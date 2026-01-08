Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. చిత్తూరు, అనంతపురం, ఏలూరులోని కోర్టులను లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో వెంటనే భద్రతా సంస్థలు వేగంగా కదిలాయి. దీనితో కోర్టు ప్రాంగణాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. చిత్తూరులోని కోర్టు ప్రాంగణంలో కారులో బాంబు అమర్చినట్లు వచ్చిన ఇమెయిల్ తర్వాత పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, ప్రజలను వెంటనే అక్కడ నుంచి తరలించారు. బాంబు నిర్వీర్య, డాగ్ స్క్వాడ్లు ప్రాంగణం అంతటా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. తనిఖీల తర్వాత, ఇమెయిల్లో పేర్కొన్న ప్రదేశాలలో ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు కనుగొనబడలేదు.
దీంతో ఈ బెదిరింపులకు గల కారణమైన వ్యక్తిని కనుగొనడానికి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అటువంటి బెదిరింపులను పంపడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరొక ప్రత్యేక సంఘటనలో, అనంతపురం కోర్టు ప్రాంగణంలో ఆత్మాహుతి దాడి జరుగుతుందని ఫోన్ కాల్ హెచ్చరిక వచ్చింది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మొత్తం కోర్టు సముదాయాన్ని ఖాళీ చేయించారు.
బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు ఆ ప్రాంతాన్ని శోధించాయి కానీ అనుమానాస్పదంగా ఏమీ కనిపించలేదు. తరువాత ఏలూరు కోర్టులో కూడా ఇలాంటి బెదిరింపులు వచ్చాయి. భద్రతా బృందాలు అక్కడ తనిఖీలు నిర్వహించాయి. కోర్టు సిబ్బంది, ప్రజల భద్రతను నిర్ధారించడానికి అధికారులు కఠినమైన నిఘా ఉంచారు.
ఇటీవలి నెలల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీ సత్య సాయి జిల్లాలో ఉగ్రవాద సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ పదే పదే వస్తున్న బాంబు బెదిరింపులతో పోలీసు శాఖ అప్రమత్త చర్యలు చేపట్టాయి.