ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?
కోనసీమ జిల్లాలోని ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్జీసీ) బావిలో గురువారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మంటలు చెలరేగాయి.మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని మోరి-5 బావి వద్ద పేలుడును నియంత్రించడానికి ఓఎన్జీసీ బృందాలు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాయి.
మంటల తీవ్రత తగ్గినందున, ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది బావిపై మంటలను ఆర్పేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా మంటలను అదుపుచేయలేకపోతున్నారు. తద్వారా మంటలను ఆర్పడానికి మరికొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు.
ఇంకా బ్లోఅవుట్ నియంత్రణ కార్యకలాపాలలో పురోగతి సాధించినట్లు ఓఎన్జీసీ బుధవారం తెలిపింది.
పీఈసీ కాంట్రాక్టర్ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహిస్తున్న వెల్ మోరి-5 వద్ద ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కంపెనీ దృష్టి సారించిన బ్లోఅవుట్ నియంత్రణను కొనసాగిస్తోంది. బావి సమీపంలో అగ్ని తీవ్రత, శబ్ద స్థాయిలు, పరిసర వేడిని ఆ బృందాలు గమనిస్తున్నాయి. తీవ్రత పెరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉండటంతో, పరిసర ప్రాంతాల నివాసితులు తమ సాధారణ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించాలని జిల్లా యంత్రాంగం సూచించింది.