయకత్వంలో ఆందోళన రేకెత్తించింది.
పదేపదే రాయితీలు ఇవ్వడం కూటమి సమతుల్యతను, పార్టీల మనోధైర్యాన్ని బలహీనపరుస్తుందని వారు భయపడుతున్నారు. పలువురు టీడీపీ నాయకులు రాజ్యసభ స్థానం కోసం ఆశిస్తున్నారు. వీరిలో గల్లా జయదేవ్, దేవినేని ఉమ, పిఠాపురం వర్మ, జవహర్తో పాటు సీనియర్ నాయకులు వర్ల రామయ్య, యనమల రామకృష్ణుడు, కంభంపాటి రామ్మోహనరావు, టీడీ జనార్దన్ ఉన్నారు.
జనసేనకు ఒక స్థానం లభిస్తే, పవన్ కళ్యాణ్కు సన్నిహితుడైన వ్యాపారవేత్త లింగమనేని రమేష్ను నామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. స్థానిక ఆశావహులను పక్కనపెట్టి బీజేపీ జాతీయ నాయకులను రంగంలోకి దించవచ్చని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
బీజేపీ రెండు స్థానాలు, జనసేన ఒకటి తీసుకుంటే, టీడీపీకి సనా సతీష్ మాత్రమే మిగులుతారు. చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ బీజేపీ ఒత్తిడికి లొంగితే, అది కూటమికి దురదృష్టకర పరిణామంగా పరిగణించబడుతుంది.